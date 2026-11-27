Eine Meldung aus Tostedt liegt nicht vor. Die Friedrich Vorwerk Aktie profitiert von der Rückkehr der Anleger zu Infrastrukturwerten. Titel rund um Energieversorgung und Netzausbau waren am Mittwoch mit den KI-Aktien gefallen und werden seit Donnerstag zurückgekauft. Am Freitag setzt sich das fort: Siemens Energy gewinnt im DAX rund drei Prozent, der SDAX legt 0,84 Prozent zu.

Vom Mittwochsschluss bei 76,55 Euro hat der SDAX Gewinner in zwei Tagen knapp sechs Prozent zugelegt. Die Marke von 80 Euro, an der der Kurs am Donnerstag noch abgeprallt war, ist damit überwunden.