Fresenius Medical Care Aktie: Neuer Chef, gekappte Prognose, 108 Millionen für China – der Dialyseriese sucht den Boden

aktiencheck.de Redaktion 28.11.2026, 14:42 3 Min.

Der neue FMC-Chef streicht das Wachstum aus der Prognose, in den USA sinken die Behandlungszahlen. Trotzdem fiel das Quartal besser aus als befürchtet. Die Fresenius Medical Care Aktie im Check.

Bild: Fresenius Medical Care

Es war kein Einstand nach Maß. Kaum im Amt, musste der neue Vorstandschef von Fresenius Medical Care die Jahresprognose nach unten eingrenzen. Die Fresenius Medical Care Aktie schloss am Freitag, 27. November 2026, auf Xetra bei 38,27 Euro, ein Minus von 0,55 Prozent – und gehörte damit zu den wenigen Verlierern in einem starken DAX. Fresenius Medical Care AG · ISIN: DE0005785802 · WKN: 578580 · Handelssymbol: FME · US-Handelssymbol: FMS bereinigtes operatives Ergebnis im dritten Quartal (545 Mio. €) −5 % Rückgang des Nettogewinns auf 160 Mio. € −40 % organische Entwicklung der US-Behandlungen −1,1 % Xetra-Schluss am 27. November 38,27 € Quelle : Fresenius Medical Care, Ergebnis drittes Quartal vom 3. November 2026; Xetra-Schlusskurs 27.11.2026 Die Zahlen Besser als befürchtet, schlechter als erhofft Der Umsatz stieg im dritten Quartal nominal um ein Prozent auf 4,94 Milliarden Euro, währungsbereinigt ging er um ein Prozent zurück. Das bereinigte operative Ergebnis sank um fünf Prozent auf 545 Millionen Euro – Analysten hatten mit 518 Millionen gerechnet. Unter dem Strich brach der Gewinn um mehr als 40 Prozent auf 160 Millionen Euro ein. Hauptgrund: Die Neuausrichtung des China-Geschäfts kostete 108 Millionen Euro. Entscheidend war der Ausblick. Bisher hatte die Prognose für das operative Ergebnis 2026 von einem Plus bis zu einem Minus im mittleren einstelligen Prozentbereich gereicht. Jetzt heißt es: stabil bis mittlerer einstelliger Rückgang, mit Tendenz zur unteren Hälfte. Ein Ergebniswachstum ist damit vom Tisch. Der Neue Korangy übernimmt in schwieriger Lage Shervin Korangy rückte im Oktober überraschend vom Aufsichtsrat an die Vorstandsspitze und löste Helen Giza ab, deren Vertrag eigentlich bis 2027 gelaufen wäre. In der Mitteilung zu den Quartalszahlen sprach er von großer Zuversicht für die kommenden Chancen; viele Bereiche befänden sich nach dem Umbau der vergangenen Jahre noch in einer frühen Entwicklungsphase. Die Sorge der Analysten gilt dem Schlussquartal. Nach Rechnung von Richard Felton von der US-Bank Goldman Sachs vom 3. November 2026 impliziert die neue Prognose einen deutlichen Ergebnisrückgang im vierten Quartal. Hinzu kommt, dass die Behandlungszahlen im wichtigen US-Markt das dritte Quartal in Folge gesunken sind. Das sind Einschätzungen der Häuser, keine Prognose der Redaktion. Was für die Fresenius Medical Care Aktie spricht Quartalsergebnis über den Schätzungen, ein greifendes Sparprogramm und eine Prognose, die nun wenig Enttäuschungspotenzial birgt, falls das Schlussquartal hält. Was dagegen spricht Rückläufige US-Behandlungen, höhere Personalkosten, China-Belastungen und ein Führungswechsel mitten im Umbau. Häufige Fragen zur Fresenius Medical Care Aktie Wo steht die Fresenius Medical Care Aktie?

Am 27. November 2026 schloss sie auf Xetra bei 38,27 Euro (minus 0,55 Prozent). Was hat FMC an der Prognose geändert?

Das operative Ergebnis soll 2026 stabil bleiben oder im mittleren einstelligen Prozentbereich sinken; ein Anstieg wird nicht mehr erwartet. Wer führt das Unternehmen?

Seit Oktober 2026 Shervin Korangy, zuvor Mitglied des Aufsichtsrats. Fazit: Erst die Zahlen, dann das Vertrauen Die Fresenius Medical Care Aktie hängt am Schlussquartal. Erreicht der Konzern die eingeengte Prognose und stabilisieren sich die US-Behandlungen, wäre ein Boden möglich. Bis dahin überwiegt die Skepsis.

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