Die Fresenius Aktie hat am Freitag, 27. November 2026, auf Xetra bei 53,10 Euro geschlossen, ein Plus von 0,28 Prozent. Auf Wochensicht gewann die Fresenius Aktie 3,35 Prozent, auf Monatssicht 14,80 Prozent. Hinweis für Anleger: Seit dem 13. August 2026 wird die Aktie als Namensaktie unter einer neuen ISIN und WKN gehandelt, das Kürzel FRE ist geblieben.
Fresenius Aktie: Zweite Prognoseanhebung in diesem Jahr – was Kabi und Helios jetzt liefern müssen
Die Fresenius Aktie schließt die Woche bei 53,10 Euro und liegt auf Monatssicht fast 15 Prozent im Plus. Der Gesundheitskonzern hat nach dem dritten Quartal seine Gewinnziele erneut erhöht. Seit August notiert die Aktie unter einer neuen ISIN.
Fresenius SE & Co. KGaA · ISIN: DE000FRE5EN2 · WKN: FRE5EN · Handelssymbol: FRE (Xetra) · US-Handelssymbol (außerbörslich): FSNUY
Die Zahlen
Kabi und Helios liefern zuverlässig
Im dritten Quartal setzte Fresenius 5,8 Milliarden Euro um, organisch 5 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Das Konzern-EBIT stieg währungsbereinigt um 10 Prozent auf 638 Millionen Euro, das Kern-Ergebnis je Aktie um 14 Prozent. Analysten hatten mit etwas weniger gerechnet. Treiber waren die Arzneimittel- und Medizintechniksparte Kabi und die Klinikkette Helios. Zusätzlich hilft der Schuldenabbau, weil die Zinslast sinkt.
Fresenius hob die Prognose deshalb zum zweiten Mal in diesem Jahr an. Das Kern-Ergebnis je Aktie soll 2026 währungsbereinigt in der oberen Hälfte der Spanne von 10 bis 15 Prozent wachsen, die EBIT-Marge auf über 11,5 Prozent steigen. Im Sommer hatte der Konzern die Spanne bereits von 5 bis 10 Prozent auf 10 bis 15 Prozent erhöht. Für weiteres Wachstum bei Biosimilars, also Nachahmerprodukten biologischer Arzneien, vereinbarte Fresenius Anfang November eine Entwicklungskooperation mit einem chinesischen Auftragshersteller, die Zugang zu bis zu 37 möglichen Kandidaten bringt.
Jefferies hob nach den Zahlen den Zielwert von 55 auf 62 Euro an und bestätigte die Einstufung „Buy“. Das sind Einschätzungen der Häuser, keine Prognose der Redaktion.
Fresenius ist vom Sanierungsfall zum verlässlichen Lieferanten geworden. Jetzt muss der Konzern zeigen, dass das Wachstum auch ohne weitere Sparprogramme trägt.
Häufige Fragen zur Fresenius Aktie
Wo hat die Fresenius Aktie am 27. November geschlossen?
Auf Xetra bei 53,10 Euro, ein Plus von 0,28 Prozent.
Warum hat die Fresenius Aktie eine neue ISIN?
Fresenius hat seine Inhaberaktien in Namensaktien umgewandelt. Seit dem 13. August 2026 gelten die ISIN DE000FRE5EN2 und die WKN FRE5EN.
Welche Prognose gilt für 2026?
Ein Wachstum des Kern-Ergebnisses je Aktie in der oberen Hälfte von 10 bis 15 Prozent und eine EBIT-Marge über 11,5 Prozent.
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