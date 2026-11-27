Die Freeport-McMoRan-Aktie (ISIN US35671D8570, WKN 896476, Handelssymbol FCX) gehört am Freitag zu den S&P 500 Gewinnern. Laut Indikation von Societe Generale um 15:35 Uhr MEZ, kurz nach dem US-Handelsstart, notiert der Kupferproduzent bei 50,22 US-Dollar. Das sind 1,67 US-Dollar oder 3,44 Prozent mehr als zum Mittwochsschluss; am Donnerstag blieb die US-Börse wegen Thanksgiving geschlossen.
Freeport-McMoRan-Aktie: S&P 500 Gewinner im Kupfer-Rausch
Die Freeport-McMoRan-Aktie gehört am Freitag mit rund 3,4 Prozent Plus zu den S&P 500 Gewinnern. Steigende Metallpreise stützen Minenwerte.
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Die Gründe für den Kursgewinn
Warum die Freeport-Aktie steigt
Steigende Metallpreise
Nach Marktberichten legen Kupfer, Gold und Silber deutlich zu. Freeport fördert vor allem Kupfer und Gold und reagiert auf höhere Preise überproportional.
Gleichlauf mit Newmont und Nucor
Auch Newmont und Nucor steigen. Das deutet auf eine breite Rohstoffbewegung hin.
Kein eigener Auslöser erkennbar
Zu Freeport liegt am Freitag keine spezifische Unternehmensmeldung vor.
Einordnung
Was der Kurssprung bedeutet
Freeport-McMoRan zählt zu den größten Kupferproduzenten der Welt. Kupfer gilt als Konjunktur- und Elektrifizierungsmetall. Die Indikation ist eine Momentaufnahme.
Häufige Fragen zur Freeport-Aktie
Warum steigt die Freeport-Aktie am Freitag?
Vor allem wegen steigender Metallpreise, die Minenwerte stützen.
Wie stark steigt die Freeport-Aktie?
Laut Indikation um 15:35 Uhr MEZ 3,44 Prozent auf 50,22 US-Dollar.
Ist das ein Schlusskurs?
Nein, es ist eine frühe Indikation kurz nach dem US-Handelsstart.
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