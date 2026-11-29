Wie viel hält Fresenius noch?

Rund 20 Prozent des Grundkapitals.

Was sagt die UBS?

„Sell“ mit einem Zielwert von 33 Euro.

Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbol?

ISIN DE0005785802, WKN 578580, Handelssymbol FME.