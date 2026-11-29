Was lautet die Fresenius Aktienprognose von JPMorgan? JPMorgan bestätigt Overweight und hebt das Kursziel von 55,20 auf 60,40 Euro an (Studie vom 26. November 2026).

Wie hoch ist das durchschnittliche Kursziel der Fresenius Aktie? Laut finanzen.net 58,17 Euro, laut Marketscreener (Stand 20. November) 58,19 Euro.

Was erwartet Fresenius für 2026? Das Kern-Ergebnis je Aktie soll am oberen Ende des Wachstums von 10 bis 15 Prozent liegen, die EBIT-Marge über 11,5 Prozent.

Wie hoch ist die Dividende der Fresenius Aktie? Der Konsens erwartet 1,19 Euro je Aktie für 2026; die Dividendenrendite liegt bei rund 2,1 Prozent.

Wann kommen die nächsten Fresenius-Zahlen? Der Call zum Geschäftsjahr 2026 ist am 24. Februar 2027, die Hauptversammlung am 21. Mai 2027.