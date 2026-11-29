Im dritten Quartal setzte Fresenius 5,8 Milliarden Euro um, organisch 5 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Das Konzern-EBIT stieg währungsbereinigt um 10 Prozent auf 638 Millionen Euro, das Kern-Ergebnis je Aktie um 14 Prozent. Analysten hatten mit etwas weniger gerechnet. Treiber waren die Arzneimittel- und Medizintechniksparte Kabi und die Klinikkette Helios. Zusätzlich hilft der Schuldenabbau, weil die Zinslast sinkt.

Fresenius hob die Prognose deshalb zum zweiten Mal in diesem Jahr an. Das Kern-Ergebnis je Aktie soll 2026 währungsbereinigt in der oberen Hälfte der Spanne von 10 bis 15 Prozent wachsen, die EBIT-Marge auf über 11,5 Prozent steigen. Im Sommer hatte der Konzern die Spanne bereits von 5 bis 10 Prozent auf 10 bis 15 Prozent erhöht. Für weiteres Wachstum bei Biosimilars, also Nachahmerprodukten biologischer Arzneien, vereinbarte Fresenius Anfang November eine Entwicklungskooperation mit einem chinesischen Auftragshersteller, die Zugang zu bis zu 37 möglichen Kandidaten bringt.