Leise, aber stetig: Die Friedrich Vorwerk Aktie steigt am Donnerstag um 3,85 Prozent auf 79,50 Euro und ist vierzehntgrößter SDAX Gewinner (Xetra-Schluss, comdirect). Mit 2,95 Millionen Euro lag der Xetra-Umsatz für diesen Wert auf hohem Niveau.
Friedrich Vorwerk Aktie: SDAX Gewinner am Abend – Pipelinebauer steigt auf fast 80 Euro
Die Friedrich Vorwerk Aktie gewinnt am Donnerstag 3,85 Prozent auf 79,50 Euro und zählt zu den SDAX Gewinnern. Der Spezialist für Energieinfrastruktur nähert sich seinem Novemberhoch.
Der Auslöser
Warum steigt die Friedrich Vorwerk Aktie heute?
Eine Meldung aus Tostedt liegt nicht vor. Die Friedrich Vorwerk Aktie profitiert von der breiten Erholung und von der Rückkehr der Anleger zu Infrastrukturwerten. Der SDAX stieg um 2,36 Prozent, gefragt waren Titel rund um Energieversorgung und Netzausbau, die am Mittwoch mit den KI-Werten gefallen waren.
Der Kurs steht damit wieder knapp unter der Marke von 80 Euro. Rückenwind kommt auch von Analystenseite: Berenberg führt den SDAX Gewinner seit Mitte November mit „Buy“ und einem Kursziel von 115 Euro.
Der Hintergrund
Leitungen für Gas, Strom und Wasserstoff
Friedrich Vorwerk plant und baut Pipelines, Erdkabeltrassen und Anlagen für Gas, Strom und Wasserstoff. Das Unternehmen ist an den großen Stromautobahnen von Nord nach Süd beteiligt und baut am künftigen Wasserstoff-Kernnetz mit. Der Netzausbau in Deutschland ist auf Jahre hinaus finanziert und politisch gewollt. Das hat die Friedrich Vorwerk Aktie zu einem der stärksten Nebenwerte der vergangenen zwei Jahre gemacht.
Kurz erklärt
Fragen und Antworten zur Friedrich Vorwerk Aktie
Warum ist Friedrich Vorwerk heute SDAX Gewinner?
Die Aktie steigt mit dem Markt und mit anderen Infrastrukturwerten. Eine Unternehmensnachricht fehlt.
Was baut Friedrich Vorwerk?
Pipelines, Erdkabeltrassen und Anlagen für Gas, Strom und Wasserstoff.
Friedrich Vorwerk Aktie: ISIN DE000A255F11, WKN A255F1, Börsenkürzel VH2.
War dieser Artikel hilfreich?
Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.