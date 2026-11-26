Friedrich Vorwerk Aktie: SDAX Gewinner am Abend – Pipelinebauer steigt auf fast 80 Euro

aktiencheck.de Redaktion 26.11.2026, 18:07 2 Min.

Die Friedrich Vorwerk Aktie gewinnt am Donnerstag 3,85 Prozent auf 79,50 Euro und zählt zu den SDAX Gewinnern. Der Spezialist für Energieinfrastruktur nähert sich seinem Novemberhoch.

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Leise, aber stetig: Die Friedrich Vorwerk Aktie steigt am Donnerstag um 3,85 Prozent auf 79,50 Euro und ist vierzehntgrößter SDAX Gewinner (Xetra-Schluss, comdirect). Mit 2,95 Millionen Euro lag der Xetra-Umsatz für diesen Wert auf hohem Niveau. Schlusskurs der Friedrich Vorwerk Aktie 79,50 € Tagesgewinn, Platz 14 der SDAX Gewinner +3,85 % Kursgewinn zum Vortag +2,95 € Xetra-Tagesumsatz 2,95 Mio. € Quelle : comdirect, 26.11.2026, 17:35 Uhr; Deutsche Börse Der Auslöser Warum steigt die Friedrich Vorwerk Aktie heute? Eine Meldung aus Tostedt liegt nicht vor. Die Friedrich Vorwerk Aktie profitiert von der breiten Erholung und von der Rückkehr der Anleger zu Infrastrukturwerten. Der SDAX stieg um 2,36 Prozent, gefragt waren Titel rund um Energieversorgung und Netzausbau, die am Mittwoch mit den KI-Werten gefallen waren. Der Kurs steht damit wieder knapp unter der Marke von 80 Euro. Rückenwind kommt auch von Analystenseite: Berenberg führt den SDAX Gewinner seit Mitte November mit „Buy“ und einem Kursziel von 115 Euro. Der Hintergrund Leitungen für Gas, Strom und Wasserstoff Friedrich Vorwerk plant und baut Pipelines, Erdkabeltrassen und Anlagen für Gas, Strom und Wasserstoff. Das Unternehmen ist an den großen Stromautobahnen von Nord nach Süd beteiligt und baut am künftigen Wasserstoff-Kernnetz mit. Der Netzausbau in Deutschland ist auf Jahre hinaus finanziert und politisch gewollt. Das hat die Friedrich Vorwerk Aktie zu einem der stärksten Nebenwerte der vergangenen zwei Jahre gemacht. Was für die Friedrich Vorwerk Aktie spricht Netzausbau sorgt für langfristig planbare Aufträge

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Pipelines, Erdkabeltrassen und Anlagen für Gas, Strom und Wasserstoff. Friedrich Vorwerk Aktie: ISIN DE000A255F11, WKN A255F1, Börsenkürzel VH2. Fazit zur Friedrich Vorwerk Aktie Die Friedrich Vorwerk Aktie ist am Donnerstag SDAX Gewinner und kratzt an der Marke von 80 Euro. Das Geschäft ist durch den Netzausbau gut ausgelastet. Der Kurs spiegelt das bereits zu einem guten Teil wider.

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