Fresenius Aktie: Rund 26% Kurspotenzial – warum Richard Felton auf Biosimilars setzt

aktiencheck.de Redaktion 27.11.2026, 16:10 2 Min.

Goldman Sachs hebt das Fresenius-Kursziel auf 67 Euro an und sieht dank der Biopharma-Pipeline rund 26% Kurspotenzial.

Bild: Fresenius SE & Co. KGaA

Die Fresenius-Aktie (ISIN: DE000FRE5EN2, WKN: FRE5EN, Ticker: FRE) legt um 0,05 Euro oder 0,09% auf 53,00 Euro zu. Damit liege sie bereits einen Euro über dem bisherigen Kursziel von Goldman Sachs. Analyst Richard Felton setze die Marke in seiner neuen Fresenius-Aktienanalyse deutlich höher: Er hebe das Zwölfmonatsziel von 52 auf 67 Euro an und stufe die Aktie von "neutral" auf "buy" hoch. Vom aktuellen Kurs aus entspreche das einem Potenzial von 14 Euro je Aktie oder rund 26,4%. Warum Richard Felton über 2030 hinausblicke Im Mittelpunkt der Fresenius-Aktienanalyse stehe das Geschäft mit Biosimilars. Diese Arzneimittel seien biologischen Originalpräparaten so ähnlich, dass sie nach Ablauf des Patentschutzes als Behandlungsalternativen infrage kämen. Für Richard Felton zeichne sich inzwischen klarer ab, welche Produkte Fresenius künftig auf den Markt bringen könne. Einen konkreten Anhaltspunkt liefere die Anfang November vereinbarte Entwicklungspartnerschaft mit WuXi Biologics: Sie eröffne Fresenius Zugang zu bis zu 37 Biosimilar-Kandidaten. Für die daraus entstehenden Produkte sichere sich der Konzern die exklusiven Vermarktungsrechte. Wie viel das für Fresenius Kabi ausmachen könnte, zeige der Blick auf die Wachstumsschätzungen von Goldman Sachs. Für die Geschäftsjahre 2027 bis 2030 rechne die Bank in der Sparte mit einem organischen Umsatzplus von rund 6% pro Jahr. Für die Zeit bis 2035 halte Richard Felton anschließend jährliche Zuwächse im hohen einstelligen Prozentbereich für möglich. Entscheidend sei, wie viele Kandidaten die Entwicklung erfolgreich durchliefen und tatsächlich Umsatz brächten. Höheres Kursziel trotz niedrigerer Gewinnschätzungen Die Forschungsausgaben würden früher anfallen als die Erlöse aus neuen Medikamenten. Goldman Sachs habe deshalb die Schätzungen für den operativen Konzerngewinn der Geschäftsjahre 2026 bis 2030 je nach Jahr um 1% bis 4% gesenkt. Zugleich traue Richard Felton Fresenius nach 2030 ein höheres Wachstum zu. Für Anleger erkläre das den auf den ersten Blick überraschenden Schritt: Die Aussicht auf länger anhaltende Zuwächse rechtfertige aus Sicht der Bank schon heute einen höheren Bewertungsmultiplikator. Mit dem Kursziel EUR 67 und dem Rating "buy" gebe Goldman Sachs dem möglichen Ertrag der Biopharma-Pipeline mehr Gewicht als den kurzfristigen Entwicklungskosten. Schick den Artikel an den Freund, der an der Börse höchstens bis Freitag plant – Richard Felton hat für ihn schon mal bis 2035 weitergedacht. Autor: Redaktion, aktiencheck.de Veröffentlicht am: 27. November 2026 Disclaimer Dieser Artikel dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageberatung dar. Investitionen in Aktien unterliegen Risiken, einschließlich des möglichen Verlusts des eingesetzten Kapitals. Die Redaktion übernimmt keine Haftung für etwaige Entscheidungen auf Basis dieses Artikels.

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