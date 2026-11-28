Am Freitag verteuerte sich Kupfer nach Angaben von CNBC um rund drei Prozent. Ein börsengehandelter Kupferfonds legte laut Rio Times um 2,31 Prozent zu, liegt aber noch 19,7 Prozent unter seinem Hoch vom September. Als Grund nennt der Dienst Händler, die wochenlang auf fallende Preise gesetzt hatten und ihre Positionen nun schließen mussten.