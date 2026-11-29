Die Fresenius Aktie (ISIN DE0005785604, Ticker FRE) notierte am Freitag bei 53,05 Euro und damit nur gut 3 Prozent unter dem Mehrjahreshoch von 54,63 Euro vom 16. November. Frische Impulse für die Fresenius Aktienprognose liefert JPMorgan: Das Team um David Adlington hebt das Kursziel von 55,20 auf 60,40 Euro und bestätigt Overweight. Das Ziel liegt knapp 14 Prozent über dem Kurs. Es ist die Einschätzung eines Dritten; aktiencheck.de gibt keine eigene Prognose und kein eigenes Kursziel ab.
Fresenius Aktie Prognose: JPMorgan hebt das Kursziel auf 60,40 Euro, Konsens bei rund 58 Euro – wie viel Spielraum bleibt nach dem Mehrjahreshoch?
Die Fresenius Aktie notiert bei rund 53 Euro nahe dem Mehrjahreshoch. JPMorgan erhöht das Kursziel von 55,20 auf 60,40 Euro und bleibt bei Overweight. Die Fresenius Aktienprognose: Unternehmensziele, Konsens und Kursziele von Goldman bis Berenberg im Überblick.
Steckbrief
- Unternehmen
- Fresenius SE & Co. KGaA, Bad Homburg
- ISIN / Ticker
- DE0005785604 / FRE (Xetra)
- Marktkapitalisierung
- 29,50 Mrd. €
- 52-Wochen-Spanne
- 35,15 € (02.06.2026) bis 54,63 € (16.11.2026)
- Index
- DAX
- Hauptversammlung
- 21. Mai 2027
Stand: 27.11.2026, Kurs: Xetra, 27.11.2026, 16:06 Uhr (letzter belegter Kurs); Xetra-Schlusskurs nicht belegt
Fresenius Aktie Prognose
Was hat JPMorgan zur Fresenius Aktie veröffentlicht – und was ist die „Kraft des Understatement“?
Die Studie stammt vom 26. November und ist Teil von JPMorgans Ausblick für Medizintechnik 2027; dpa-AFX meldete sie am 27. November. Laut den Quellen sieht JPMorgan 2027 als fundamental schwieriges Jahr mit vielen Chancen. Fresenius habe die „Kraft des Understatement“: Der Konzern verspreche wenig und liefere mehr, das biete Spielraum gegenüber den Markterwartungen. Dazu kommen laut ad-hoc-news der Fokus auf Biopharma, Medizintechnik und klinische Ernährung, die Partnerschaft mit WuXi sowie der finanzielle Spielraum nach dem Verkauf von FMC-Aktien. Die Anhebung um rund 9 Prozent auf 60,40 Euro ist die jüngste in einer Reihe von Kurszielerhöhungen.
Wie verdient Fresenius sein Geld?
Der Konzern hat zwei große Säulen. Fresenius Kabi liefert Medikamente, Biosimilars, Medizintechnik und Ernährungslösungen: Im dritten Quartal 2026 stieg der Umsatz organisch um 6 Prozent auf 2,30 Milliarden Euro, das EBIT auf 391 Millionen Euro (Marge 17,0 Prozent). Das Biopharma-Geschäft wuchs organisch um 29 Prozent auf 296 Millionen Euro. Helios betreibt Kliniken in Deutschland und Spanien und kam auf 3,41 Milliarden Euro Umsatz (+5 Prozent organisch) und 293 Millionen Euro EBIT (Marge 8,6 Prozent). Die Fresenius Aktie verbindet damit stabile Klinikerlöse mit dem wachstumsstarken Kabi-Geschäft.
Wie lauten Unternehmensprognose und Konsensschätzungen für die Fresenius Aktie?
Im Konzern stieg der Umsatz im dritten Quartal auf 5,80 Milliarden Euro (organisch +5 Prozent), das EBIT auf 638 Millionen Euro (+10 Prozent währungsbereinigt, Marge 11,0 Prozent). Das Kern-Konzernergebnis erreichte 403 Millionen Euro, das Kern-Ergebnis je Aktie 0,72 Euro nach 0,62 Euro, auf neun Monate 2,37 Euro nach 2,09 Euro. Fresenius hat die Prognose für 2026 zum zweiten Mal angehoben: Das Kern-EPS-Wachstum soll am oberen Ende der Spanne von 10 bis 15 Prozent liegen, die EBIT-Marge über 11,5 Prozent, das organische Umsatzwachstum bei 4 bis 7 Prozent. Die Netto-Verschuldung sank auf das 2,5-Fache des EBITDA (Dezember 2025: 2,7), Moody's hob den Ausblick am 19. November auf positiv. Am 12. November platzierte Fresenius 13,4 Millionen FMC-Aktien zu 39 Euro mit einem Erlös von rund 524 Millionen Euro.
|Kennzahl
|2026e
|2027e
|2028e
|EPS
|3,62 €
|3,81 €
|4,23 €
|Dividende je Aktie
|1,19 €
|1,23 €
|1,35 €
|KGV
|14,9
|14,1
|12,7
Konsens laut finanzen.net, Stand 27.11.2026, 16:06 Uhr. Die EPS-Definition ist nicht geklärt (Kern-EPS 2025: 2,87 Euro). KGV auf Basis des aktuellen Kurses. Schätzungen sind keine Garantie.
Quelle: finanzen.net (Konsens)
Welches Kursziel trauen Analysten der Fresenius Aktie zu?
Das Bild ist eindeutig positiv, die Spanne dennoch breit. Finanzen.net weist 7 Kaufen-, 1 Halten- und kein Verkaufen-Urteil aus, mit einem durchschnittlichen Kursziel von 58,17 Euro, das höchste liegt bei 67 Euro (Goldman Sachs), das niedrigste bei 54 Euro (Berenberg); die Seite weist darauf hin, dass der Schnitt ältere Einschätzungen enthält. Marketscreener nannte am 20. November 14 Analysten mit der Empfehlung Kaufen, einem Durchschnitt von 58,19 Euro und einer Spanne von 52 bis 65 Euro. Das durchschnittliche Fresenius Aktie Kursziel liegt damit rund 10 Prozent über dem Kurs, das von JPMorgan mit 60,40 Euro etwas darüber.
|Haus
|Rating
|Kursziel
|Datum
|Quelle
|JPMorgan (David Adlington)
|Overweight
|60,40 € (zuvor 55,20 €)
|26./27.11.2026
|dpa-AFX
|Goldman Sachs
|Buy
|67 €
|Datum nicht ausgewiesen
|finanzen.net
|UBS
|Buy
|65 €
|23.11.2026
|finanzen.net
|Barclays
|Overweight
|65 €
|17.11.2026
|finanzen.net
|Jefferies
|Buy
|62 €
|10.11.2026
|finanzen.net
|Deutsche Bank
|Buy
|58 €
|09.11.2026
|finanzen.net
|Berenberg
|Buy
|54 €
|23.10.2026
|finanzen.net
Kursziele Dritter, keine Empfehlung von aktiencheck.de. Buy, Overweight und Kaufen entsprechen Kaufen. Das Goldman-Datum ist auf finanzen.net nicht ausgewiesen; das Berenberg-Ziel stammt aus dem Oktober. Die DZ Bank nennt kein Kursziel.
Quelle: dpa-AFX/finanzen.net, finanzen.net (Kursziele, 27.11.2026)
Ist die Fresenius Aktie im Branchenvergleich günstig bewertet?
Das erwartete KGV der Fresenius Aktie liegt laut Konsens bei rund 15 für 2026 und rund 14 für 2027, die Dividendenrendite bei etwa 2,1 Prozent. Belastbare Peer-Multiples zu Konkurrenten wie B. Braun, Baxter oder Sandoz liegen uns nicht belegt vor, deshalb verzichten wir auf einen Vergleich in Zahlen. Unabhängig davon spielt die Bewertungsdebatte eine Rolle: Der Kurs ist seit Anfang Juni, dem Jahrestief von 35,15 Euro, um rund die Hälfte gestiegen, allein im letzten Monat um knapp 15 Prozent. Viel Erfolg ist damit eingepreist, weshalb JPMorgan mit seinem „Understatement“-Argument auf künftige positive Überraschungen setzt.
Was sagt die Charttechnik zur Fresenius Aktie?
Der Kurs von 53,05 Euro liegt rund 3 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch von 54,63 Euro, das die Aktie am 16. November markierte. Die Aktie gewann innerhalb einer Woche 4,1 Prozent und in einem Monat 14,8 Prozent. Werte für die 50- und die 200-Tage-Linie und für den RSI liegen uns nicht belegt vor; als Orientierung dienen das Hoch bei 54,63 Euro nach oben und die Spanne vom Anfang November nach unten.
Bull-Case, Base-Case, Bear-Case: Wie bewerten Analysten die Fresenius Aktienprognose?
|Szenario
|Argument
|Beleg
|Bull
|Prognose zweimal angehoben, Biopharma wächst organisch um 29 %, Ziele bis 67 € (Goldman)
|Fresenius Q3, finanzen.net
|Base
|Durchschnittsziel um 58 €, JPMorgan 60,40 €, Kern-EPS-Wachstum am oberen Ende von 10–15 %
|JPMorgan, finanzen.net
|Bear
|2027 laut JPMorgan fundamental schwieriges Jahr, Kurs nahe Hoch, Verschuldung weiter beim 2,5-Fachen des EBITDA
|JPMorgan, Fresenius Q3
Keine Kursprognose von aktiencheck.de. Die Zuordnung zu Bull, Base und Bear ist eine redaktionelle Einordnung öffentlich genannter Argumente.
Quelle: Fresenius Q3 2026, JPMorgan/dpa-AFX, finanzen.net
Welche Termine sind für die Fresenius Aktie wichtig?
Der nächste Termin ist der Call zum Geschäftsjahr 2026 am 24. Februar 2027, der Jahresfinanzbericht folgt am 24. März. Das erste Quartal 2027 wird am 5. Mai berichtet, die Hauptversammlung findet am 21. Mai 2027 statt, das zweite Quartal folgt am 4. August. Bis dahin prägen Studienupdates, Biosimilar-Meldungen und mögliche Zukäufe die Fresenius Aktienprognose; CEO Michael Sen nennt Investitionen, Übernahmen, Lizenzen und Partnerschaften als Optionen.
Häufige Fragen zur Fresenius Aktie Prognose
Was lautet die Fresenius Aktienprognose von JPMorgan? JPMorgan bestätigt Overweight und hebt das Kursziel von 55,20 auf 60,40 Euro an (Studie vom 26. November 2026).
Wie hoch ist das durchschnittliche Kursziel der Fresenius Aktie? Laut finanzen.net 58,17 Euro, laut Marketscreener (Stand 20. November) 58,19 Euro.
Was erwartet Fresenius für 2026? Das Kern-Ergebnis je Aktie soll am oberen Ende des Wachstums von 10 bis 15 Prozent liegen, die EBIT-Marge über 11,5 Prozent.
Wie hoch ist die Dividende der Fresenius Aktie? Der Konsens erwartet 1,19 Euro je Aktie für 2026; die Dividendenrendite liegt bei rund 2,1 Prozent.
Wann kommen die nächsten Fresenius-Zahlen? Der Call zum Geschäftsjahr 2026 ist am 24. Februar 2027, die Hauptversammlung am 21. Mai 2027.
Hinweis zur Weitergabe: Dieser Beitrag gibt die Einschätzung von J.P. Morgan (Analyst David Adlington, Studie vom 26.11.2026: Overweight, Kursziel 60,40 Euro) wieder, die über dpa-AFX bekannt wurde. aktiencheck.de macht sich die Einschätzung nicht zu eigen. Offenlegungen der Quelle: J.P. Morgan Research Disclosures. Verantwortlich für die Weitergabe: Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG. Der Beitrag wurde KI-unterstützt erstellt.
War dieser Artikel hilfreich?
Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben
- Empfehlung
Fresenius SE & Co. KGaA (FRE): Kaufen, Kursziel 60,40 EUR.
- Quelle
- Empfehlung von J.P. Morgan (Analyst David Adlington), über dpa-AFX vom 26.11.2026, 23:52 MEZ. Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
- Weitergegeben von
- Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG
KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.
- Veröffentlicht
- 29.11.2026, 09:39 MEZ
- Interessenkonflikte
Stand: 29.11.2026, 09:39 MEZ
Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.
- Risiken
- Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.
Quelle der Empfehlung: J.P. Morgan (Analyst David Adlington), über dpa-AFX.
Bitte beachten Sie auch die Informationen zur Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten gemäß der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 unter folgendem Link.
Diese Anlageempfehlung berücksichtigt nicht Ihre persönlichen Anlageziele und finanziellen Verhältnisse und ersetzt keine individuelle Anlageberatung. Wertpapiere können an Wert verlieren, bis hin zum Totalverlust.