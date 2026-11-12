Lange war die freenet-Aktie das Sorgenkind unter den Dividendenwerten im MDAX: Seit Jahresbeginn hat das Papier rund 17 Prozent verloren, vom Februar-Hoch bei knapp 34 Euro ist es zeitweise unter 22 Euro abgerutscht. Doch an diesem Donnerstag kommt Leben in den Kurs. Nach den Neunmonatszahlen springt die Aktie zeitweise um rund 4 Prozent auf gut 24,70 Euro und damit auf den höchsten Stand seit fast zwei Monaten. Am Mittag notiert sie bei rund 24,30 Euro. Der Grund: Der Cashflow fällt stärker aus als erwartet, und mit Telefónica hat freenet nach monatelangem Ringen die Eckpunkte einer neuen, langfristigen Partnerschaft unterschrieben. Unsere freenet-Aktie Prognose klärt, ob das der Startschuss für eine Trendwende ist – oder nur eine Erholung im Abwärtstrend.
freenet-Aktie Prognose: Telefónica-Durchbruch und 8 % Dividende – startet jetzt die Wende?
Minus 17 Prozent seit Jahresbeginn, doch jetzt kommt Bewegung in die freenet-Aktie: Mehr Cashflow als erwartet, eine Einigung mit Telefónica auf die Eckpunkte einer neuen Partnerschaft, die Komplettübernahme von waipu.tv und ein Aktienrückkauf. Unsere freenet Aktienanalyse zeigt, welche Marken in der freenet Chartanalyse jetzt entscheiden und was mittel- bis langfristig für und gegen den Mobilfunk- und TV-Anbieter spricht.
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Die Ausgangslage
Vom Dividendenliebling zum Sorgenkind – und jetzt das Comeback?
Die freenet-Aktie hat ein schwieriges Jahr hinter sich. Wer verstehen will, warum der Markt heute so erleichtert reagiert, muss auf den Februar zurückblicken.
Mitte Februar notierte die Aktie noch bei knapp 34 Euro. Dann kam der Absturz: Die Zahlen für 2025 und vor allem der Ausblick auf 2026 enttäuschten, die Aktie brach an einem einzigen Tag um fast 9 Prozent ein. Der Kern des Problems war eine Vereinbarung mit dem Netzbetreiber Telefónica, die das Ergebnis im Mobilfunk belastet. Analysten stuften ab, Kursziele purzelten, und die Aktie rutschte im Herbst bis auf ein Tief von 21,66 Euro. Seitdem hat sich das Blatt langsam gewendet: Innerhalb von gut drei Wochen hat freenet die restlichen Anteile an waipu.tv übernommen, einen Aktienrückkauf angekündigt und nun die Eckpunkte einer neuen Telefónica-Partnerschaft unterzeichnet. Im vergangenen Monat hat die Aktie rund 11 Prozent zugelegt.
Die Quartalszahlen
Mehr Umsatz, weniger Ergebnis – aber der Cashflow überzeugt
Für jede seriöse freenet-Aktie Prognose sind die Neunmonatszahlen der Ausgangspunkt. Sie zeigen zwei Gesichter.
freenet steigerte den Umsatz in den ersten neun Monaten um 25,2 Prozent auf 2,29 Milliarden Euro. Das liegt fast vollständig an der Übernahme von mobilezone Deutschland, die seit Jahresbeginn konsolidiert wird. Das bereinigte operative Ergebnis (EBITDA) sank dagegen um 5,7 Prozent auf 372,5 Millionen Euro. Unter dem Strich verdiente freenet nach Anteilen Dritter 148,8 Millionen Euro, nach 204,3 Millionen Euro ein Jahr zuvor. Der Lichtblick: Der bereinigte Free Cashflow stieg um 2,7 Prozent auf 233,3 Millionen Euro – genau die Kennzahl, an der freenet seine Dividende ausrichtet. Ein Händler sprach laut dpa-AFX von soliden Zahlen, der Cashflow sei stärker als erwartet ausgefallen.
Die Bremse: Mobilfunk-Ergebnis minus 10,6 Prozent
Das bereinigte EBITDA im Segment Mobilfunk fiel auf 286,3 Millionen Euro. Hauptursache ist ein negativer Effekt von rund 32 Millionen Euro aus der laufenden Vereinbarung mit Telefónica. Für das Gesamtjahr rechnet freenet mit rund 50 Millionen Euro – bereits in der Prognose enthalten. Zudem sank der durchschnittliche Umsatz je Postpaid-Kunde um 5,1 Prozent auf 16,60 Euro.
Der Wachstumstreiber: waipu.tv legt beim Ergebnis um 20 Prozent zu
Der Streamingdienst gewann seit Jahresbeginn 116.000 Abonnenten hinzu und kommt auf 1,871 Millionen. Das bereinigte EBITDA des Segments stieg um 20,3 Prozent auf 29,5 Millionen Euro. waipu.tv ist nach Unternehmensangaben die Nummer zwei im deutschen IPTV-Markt.
Die Basis: Kundenzahl wächst weiter
Im Mobilfunk betreut freenet 8,345 Millionen Postpaid-Kunden, 104.000 mehr als Ende 2025. Zusammen mit waipu.tv kommt der Konzern auf eine Kundenbasis von 10,2 Millionen.
Die Prognose für 2026 hat freenet bestätigt: Das bereinigte EBITDA soll zwischen 500 und 530 Millionen Euro liegen, der bereinigte Free Cashflow zwischen 270 und 300 Millionen Euro. In der Telefonkonferenz am Donnerstag präzisierte das Management laut Investing.com die Erwartungen: Beim EBITDA rechnet freenet eher mit dem unteren Ende der Spanne, beim Free Cashflow eher mit dem oberen Ende.
Die News
Telefónica, waipu.tv, Aktienrückkauf: drei Weichen in drei Wochen
Was die freenet-Aktie kurzfristig bewegt, sind weniger die Zahlen als die strategischen Nachrichten der vergangenen Wochen.
Telefónica: Term Sheet für eine neue Partnerschaft
Am 10. November haben freenet und Telefónica Deutschland ein detailliertes Term Sheet unterzeichnet. Die beiden Unternehmen haben sich auf die wesentlichen wirtschaftlichen Eckpunkte für eine Fortsetzung der Zusammenarbeit über weitere zehn Jahre geeinigt. Nach Angaben des Finanzchefs sind außer dem finalen Vertragstext keine Punkte mehr offen. Positive Effekte aus den verbesserten Konditionen sind in der Prognose noch nicht enthalten. Wie hoch sie ausfallen, hat freenet bisher nicht beziffert.
waipu.tv: Komplettübernahme für rund 76 Millionen Euro
Mitte Oktober übernahm freenet die verbleibenden rund 25 Prozent an waipu.tv zu einem initialen Kaufpreis von rund 76 Millionen Euro. Damit fließt der Ergebnisbeitrag des wachstumsstärksten Geschäfts künftig vollständig an die freenet-Aktionäre.
Aktienrückkauf: bis zu 75 Millionen Euro
Am 5. November beschloss freenet, in den Jahren 2026 und 2027 eigene Aktien für bis zu 75 Millionen Euro zurückzukaufen und einzuziehen. Finanziert wird das unter anderem aus dem Verkauf der Ceconomy-Beteiligung im Zuge der Übernahme durch JD.com, aus dem freenet rund 150 Millionen Euro zufließen. Gemessen am aktuellen Börsenwert entspricht das Rückkaufvolumen rund 2,6 Prozent aller Aktien.
freenet agiert weiterhin planmäßig und setzt die gesteckten Ziele um.
Kurzfristige Prognose
freenet Chartanalyse: die 25-Euro-Marke ist der Schlüssel
Charttechnisch steht die freenet-Aktie an einer entscheidenden Stelle. Der Abwärtstrend seit Februar ist noch nicht gebrochen, aber die Bodenbildung im Herbst nimmt Konturen an.
Die freenet Chartanalyse zeigt ein klares Bild: Anfang November hat die Aktie die 50-Tage-Linie bei rund 23,25 Euro überwunden, mit dem Kurssprung nach den Zahlen hat sie diesen Ausbruch bestätigt. Jetzt rückt die eigentliche Bewährungsprobe näher. Zwischen der runden 25-Euro-Marke, der 200-Tage-Linie um 25,10 Euro und einer markanten Widerstandszone bei 25,38 bis 25,44 Euro liegt eine dichte Hürdenzone. Hier ist die Aktie im Spätsommer bereits gescheitert. Nach unten bilden die 50-Tage-Linie um 23,25 Euro und die Zone zwischen 22,16 und 22,34 Euro die ersten Auffangbereiche, darunter das Jahrestief bei 21,66 Euro.
Szenario 1: Ausbruch über 25,44 Euro
Gelingt ein nachhaltiger Schlusskurs über 25,44 Euro und damit über die 200-Tage-Linie, wäre der Abwärtstrend aus charttechnischer Sicht gebrochen. Dann rückt die Zone um 27,90 bis 28,20 Euro in den Fokus, darüber der Bereich um 30 Euro. Rückenwind könnten ein unterschriebener Telefónica-Vertrag und der laufende Aktienrückkauf liefern.
Szenario 2: Seitwärts zwischen 23 und 25,50 Euro
Nach einem Plus von rund 11 Prozent in einem Monat wäre eine Verschnaufpause unter der Hürdenzone nicht ungewöhnlich. Eine Seitwärtsphase oberhalb der 50-Tage-Linie würde die Bodenbildung festigen, ohne das verbesserte Bild zu beschädigen.
Szenario 3: Rückfall unter 23 Euro
Fällt die Aktie wieder unter die 50-Tage-Linie, wäre der Ausbruchsversuch vorerst gescheitert. Dann rückt die Unterstützungszone um 22,20 Euro in den Blick. Ein Bruch des Jahrestiefs bei 21,66 Euro würde neue Verkaufssignale auslösen.
Die Analysten
Kursziele über dem Kurs – aber das Lager ist gespalten
Die Analysten sind bei der freenet-Aktie so uneins wie bei kaum einem anderen MDAX-Wert. Die Spanne der Kursziele reicht von einer Verkaufsempfehlung bis zu klaren Kaufvoten.
freenet-Aktie: Kursziele ausgewählter Analysten
Euro
Kursziele sind Einschätzungen der jeweiligen Analysten, keine Prognose der Redaktion. Kurs zum Vergleich: rund 24,30 Euro.
Quelle: dpa-AFX, boerse.de, boerse-online.de; Stand 12. November 2026
Daten als Tabelle
|Analysehaus
|Kursziel
|Deutsche Bank
|33
|Berenberg
|31,8
|DZ Bank
|30
|Barclays
|28,5
|UBS
|24,5
|Goldman Sachs
|24
Als erstes Haus hat sich nach den Zahlen die UBS zu Wort gemeldet: Analyst Polo Tang sprach von durchwachsenen Zahlen für das dritte Quartal und bestätigte seine neutrale Einstufung mit einem Kursziel von 24,50 Euro – praktisch auf Höhe des aktuellen Kurses. Am optimistischsten ist die Deutsche Bank mit einem Ziel von 33 Euro, gefolgt von Berenberg mit 31,80 Euro und der DZ Bank mit einem fairen Wert von 30 Euro. Am skeptischsten ist Goldman Sachs mit einem Ziel von 24 Euro und einer Verkaufsempfehlung. Im Schnitt der sechs genannten Häuser ergibt sich nach Rechnung der Redaktion ein Kursziel von rund 28,60 Euro – knapp 18 Prozent über dem aktuellen Kurs. Diese Kursziele sind Einschätzungen der jeweiligen Analysten, keine Prognose der Redaktion.
Mittel- bis langfristige Prognose
Das große Bild: eine Cash-Maschine sucht neues Wachstum
Wer über die nächsten Wochen hinausblickt, sieht ein Geschäftsmodell mit zwei Motoren: einem reifen, aber sehr cashstarken Mobilfunkgeschäft und einem wachsenden TV-Streamingdienst. Hier liegt der Kern der mittel- bis langfristigen freenet Aktienanalyse.
freenet ist Deutschlands größter netzunabhängiger Mobilfunkanbieter. Der Konzern aus Büdelsdorf betreibt kein eigenes Netz, sondern vermarktet Tarife in den Netzen von Telekom, Vodafone und Telefónica – unter Marken wie mobilcom-debitel, klarmobil und freenet, über rund 500 eigene Shops und die exklusive Partnerschaft mit MediaMarktSaturn. 2025 erzielte freenet einen Umsatz von 2,44 Milliarden Euro, ein bereinigtes EBITDA von 515,4 Millionen Euro und einen bereinigten Free Cashflow von 292,1 Millionen Euro. Bis 2028 will der Konzern das bereinigte EBITDA nach eigenen Zielen auf rund 620 Millionen Euro und den Free Cashflow auf rund 340 Millionen Euro steigern. Für die langfristige freenet-Aktie Prognose sind vor allem drei Treiber entscheidend:
waipu.tv als Wachstumsmotor
Das klassische Kabel- und Satellitenfernsehen verliert Kunden, Streaming über das Internet gewinnt. waipu.tv wächst seit Jahren zweistellig beim Ergebnis und gehört nun vollständig zu freenet. Für 2026 erwartet der Konzern im IPTV-Segment ein bereinigtes EBITDA von 45 bis 55 Millionen Euro.
Planungssicherheit durch Telefónica
Ein neuer Vertrag über weitere zehn Jahre würde die größte Unsicherheit des Jahres beseitigen. Fällt der bisherige Belastungseffekt von rund 50 Millionen Euro jährlich geringer aus, wäre das ein direkter Hebel für das Mobilfunk-Ergebnis.
Vertriebsmacht durch mobilezone
Mit Marken wie Sparhandy und Deinhandy hat freenet seine Stellung im deutschen Mobilfunkvertrieb ausgebaut. Die Integration treibt den Umsatz, muss sich aber noch stärker im Ergebnis zeigen.
Bewertungstechnisch ist die freenet-Aktie nach dem Kursrutsch günstig. Auf Basis der Analystenschätzungen für den Gewinn je Aktie 2026 von rund 2,23 Euro ergibt sich ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von knapp 11. Erreicht freenet beim Free Cashflow das obere Ende der Prognose, entspricht das bei einem Börsenwert von rund 2,8 Milliarden Euro einer Free-Cashflow-Rendite von etwa 10,6 Prozent. Für 2026 bis 2028 garantiert freenet eine Mindestdividende von 2,00 Euro je Aktie. Liegen 80 Prozent des bereinigten Free Cashflows höher, soll dieser Betrag ausgeschüttet werden. Beim aktuellen Kurs ergibt die Mindestdividende eine Rendite von rund 8,2 Prozent. Seit 2021 hat freenet die Dividende jedes Jahr erhöht, von 1,57 Euro auf zuletzt 2,07 Euro.
Die freenet-Aktie auf einen Blick
freenet AG (ISIN: DE000A0Z2ZZ5, WKN: A0Z2ZZ, Symbol: FNTN) – rund 24,30 Euro am 12. November 2026, 12:09 Uhr (Tradegate)
52-Wochen-Hoch: 33,92 Euro (Februar 2026), 52-Wochen-Tief: 21,66 Euro
Performance: rund −17 Prozent seit Jahresbeginn, rund +11 Prozent auf Sicht von einem Monat
Chartmarken: Widerstände bei 25,00 bis 25,44 Euro mit der 200-Tage-Linie, Unterstützungen bei rund 23,25 Euro (50-Tage-Linie), 22,16 bis 22,34 Euro und 21,66 Euro
9M 2026: Umsatz 2,29 Mrd. Euro (+25,2 Prozent), bereinigtes EBITDA 372,5 Mio. Euro (−5,7 Prozent), bereinigter Free Cashflow 233,3 Mio. Euro (+2,7 Prozent)
Prognose 2026: bereinigtes EBITDA 500 bis 530 Mio. Euro, bereinigter Free Cashflow 270 bis 300 Mio. Euro
Dividende: 2,07 Euro für 2025, mindestens 2,00 Euro je Aktie für 2026 bis 2028
Analysten-Kursziele: 24 bis 33 Euro, Durchschnitt der genannten Häuser rund 28,60 Euro
Häufige Fragen zur freenet-Aktie Prognose
Wie lautet die kurzfristige freenet-Aktie Prognose?
Kurzfristig hat sich das Chartbild aufgehellt, der übergeordnete Abwärtstrend ist aber noch nicht gebrochen. Laut freenet Chartanalyse entscheidet die Zone zwischen 25,00 und 25,44 Euro mit der 200-Tage-Linie. Ein Ausbruch darüber wäre ein Signal für eine Trendwende in Richtung 28 Euro. Unterstützungen liegen bei rund 23,25 Euro und um 22,20 Euro.
Warum steigt die freenet-Aktie heute?
freenet hat nach neun Monaten einen Free Cashflow von 233,3 Millionen Euro erzielt, mehr als erwartet, und die Jahresprognose bestätigt. Zudem hat der Konzern mit Telefónica die Eckpunkte einer neuen Partnerschaft über weitere zehn Jahre vereinbart.
Wie hoch ist die Dividende der freenet-Aktie?
Für 2025 hat freenet 2,07 Euro je Aktie ausgeschüttet. Für die Jahre 2026 bis 2028 garantiert das Unternehmen mindestens 2,00 Euro je Aktie. Beim aktuellen Kurs entspricht das einer Rendite von rund 8,2 Prozent.
Welche Kursziele nennen Analysten für die freenet-Aktie?
Die Spanne der genannten Ziele reicht von 24 Euro bei Goldman Sachs bis 33 Euro bei der Deutschen Bank. Die UBS sieht nach den Zahlen 24,50 Euro, Berenberg 31,80 Euro. Der Durchschnitt liegt bei rund 28,60 Euro.
Was bedeutet die Telefónica-Vereinbarung für freenet?
Die bisherige Vereinbarung belastet das Ergebnis 2026 mit rund 50 Millionen Euro. Das neue Term Sheet sieht verbesserte Konditionen für weitere zehn Jahre vor. Positive Effekte sind in der Prognose noch nicht enthalten, der finale Vertrag steht noch aus.
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