Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt im "Der Aktionär TV" die Aktie von Freeport-McMoRan (ISIN: US35671D8570, WKN: 896476, Ticker: FCX)) unter die Lupe.
Freeport-McMoRan Aktie: Deutliche Korrektur
Sinkender Kupferpreis belastet
Das Papier des US-Konzerns habe seit seinem Hoch Ende August rund 40% an Wert verloren. Das sei auf den Einbruch des Kupferpreises zurückzuführen. Die Zoll-Problematik habe die Kupfer-Werte wieder etwas in den Fokus gerückt. Aber auch der Abverkauf Im KI-Sektor entpuppe sich als ein Belastungsfaktor, so Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 25.11.2026)
Die Sendung mit Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im "Der Aktionär TV" können Sie HIER abrufen.
Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.
War dieser Artikel hilfreich?
Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.