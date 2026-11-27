Am Donnerstag kratzte sie an der Marke, am Freitag ist sie drüber: Die Friedrich Vorwerk Aktie gewinnt 2,01 Prozent auf 81,10 Euro und ist fünfzehntgrößter SDAX Gewinner (Stand 09:10 Uhr, comdirect). Mit rund 267.000 Euro Xetra-Umsatz in den ersten Handelsminuten gehört der Titel zu den lebhaft gehandelten Werten im Index.
Friedrich Vorwerk Aktie: SDAX Gewinner am Morgen – 80 Euro geknackt, der Pipelinebauer bleibt der Dauerläufer der Energiewende
Die Friedrich Vorwerk Aktie steigt am Freitagmorgen um 2,01 Prozent auf 81,10 Euro und zählt zu den SDAX Gewinnern. Der Spezialist für Energieinfrastruktur überspringt die Marke von 80 Euro. Infrastrukturwerte sind zurück in der Gunst der Anleger.
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Der Auslöser
Warum steigt die Friedrich Vorwerk Aktie heute?
Eine Meldung aus Tostedt liegt nicht vor. Die Friedrich Vorwerk Aktie profitiert von der Rückkehr der Anleger zu Infrastrukturwerten. Titel rund um Energieversorgung und Netzausbau waren am Mittwoch mit den KI-Aktien gefallen und werden seit Donnerstag zurückgekauft. Am Freitag setzt sich das fort: Siemens Energy gewinnt im DAX rund drei Prozent, der SDAX legt 0,84 Prozent zu.
Vom Mittwochsschluss bei 76,55 Euro hat der SDAX Gewinner in zwei Tagen knapp sechs Prozent zugelegt. Die Marke von 80 Euro, an der der Kurs am Donnerstag noch abgeprallt war, ist damit überwunden.
Der Hintergrund
Leitungen für Gas, Strom und Wasserstoff
Friedrich Vorwerk plant und baut Pipelines, Erdkabeltrassen und Anlagen für Gas, Strom und Wasserstoff. Das Unternehmen ist an den großen Stromautobahnen von Nord nach Süd beteiligt und baut am künftigen Wasserstoff-Kernnetz mit. Der Netzausbau in Deutschland ist auf Jahre hinaus geplant und politisch gewollt. Das hat die Friedrich Vorwerk Aktie zu einem der stärksten Nebenwerte der vergangenen zwei Jahre gemacht. Das Unternehmen gehört zur Berliner Beteiligungsgesellschaft MBB, die ebenfalls im SDAX notiert ist.
Kurz erklärt
Fragen und Antworten zur Friedrich Vorwerk Aktie
Warum ist die Friedrich Vorwerk Aktie heute SDAX Gewinner?
Infrastrukturwerte sind wieder gefragt, die Aktie steigt mit dem Markt. Eine Unternehmensnachricht fehlt.
Was baut Friedrich Vorwerk?
Pipelines, Erdkabeltrassen und Anlagen für Gas, Strom und Wasserstoff.
Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbol der Friedrich Vorwerk Aktie?
ISIN DE000A255F11, WKN A255F1, Handelssymbol VH2 (Xetra).
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