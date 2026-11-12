freenet Aktie: Kommt jetzt die entscheidende Bewährungsprobe?

Die freenet-Aktienanalyse der UBS vom 11. November 2026 liefert eine bemerkenswert differenzierte Bewertung. Analyst Polo Tang bestätigt das Kursziel 24,50 Euro und hält unverändert am Rating "neutral" fest. Dabei beschreibt Polo Tang die Quartalszahlen als durchwachsen und beurteilt die freenet-Aktie zwar als preiswert, die langfristigen Perspektiven jedoch als fragwürdig. Tatsächlich zeigt das Unternehmen ein widersprüchliches Bild. Der Umsatz steigt kräftig, die Kundenzahlen wachsen und waipu.tv entwickelt sich profitabel. Gleichzeitig sinkt das bereinigte EBITDA, während das Mobilfunkgeschäft unter zusätzlichen Kosten leidet. Positiv sind der hohe Free Cashflow, die neue langfristige Telefónica-Partnerschaft und die angekündigte Mindestdividende von 2,00 Euro je Aktie. Doch die entscheidende Frage bleibt, ob freenet aus diesen Stärken wieder nachhaltiges Gewinnwachstum entwickeln kann. Beim aktuellen Xetra-Kurs von 24,42 Euro liegt die Aktie praktisch auf dem Kursziel 24,50 Euro der UBS. Für Anleger könnte deshalb weniger die kurzfristige Kursfantasie als vielmehr die langfristige Qualität des Geschäftsmodells und die Nachhaltigkeit der Ausschüttungen im Mittelpunkt stehen. Polo Tang bleibt vorsichtig – und die kommenden Quartale müssen zeigen, ob freenet die Zweifel der UBS ausräumen kann.

Teilen Sie diese freenet-Aktienanalyse unbedingt mit Ihren Freunden! Denn wenn eine Aktie 8,2 Prozent Dividendenrendite verspricht, aber beim Kursziel nur noch acht Cent Luft hat, ist das fast wie ein unbegrenzter Mobilfunktarif mit zehn Sekunden Gesprächszeit. Schicken Sie den Artikel weiter – bei so viel Gesprächsstoff sollte wenigstens Ihre WhatsApp-Gruppe unbegrenztes Datenvolumen haben!

Autor: Redaktion, aktiencheck.de

Veröffentlicht am: 12. November 2026

Disclaimer

Dieser Artikel dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageberatung dar. Investitionen in Aktien unterliegen Risiken, einschließlich des möglichen Verlusts des eingesetzten Kapitals. Die Redaktion übernimmt keine Haftung für etwaige Entscheidungen auf Basis dieses Artikels.