Welche Prognose gilt für 2026?

Wachstum des Kern-Ergebnisses je Aktie in der oberen Hälfte von zehn bis 15 Prozent und eine EBIT-Marge von über 11,5 Prozent.

Wie viel hält Fresenius noch an FMC?

Nach dem jüngsten Verkauf rund 20 Prozent.

Wie stark wuchs Fresenius im dritten Quartal?

Der Umsatz stieg organisch um fünf Prozent auf 5,8 Milliarden Euro.