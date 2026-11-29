Die Fresenius Medical Care Aktie hat am Freitag, 27. November 2026, auf Xetra bei 38,27 Euro geschlossen, ein Minus von 0,55 Prozent. Gegenüber dem Schlusskurs vom 20. November bei 37,60 Euro ergibt sich für die Woche ein leichtes Plus. Die Fresenius Medical Care Aktie liegt damit knapp unter dem Preis, zu dem der Großaktionär Mitte November verkauft hat.
Fresenius Medical Care Aktie: Der Großaktionär verkauft, der Chef kauft – die Analysten bleiben skeptisch
Die Fresenius Medical Care Aktie schließt am Freitag bei 38,27 Euro. Der Großaktionär Fresenius hat seinen Anteil auf rund 20 Prozent gesenkt, Vorstandschef Javier Korangy hat Hinterlegungsscheine gekauft. UBS bleibt bei Sell, JPMorgan bei Underweight.
Fresenius Medical Care AG · ISIN: DE0005785802 · WKN: 578580 · Handelssymbol: FME (Xetra)
Die Aktionäre
Fresenius verkauft, der Chef kauft
Die Fresenius SE & Co. KGaA (ISIN: DE0005785604, Handelssymbol: FRE) hat am 12. November 13,4 Millionen Aktien von Fresenius Medical Care zu 39,00 Euro je Aktie verkauft und rund 524 Millionen Euro erlöst. Ihr Anteil sank damit von rund 25 auf rund 20 Prozent des Grundkapitals.
Vorstandschef Javier Korangy hat am 18. November Hinterlegungsscheine von Fresenius Medical Care für rund 503.000 Dollar gekauft.
Die UBS bestätigte am 24. November ihre Einstufung „Sell“ mit einem Zielwert von 33 Euro. JPMorgan beließ die Aktie am 27. November auf „Underweight“ und sieht 2027 ein schwieriges Fundament. Das sind Einschätzungen der Häuser, keine Prognose der Redaktion.
Bei der Fresenius Medical Care Aktie senden Großaktionär und Vorstandschef gegensätzliche Signale. Der Verkauf ist strategisch, der Kauf ist ein persönliches Bekenntnis.
Häufige Fragen zur Fresenius Medical Care Aktie
Wie viel hält Fresenius noch?
Rund 20 Prozent des Grundkapitals.
Was sagt die UBS?
„Sell“ mit einem Zielwert von 33 Euro.
Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbol?
ISIN DE0005785802, WKN 578580, Handelssymbol FME.
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