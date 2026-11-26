Das Papier des US-Konzerns habe seit seinem Hoch Ende August rund 40% an Wert verloren. Das sei auf den Einbruch des Kupferpreises zurückzuführen. Die Zoll-Problematik habe die Kupfer-Werte wieder etwas in den Fokus gerückt. Aber auch der Abverkauf Im KI-Sektor entpuppe sich als ein Belastungsfaktor, so Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 25.11.2026)