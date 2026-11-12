Die freenet-Aktie (ISIN: DE000A0Z2ZZ5, WKN: A0Z2ZZ, Ticker-Symbol: FNTN, Nasdaq OTC-Symbol: FRTAF) legt kräftig zu, doch ausgerechnet die Schweizer Großbank UBS verweigert den Anlegern eine neue Kaufempfehlung. Während das Papier auf Xetra um 2,6 Prozent auf 24,42 Euro steigt, bleibt Analyst Polo Tang in seiner aktuellen freenet-Aktienanalyse vom 11. November 2026 zurückhaltend. Die UBS bestätigt das Kursziel 24,50 Euro und hält unverändert am Rating "neutral" fest. Damit trennen die Aktie lediglich acht Cent vom Kursziel des Analysehauses. Das rechnerische Aufwärtspotenzial beträgt gerade einmal 0,33 Prozent. Dabei hat freenet am Vorabend Geschäftszahlen veröffentlicht, die auf den ersten Blick durchaus beeindrucken: Der Umsatz steigt um mehr als 25 Prozent, die Kundenzahl wächst und der freie Cashflow verbessert sich. Warum also bleibt Polo Tang skeptisch? Die Antwort liegt in einem bemerkenswerten Widerspruch zwischen steigenden Umsätzen, sinkenden operativen Gewinnen und einer langfristigen Wachstumsstory, die aus Sicht der UBS noch nicht vollständig überzeugt.
freenet Aktie: Kommt jetzt die entscheidende Bewährungsprobe?
UBS bleibt vorsichtig
UBS: Polo Tang sieht durchwachsene Quartalszahlen und fragwürdige Perspektiven
Die aktuelle freenet-Aktienanalyse der UBS enthält eine klare Botschaft: Die Aktie erscheint günstig, doch die langfristigen Aussichten werfen Fragen auf. Analyst Polo Tang bezeichnet die Ergebnisse des dritten Quartals als "durchwachsene Zahlen". Gleichzeitig hält Polo Tang die Aktien des Mobilfunk- und Internetkonzerns für "preiswert", beurteilt die "längerfristigen Aussichten" jedoch als "fragwürdig". Diese kurzen, ins Deutsche übertragenen Formulierungen stammen aus der veröffentlichten Zusammenfassung seiner Einschätzung. Damit beschreibt Polo Tang einen klassischen Bewertungskonflikt. Eine niedrige Aktienbewertung kann interessant sein, wenn ein Unternehmen stabile oder steigende Gewinne erwirtschaftet. Sie kann aber auch Ausdruck berechtigter Zweifel sein, wenn die zukünftige Ertragsentwicklung unsicher erscheint. Genau diese Unsicherheit erklärt, weshalb die UBS das Kursziel 24,50 Euro und das Rating "neutral" bestätigt. freenet bietet aus Sicht des Analysehauses zwar erkennbare Stärken, aber derzeit keinen überzeugenden Anlass für eine deutlich optimistischere Einstufung.
Umsatz steigt um 25,2 Prozent: freenet wächst kräftig – doch der Gewinn sinkt
Die Geschäftszahlen für die ersten neun Monate 2026 verdeutlichen die unterschiedlichen Entwicklungen. freenet steigerte seinen Konzernumsatz um 25,2 Prozent auf 2,2896 Milliarden Euro. Im Vorjahreszeitraum waren es 1,8281 Milliarden Euro gewesen. Wesentlicher Wachstumstreiber war die Integration von mobilezone Deutschland, die nach der Übernahme Ende 2025 zum Jahresbeginn erstmals umfassend in den Konzernzahlen berücksichtigt wurde. Allerdings entwickelte sich die Profitabilität deutlich schwächer. Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen, das Adjusted EBITDA, sank um 5,7 Prozent von 395,1 auf 372,5 Millionen Euro. Damit zeigt sich eine wichtige Besonderheit: Ein kräftiger Umsatzanstieg bedeutet nicht automatisch steigende Gewinne. Für die freenet-Aktienanalyse der UBS ist diese Entwicklung ein entscheidender Punkt. Analyst Polo Tang sieht zwar eine preiswerte Aktie, bewertet die langfristige Ertragsentwicklung aber zurückhaltend. Das Kursziel 24,50 Euro bleibt deshalb unverändert.
Mobilfunkgeschäft unter Druck: Telefónica belastet freenet mit Millionen
Der wichtigste Belastungsfaktor liegt im Mobilfunkgeschäft. Obwohl freenet die Zahl seiner Vertragskunden steigern konnte, sank das bereinigte EBITDA dieses Segments in den ersten neun Monaten um 10,6 Prozent auf 286,3 Millionen Euro. Im Vorjahr waren es noch 320,1 Millionen Euro gewesen. Hauptgrund ist ein zusätzlicher Aufwand aus einer bestehenden kommerziellen Vereinbarung mit Telefónica Deutschland. Die Belastung summierte sich in den ersten neun Monaten auf rund 32 Millionen Euro. Für das gesamte Geschäftsjahr erwartet freenet einen negativen Effekt von etwa 50 Millionen Euro. Diese Belastung ist bereits vollständig in der Unternehmensprognose berücksichtigt. Dennoch verdeutlicht sie, wie stark die Profitabilität eines Mobilfunkanbieters von den Konditionen seiner Netzpartnerschaften abhängen kann. Für Analyst Polo Tang von der UBS ist die Frage nach einer nachhaltigen Margenerholung deshalb besonders relevant. Das bestätigte Rating "neutral" und das Kursziel 24,50 Euro spiegeln die Unsicherheit über die längerfristige Ertragsentwicklung wider.
Neue Telefónica-Vereinbarung: Kommt jetzt die große Entlastung?
Eine wichtige positive Nachricht veröffentlichte freenet unmittelbar vor der aktuellen UBS-Aktienanalyse. Am 10. November unterzeichneten freenet und Telefónica Deutschland ein detailliertes Eckpunktepapier über die wesentlichen kommerziellen Bedingungen ihrer langfristigen Zusammenarbeit. Damit wurde die Grundlage für eine Fortsetzung der Partnerschaft um weitere zehn Jahre gelegt. Für freenet ist diese Entwicklung strategisch bedeutsam, weil verlässliche Netzvereinbarungen eine zentrale Voraussetzung für das Mobilfunkgeschäft darstellen. Die Einigung könnte langfristig die Planungssicherheit verbessern und Unsicherheiten hinsichtlich der künftigen Zusammenarbeit reduzieren. Allerdings müssen die wirtschaftlichen Auswirkungen der neuen Konditionen sorgfältig beurteilt werden. Eine langfristige Partnerschaft bedeutet nicht automatisch, dass sämtliche Margenprobleme sofort verschwinden. Entscheidend bleibt, welche Erträge freenet mit seinen Kundenverträgen tatsächlich erzielen kann. Die UBS bestätigt trotz dieser positiven Entwicklung das Kursziel 24,50 Euro. Analyst Polo Tang bleibt beim Rating "neutral" und sieht die langfristigen Perspektiven weiterhin nicht uneingeschränkt positiv.
waipu.tv wird zum Wachstumsmotor: freenet profitiert vom Streaming-Boom
Ein deutlich erfreulicheres Bild liefert das Geschäft mit internetbasiertem Fernsehen. Die Streamingplattform waipu.tv konnte ihre Abonnentenzahl in den ersten neun Monaten um 116.000 auf 1,871 Millionen steigern. Damit bleibt waipu.tv nach Unternehmensangaben die Nummer zwei im deutschen IPTV-Markt hinter MagentaTV. Besonders überzeugend entwickelte sich die Profitabilität: Das bereinigte EBITDA des IPTV-Segments erhöhte sich um 20,3 Prozent auf 29,5 Millionen Euro. Die Umsatzerlöse lagen mit 161,1 Millionen Euro nahezu auf Vorjahresniveau. Bereinigt um bestimmte im laufenden Jahr nicht durchgeführte Tauschgeschäfte im Werbebereich stiegen die vergleichbaren IPTV-Umsätze jedoch um 8,5 Prozent. Diese Entwicklung zeigt, dass freenet im Fernsehgeschäft zunehmend von Skaleneffekten profitieren kann. Je größer die Abonnentenbasis wird, desto besser lassen sich bestimmte technische und administrative Kosten verteilen. Für die freenet-Aktienanalyse ist waipu.tv deshalb ein wichtiger Hoffnungsträger. Allerdings reicht das Wachstum dieses Geschäftsbereichs bislang nicht aus, um die Belastungen im deutlich größeren Mobilfunksegment vollständig auszugleichen.
freenet übernimmt waipu.tv vollständig: Strategischer Schritt mit Chancen
Im Oktober 2026 hat freenet seine Position im IPTV-Markt zusätzlich gestärkt. Der Konzern übernahm die verbliebenen rund 25 Prozent an waipu.tv für einen anfänglichen Kaufpreis von etwa 76 Millionen Euro. Damit kontrolliert freenet die Streamingplattform vollständig. Die Transaktion soll aus vorhandenen liquiden Mitteln finanziert werden, zu denen auch Erlöse aus dem Verkauf der verbliebenen CECONOMY-Beteiligung zählen. Für Anleger könnte die vollständige Übernahme interessant sein, weil freenet künftig sämtliche wirtschaftlichen Ergebnisse der Plattform zuzurechnen sind. Gleichzeitig gewinnt das Management zusätzlichen strategischen Handlungsspielraum. Allerdings bleibt das Streaminggeschäft wettbewerbsintensiv. Große Telekommunikationsunternehmen, internationale Streaminganbieter und klassische Fernsehanbieter konkurrieren um die Aufmerksamkeit und Zahlungsbereitschaft der Kunden. Die langfristige Profitabilität hängt deshalb nicht allein von steigenden Abonnentenzahlen ab, sondern auch von Kundenbindung, Preisgestaltung und Kostenkontrolle. Analyst Polo Tang von der UBS berücksichtigt in seiner freenet-Aktienanalyse weiterhin die Unsicherheit der langfristigen Geschäftsperspektiven.
233 Millionen Euro Free Cashflow: Das stärkste Argument für freenet
Besonders positiv entwickelte sich der bereinigte freie Cashflow. In den ersten neun Monaten 2026 erwirtschaftete freenet einen Adjusted Free Cashflow von 233,3 Millionen Euro. Das entspricht einem Anstieg von 2,7 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert von 227,2 Millionen Euro. Bemerkenswert ist, dass sich der Mittelzufluss trotz des rückläufigen bereinigten EBITDA verbesserte. Die sogenannte Cash Conversion erhöhte sich von 57,5 auf 62,7 Prozent. Damit gelingt es freenet, einen größeren Anteil seiner operativen Ertragskraft in tatsächlich verfügbare Finanzmittel umzuwandeln. Für Anleger ist diese Kennzahl besonders wichtig, weil aus dem freien Cashflow Dividenden finanziert, Schulden reduziert und Investitionen ermöglicht werden können. Die solide Cashflow-Entwicklung spricht für die finanzielle Widerstandsfähigkeit des Geschäftsmodells. Dennoch bleibt die UBS vorsichtig. Analyst Polo Tang hält die freenet-Aktie zwar für preiswert, sieht aber weiterhin Fragezeichen bei den längerfristigen Perspektiven. Das Kursziel 24,50 Euro und das Rating "neutral" bleiben bestehen.
Mindestens 2 Euro Dividende: freenet bietet eine attraktive Ausschüttungsperspektive
Ein wesentliches Argument für die freenet-Aktie ist die Dividendenpolitik. Der Konzern garantiert für die Geschäftsjahre 2026 bis 2028 eine Mindestdividende von 2,00 Euro je Aktie. Sollte eine Ausschüttung von 80 Prozent des jeweiligen bereinigten Free Cashflows zu einem höheren Betrag führen, soll dieser höhere Wert ausgeschüttet werden. Bezogen auf den angegebenen Xetra-Kurs von 24,42 Euro ergibt sich allein aus der garantierten Mindestdividende eine rechnerische Dividendenrendite von rund 8,2 Prozent. Das ist für einkommensorientierte Anleger ein beachtlicher Wert. Allerdings handelt es sich um eine angekündigte Ausschüttungspolitik und nicht um eine Garantie für eine bestimmte Gesamtrendite. Der Aktienkurs kann schwanken, und hohe Dividenden gleichen Kursverluste nicht zwangsläufig aus. Zudem reduziert die Auszahlung finanzieller Mittel den Spielraum für andere Verwendungen. Für die freenet-Aktienanalyse der UBS ist deshalb entscheidend, ob die Dividendenpolitik langfristig durch stabile operative Ergebnisse und einen nachhaltigen Cashflow getragen werden kann. Analyst Polo Tang bleibt beim Rating "neutral".
Mobilfunkkunden wachsen: Doch der Umsatz je Kunde sinkt
Die operative Entwicklung des Mobilfunkgeschäfts zeigt ebenfalls zwei Seiten. Zum Ende des dritten Quartals betreute freenet 8,345 Millionen Postpaid-Kunden. Das waren 104.000 mehr als zum Jahresende 2025. Zusätzlich vermittelte das Unternehmen in den ersten neun Monaten rund 544.000 Postpaid-Verträge über sein Reselling-Geschäft. Diese Zahlen unterstreichen die Stärke der Vertriebsplattform. Gleichzeitig sank der durchschnittliche monatliche Umsatz je Postpaid-Kunde, der sogenannte ARPU, um 5,1 Prozent auf 16,60 Euro. Zwar stabilisierte sich dieser Wert zuletzt auf dem Niveau der vorherigen Quartale, doch der Rückgang gegenüber dem Vorjahr bleibt eine Herausforderung. Ein wachsender Kundenbestand führt nur dann zu einer nachhaltig besseren Profitabilität, wenn die zusätzlichen Kunden ausreichend hohe Erträge erwirtschaften. freenet verfolgt deshalb eine Strategie, bei der der wirtschaftliche Wert der Kundenbeziehungen wichtiger sein soll als reines Mengenwachstum. Für die UBS und Analyst Polo Tang ist die Entwicklung des Umsatzes je Kunde ein wichtiger Indikator für die zukünftige Ertragskraft.
Jahresprognose bestätigt: freenet erwartet bis zu 530 Millionen Euro EBITDA
Trotz der Belastungen im Mobilfunkgeschäft hält freenet an seiner Prognose für das Gesamtjahr 2026 fest. Das Management erwartet weiterhin ein bereinigtes EBITDA zwischen 500 und 530 Millionen Euro. Beim bereinigten Free Cashflow wird eine Spanne von 270 bis 300 Millionen Euro angestrebt. Für das Mobilfunksegment rechnet freenet mit einem bereinigten EBITDA zwischen 390 und 420 Millionen Euro. Das IPTV-Geschäft soll zwischen 45 und 55 Millionen Euro beitragen. Der Vorstand erwartet außerdem ein moderates Wachstum der Postpaid-Kundenbasis und einen deutlichen Anstieg der waipu.tv-Abonnentenzahl. Diese Prognose schafft eine gewisse Planungssicherheit. Allerdings bedeutet eine bestätigte Jahresprognose nicht automatisch, dass die langfristigen Wachstumsperspektiven überzeugend sind. Genau hier setzt die Zurückhaltung von Analyst Polo Tang an. Die UBS bestätigt das Kursziel 24,50 Euro und das Rating "neutral", weil die jüngsten Zahlen zwar solide Elemente enthalten, aber noch keine uneingeschränkt überzeugende langfristige Entwicklung erkennen lassen.
Die Risiken: Schwache Margen, harter Wettbewerb und begrenztes Wachstum
Für die freenet-Aktie bestehen mehrere Risiken. Besonders wichtig ist die Abhängigkeit von Netzbetreibern wie Telefónica Deutschland. Veränderungen der kommerziellen Vertragsbedingungen können die Profitabilität erheblich beeinflussen. Hinzu kommt der intensive Wettbewerb im deutschen Mobilfunkmarkt. Kunden vergleichen Preise, wechseln Anbieter und erwarten attraktive Datenvolumen. Gleichzeitig müssen Anbieter in Vertrieb, Kundenservice und digitale Prozesse investieren. Auch im Streaminggeschäft nimmt der Wettbewerb zu. Obwohl waipu.tv wächst, ist keineswegs sicher, dass die derzeitigen Wachstumsraten dauerhaft gehalten werden können. Ein weiteres Risiko liegt in der Bewertung des Geschäftsmodells: Hohe Dividendenrenditen können attraktiv sein, doch sie ersetzen kein nachhaltiges Gewinnwachstum. Analyst Polo Tang von der UBS weist deshalb auf die fragwürdigen längerfristigen Aussichten hin. Das Rating "neutral" und das Kursziel 24,50 Euro zeigen, dass Jefferies nicht, sondern ausdrücklich die UBS derzeit keinen ausreichenden Grund für eine optimistischere Einschätzung sieht.
freenet-Aktie bei 24,42 Euro: Ist das UBS-Kursziel praktisch erreicht?
Beim angegebenen Xetra-Kurs von 24,42 Euro liegt die freenet-Aktie lediglich acht Cent unter dem Kursziel 24,50 Euro der UBS. Das entspricht einem theoretischen Aufwärtspotenzial von rund 0,33 Prozent. Damit ist das von Analyst Polo Tang erwartete Kursniveau praktisch erreicht. Zwar könnte die angekündigte Mindestdividende von 2,00 Euro je Aktie für langfristig orientierte Anleger interessant sein, doch die UBS sieht auf Basis ihres Kursziels kaum zusätzliches Kurspotenzial. Das ist ein wichtiger Unterschied: Eine Aktie kann eine hohe Ausschüttungsrendite bieten und gleichzeitig nur begrenzte Chancen auf steigende Kurse besitzen. Für Anleger bleibt deshalb entscheidend, ob freenet seine operative Profitabilität stabilisieren und das Wachstum von waipu.tv weiter beschleunigen kann. Auch die wirtschaftlichen Auswirkungen der neuen Telefónica-Vereinbarung dürften künftig stärker in den Mittelpunkt rücken. Das bestätigte Rating "neutral" von UBS unterstreicht, dass der Konzern zunächst weitere Fortschritte liefern muss.
Fazit der freenet-Aktienanalyse: UBS sieht eine günstige Aktie, aber keine überzeugende Wachstumsstory
Die freenet-Aktienanalyse der UBS vom 11. November 2026 liefert eine bemerkenswert differenzierte Bewertung. Analyst Polo Tang bestätigt das Kursziel 24,50 Euro und hält unverändert am Rating "neutral" fest. Dabei beschreibt Polo Tang die Quartalszahlen als durchwachsen und beurteilt die freenet-Aktie zwar als preiswert, die langfristigen Perspektiven jedoch als fragwürdig. Tatsächlich zeigt das Unternehmen ein widersprüchliches Bild. Der Umsatz steigt kräftig, die Kundenzahlen wachsen und waipu.tv entwickelt sich profitabel. Gleichzeitig sinkt das bereinigte EBITDA, während das Mobilfunkgeschäft unter zusätzlichen Kosten leidet. Positiv sind der hohe Free Cashflow, die neue langfristige Telefónica-Partnerschaft und die angekündigte Mindestdividende von 2,00 Euro je Aktie. Doch die entscheidende Frage bleibt, ob freenet aus diesen Stärken wieder nachhaltiges Gewinnwachstum entwickeln kann. Beim aktuellen Xetra-Kurs von 24,42 Euro liegt die Aktie praktisch auf dem Kursziel 24,50 Euro der UBS. Für Anleger könnte deshalb weniger die kurzfristige Kursfantasie als vielmehr die langfristige Qualität des Geschäftsmodells und die Nachhaltigkeit der Ausschüttungen im Mittelpunkt stehen. Polo Tang bleibt vorsichtig – und die kommenden Quartale müssen zeigen, ob freenet die Zweifel der UBS ausräumen kann.
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Autor: Redaktion, aktiencheck.de
Veröffentlicht am: 12. November 2026
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