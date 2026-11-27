Vor wenigen Jahren stand Fresenius für Gewinnwarnungen und Kursstürze. Heute liefert der Gesundheitskonzern Quartal für Quartal – und hebt die Ziele an. Im November erhöhte Fresenius die Prognose erneut und versilberte zugleich einen weiteren Teil seiner Beteiligung an Fresenius Medical Care. Die Fresenius Aktie erlebt ein leises, aber stetiges Comeback.
Fresenius Aktie: Prognose erneut angehoben, 524 Millionen aus FMC-Verkauf – das stille Comeback des Gesundheitskonzerns
Kern-Gewinn je Aktie plus 14 Prozent, höhere Margenziele, Biosimilar-Offensive mit bis zu 37 neuen Kandidaten. Die Fresenius Aktie hat sich vom Sorgenkind zum verlässlichen Wachstumswert gewandelt.
Fresenius SE & Co. KGaA · ISIN: DE0005785604 · WKN: 578560 · Handelssymbol: FRE · US-Handelssymbol: FSNUY
Die Zahlen
Wachstum in allen Sparten
Im dritten Quartal 2026 erzielte Fresenius einen Konzernumsatz von 5,8 Milliarden Euro bei einem organischen Wachstum von fünf Prozent. Das Konzern-EBIT erreichte 638 Millionen Euro, das Kern-Ergebnis je Aktie lag bei 0,72 Euro – währungsbereinigt ein Plus von 14 Prozent. Für 2026 erwartet Fresenius nun ein Wachstum des Kern-Ergebnisses je Aktie in der oberen Hälfte der Spanne von zehn bis 15 Prozent und eine EBIT-Marge von über 11,5 Prozent statt zuvor rund 11,5 Prozent.
Fresenius hat sich von einem Konglomerat zu einem fokussierten Gesundheitskonzern gewandelt. Die Fresenius Aktie wird damit berechenbarer – und das honoriert der Markt.
Die Strategie
Biosimilars und Beteiligungsabbau
Fresenius treibt das Geschäft mit Biosimilars voran: Eine exklusive Entwicklungskooperation mit einem chinesischen Partner eröffnet Zugang zu bis zu 37 potenziellen Kandidaten; das Portfolio könnte dadurch im kommenden Jahrzehnt von 29 auf bis zu 66 Moleküle wachsen. Zudem verkaufte Fresenius 13,4 Millionen Aktien von Fresenius Medical Care (ISIN: DE0005785802 · WKN: 578580 · Handelssymbol: FME · US-Handelssymbol: FMS) zu 39,00 Euro je Aktie und erzielte rund 524 Millionen Euro. Die Beteiligung sank damit auf rund 20 Prozent.
Häufige Fragen zur Fresenius Aktie
Welche Prognose gilt für 2026?
Wachstum des Kern-Ergebnisses je Aktie in der oberen Hälfte von zehn bis 15 Prozent und eine EBIT-Marge von über 11,5 Prozent.
Wie viel hält Fresenius noch an FMC?
Nach dem jüngsten Verkauf rund 20 Prozent.
Wie stark wuchs Fresenius im dritten Quartal?
Der Umsatz stieg organisch um fünf Prozent auf 5,8 Milliarden Euro.
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