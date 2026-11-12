freenet-Aktie Prognose: Telefónica-Durchbruch und 8 % Dividende – startet jetzt die Wende?

Wie lautet die kurzfristige freenet-Aktie Prognose?

Kurzfristig hat sich das Chartbild aufgehellt, der übergeordnete Abwärtstrend ist aber noch nicht gebrochen. Laut freenet Chartanalyse entscheidet die Zone zwischen 25,00 und 25,44 Euro mit der 200-Tage-Linie. Ein Ausbruch darüber wäre ein Signal für eine Trendwende in Richtung 28 Euro. Unterstützungen liegen bei rund 23,25 Euro und um 22,20 Euro.

Warum steigt die freenet-Aktie heute?

freenet hat nach neun Monaten einen Free Cashflow von 233,3 Millionen Euro erzielt, mehr als erwartet, und die Jahresprognose bestätigt. Zudem hat der Konzern mit Telefónica die Eckpunkte einer neuen Partnerschaft über weitere zehn Jahre vereinbart.

Wie hoch ist die Dividende der freenet-Aktie?

Für 2025 hat freenet 2,07 Euro je Aktie ausgeschüttet. Für die Jahre 2026 bis 2028 garantiert das Unternehmen mindestens 2,00 Euro je Aktie. Beim aktuellen Kurs entspricht das einer Rendite von rund 8,2 Prozent.

Welche Kursziele nennen Analysten für die freenet-Aktie?

Die Spanne der genannten Ziele reicht von 24 Euro bei Goldman Sachs bis 33 Euro bei der Deutschen Bank. Die UBS sieht nach den Zahlen 24,50 Euro, Berenberg 31,80 Euro. Der Durchschnitt liegt bei rund 28,60 Euro.

Was bedeutet die Telefónica-Vereinbarung für freenet?

Die bisherige Vereinbarung belastet das Ergebnis 2026 mit rund 50 Millionen Euro. Das neue Term Sheet sieht verbesserte Konditionen für weitere zehn Jahre vor. Positive Effekte sind in der Prognose noch nicht enthalten, der finale Vertrag steht noch aus.