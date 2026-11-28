Die Freeport-McMoRan Aktie hat am Freitag, 27. November 2026, im verkürzten US-Handel bei 50,77 Dollar geschlossen. Das Tagesplus beträgt 4,57 Prozent, der Wochengewinn nach Angaben von GuruFocus 10,4 Prozent. Die Erholung folgt auf einen der schwächsten Monate des Jahres: In den vergangenen vier Wochen hat das Papier 23 Prozent verloren. Seit Jahresbeginn steht ein Plus von 0,9 Prozent.
Freeport-McMoRan Aktie: Kupfer-Wetten platzen – zehn Prozent Plus nach dem Absturz
Die Freeport-McMoRan Aktie hat am Freitag 4,57 Prozent auf 50,77 Dollar gewonnen. Händler, die auf fallende Kupferpreise gesetzt hatten, mussten eindecken. Der Monat bleibt tiefrot.
Freeport-McMoRan Inc. · ISIN: US35671D8570 · WKN: 896476 · Handelssymbol: FPMB · US-Handelssymbol: FCX
Der Auslöser
Leerverkäufer auf dem Rückzug
Am Freitag verteuerte sich Kupfer nach Angaben von CNBC um rund drei Prozent. Ein börsengehandelter Kupferfonds legte laut Rio Times um 2,31 Prozent zu, liegt aber noch 19,7 Prozent unter seinem Hoch vom September. Als Grund nennt der Dienst Händler, die wochenlang auf fallende Preise gesetzt hatten und ihre Positionen nun schließen mussten.
Minenaktien stiegen stärker als das Metall. Das liegt an der Kostenstruktur: Die meisten Ausgaben einer Mine sind fix, ein höherer Verkaufspreis landet weitgehend im Gewinn. Derselbe Hebel hat die Freeport-McMoRan Aktie zuvor vom Sommerhoch bei 80,24 Dollar um mehr als ein Drittel nach unten gezogen.
Eine Eindeckungsrally erklärt den Freitag. Für die nächsten Monate braucht es einen Kupferpreis, der auch ohne Zwangskäufe steigt.
Das Geschäft
Mehr Gewinn bei weniger Menge
Operativ lief das dritte Quartal besser als erwartet. Der bereinigte Gewinn stieg nach einer Auswertung von Morningstar um 77 Prozent auf 1,3 Milliarden Dollar oder 0,88 Dollar je Aktie. Höhere Preise für Kupfer und Gold glichen geringere Verkaufsmengen und gestiegene Stückkosten mehr als aus. Die Quartalsdividende blieb bei 15 Cent. Die Erholung der Großmine Grasberg in Indonesien liegt laut Morningstar im Plan.
Die Deutsche Bank hat ihren Zielwert für 2027 von 80 auf 70 Dollar gesenkt und die Einstufung „Buy“ beibehalten. Das sind Einschätzungen der Häuser, keine Prognose der Redaktion.
Deutsche Bank AG · ISIN: DE0005140008 · WKN: 514000 · Handelssymbol: DBK · US-Handelssymbol: DB
Häufige Fragen zur Freeport-McMoRan Aktie
Wo schloss die Freeport-McMoRan Aktie am Freitag?
Bei 50,77 Dollar an der New York Stock Exchange.
Warum stieg der Kurs?
Der Kupferpreis legte rund drei Prozent zu, Leerverkäufer deckten ein.
Wie hoch ist die Dividende?
15 Cent je Aktie und Quartal.
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