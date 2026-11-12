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freenet 9-Monatszahlen: Starke Kasse, neue Kunden und eine Dividende mit Signalwirkung

aktiencheck.de Redaktion 12.11.2026, 09:28 10 Min.

freenet springt nach den Neunmonatszahlen an die MDAX-Spitze: Starker Cashflow und die Dividendenperspektive treffen auf sinkende operative Erträge.

Bild: Gilles Lambert / Unsplash

Die freenet-Aktie (ISIN: DE000A0Z2ZZ5, WKN: A0Z2ZZ, Ticker: FNTN) setzt sich nach den Neunmonatszahlen an die Spitze des MDAX: Mit einem Plus von 0,62 EUR beziehungsweise 2,61% auf aktuell 24,42 EUR honorieren Anleger die am 11. November veröffentlichten Geschäftszahlen. Der Telekommunikationsanbieter überzeugt mit steigenden Kundenzahlen, einem höheren bereinigten Free Cashflow und einer bestätigten Jahresprognose. Zugleich eröffnet eine neue Verständigung mit Telefónica Deutschland Perspektiven für die langjährige Partnerschaft. Doch hinter dem freundlichen Börsenbild steckt eine anspruchsvolle Mischung: Während Umsatz und Mittelzufluss steigen, liegt das bereinigte operative Ergebnis unter dem Vorjahr. Umsatzsprung mit einem wichtigen Unterschied Auf den ersten Blick liefert freenet eine beeindruckende Wachstumszahl. In den ersten neun Monaten 2026 erhöhten sich die Konzernumsatzerlöse um 25,2% auf 2.289,6 Mio. EUR. Ein solcher Sprung fällt in einem etablierten Telekommunikationsgeschäft auf. Entscheidend ist allerdings seine Herkunft: Wesentlicher Treiber war die Integration von mobilezone Deutschland, das freenet zum Jahresende 2025 übernommen hatte. Der Umsatzanstieg ist deshalb nicht mit einem entsprechenden organischen Wachstum des bisherigen Geschäfts gleichzusetzen. Die Übernahme vergrößert die Umsatzbasis und stärkt die Vertriebsplattform. Ob daraus dauerhaft zusätzlicher Wert für Aktionäre entsteht, hängt jedoch auch davon ab, wie profitabel die hinzugekommenen Geschäfte arbeiten und wie erfolgreich ihre Integration gelingt. Das bereinigte EBITDA des Konzerns sank im selben Zeitraum um 5,7% auf 372,5 Mio. EUR. Wesentliche Ursache war die bereits kommunizierte Ergebnisbelastung aus einer kommerziellen Vereinbarung mit einem Mobilfunknetzbetreiber. Mehr Umsatz bedeutet bei freenet derzeit somit noch keinen höheren operativen Gewinn. Für die Bewertung der Aktie ist diese Unterscheidung zentral. Aus den veröffentlichten Zahlen ergibt sich eine bereinigte EBITDA-Marge von rund 16,3%. Wegen der veränderten Konzernstruktur lässt sich daraus allein jedoch kein belastbares Urteil über die Entwicklung der Effizienz ableiten. Die aussagekräftigere Frage lautet, wie sich Ergebnis und Mittelzufluss nach der Übernahme und unter den künftigen Vertragsbedingungen entwickeln. Der Cashflow liefert das stärkste Argument Besonders überzeugend fällt die Entwicklung des bereinigten Free Cashflows aus. Dieser stieg trotz des niedrigeren bereinigten EBITDA um 2,7% auf 233,3 Mio. EUR. Die von freenet hervorgehobene Cash Conversion von rund 63% zeigt, wie viel des bereinigten operativen Ergebnisses sich in dieser Kennzahl niederschlägt. Für Aktionäre ist das ein wichtiger Punkt. Ein Unternehmen muss Ausschüttungen und Investitionen letztlich mit verfügbaren Mitteln finanzieren können. Ein steigender Cashflow bei rückläufigem Ergebnis stützt deshalb die Einschätzung, dass das Geschäftsmodell weiterhin erhebliche finanzielle Substanz besitzt. Gleichwohl sollte die Entwicklung nicht vorschnell fortgeschrieben werden. Der Mittelzufluss eines einzelnen Berichtszeitraums kann durch zeitliche Verschiebungen von Zahlungen beeinflusst werden. Aus den vorliegenden Angaben lässt sich nicht ableiten, in welchem Umfang solche Effekte eine Rolle gespielt haben. Entscheidend bleibt, ob freenet die hohe Umwandlung des Ergebnisses in freie Mittel über längere Zeit halten kann. Hinzu kommt: Bei EBITDA und Free Cashflow handelt es sich um bereinigte Kennzahlen. Sie erleichtern den Blick auf die operative Entwicklung, ersetzen aber keine vollständige Betrachtung von Jahresüberschuss, Investitionen, Verschuldung und möglichen Sondereffekten. Die starke Cashflow-Zahl ist ein gewichtiges Argument für die Aktie, aber kein Freibrief für jede Bewertung. Dividende: Rechnerisch rund 8,2% auf Basis der Mindestzahlung Für einkommensorientierte Anleger besitzt freenet einen besonders greifbaren Reiz. Das Unternehmen garantiert nach eigener Aussage für die Geschäftsjahre 2026 bis 2028 eine Mindestdividende von 2,00 EUR je Aktie. Sofern die Ausschüttung von 80% des jeweiligen bereinigten Free Cashflows einen höheren Betrag ergibt, soll dieser ausgeschüttet werden. Beim genannten Aktienkurs von 24,42 EUR entspricht die Mindestdividende einer rechnerischen Bruttodividendenrendite von rund 8,2%. Das erklärt, weshalb eine stabile Cashflow-Entwicklung an der Börse besonders viel Aufmerksamkeit erhalten dürfte. Die Ausschüttungspolitik macht den finanziellen Erfolg des Unternehmens für Aktionäre unmittelbar relevant. Die Renditezahl ist allerdings eine Momentaufnahme auf Basis des genannten Kurses und der kommunizierten Mindestdividende. Sie beschreibt keine garantierte Gesamtrendite der Aktie. Kursverluste können Dividendenerträge übersteigen; außerdem fließt eine Ausschüttung nicht automatisch zusätzlich zum unveränderten Unternehmenswert an die Anteilseigner. Auch der finanzielle Spielraum verdient Beachtung. Hohe Ausschüttungen müssen mit Investitionen, Übernahmen und anderen Verpflichtungen vereinbar bleiben. Je verlässlicher freenet freie Mittel erwirtschaftet, desto überzeugender ist die Dividendenstory. Umgekehrt würde ein nachhaltiger Rückgang des Cashflows die Diskussion über die Kapitalverwendung verschärfen. Mobilfunk: Mehr Kunden, aber weniger Erlös je Vertrag Im Mobilfunk zeigt freenet eine robuste Vertriebsleistung. Gegenüber dem Jahresende 2025 stieg der Postpaid-Kundenbestand um 104 Tsd. auf 8,345 Mio. Kunden. Hinzu kamen 544 Tsd. Postpaid-Verträge, die in den ersten neun Monaten im Reselling-Geschäft vermarktet wurden. Diese Verträge sind eine ergänzende Vertriebskennzahl und sollten nicht einfach zum ausgewiesenen eigenen Postpaid-Kundenbestand addiert werden. Das Wachstum belegt die Reichweite der Vertriebsplattform in einem anspruchsvollen Marktumfeld. Die wirtschaftliche Qualität der Kundenbeziehungen bleibt aber ebenso wichtig wie ihre Anzahl. freenet verfolgt nach eigener Darstellung konsequent einen Value-over-Volume-Ansatz: Im Mittelpunkt stehen langfristig profitable Kundenbeziehungen. Dass dieses Ziel anspruchsvoll bleibt, zeigt der durchschnittliche monatliche Umsatz je Postpaid-Kunde. Der ARPU lag mit 16,6 EUR um 5,1% unter dem Vorjahresniveau. Positiv ist seine Stabilisierung gegenüber den Vorquartalen. Eine Rückkehr zum Vorjahreswert lässt sich daraus jedoch noch nicht ableiten. Die Postpaid-Serviceumsätze erhöhten sich dank des anhaltenden Kundenwachstums um 0,9% auf 1.239,9 Mio. EUR. Die größere Kundenbasis konnte den niedrigeren Durchschnittserlös damit auf Ebene der Serviceumsätze überkompensieren. Der deutliche Abstand zum gesamten Umsatzwachstum im Mobilfunk verdeutlicht zugleich die Bedeutung der Übernahme: Die Segmentumsätze stiegen um 31,9% auf 1.980,3 Mio. EUR, wesentlich getragen von mobilezone. Telefónica: Neue Perspektiven für den größten Ergebnishebel Das bereinigte EBITDA im Mobilfunkgeschäft sank um 10,6% auf 286,3 Mio. EUR. Als wesentliche Ursache nennt freenet einen negativen Ergebniseffekt von rund 32 Mio. EUR aus einer kommerziellen Vereinbarung mit einem einzelnen Mobilfunknetzbetreiber. Der potenzielle Gesamtjahreseffekt von minus 50 Mio. EUR ist weiterhin vollständig in der Prognose berücksichtigt. Gerade deshalb ist die Entwicklung der Partnerschaft mit Telefónica Deutschland für Anleger bedeutsam. Nach konstruktiven Gesprächen seit Jahresbeginn haben sich beide Unternehmen auf wesentliche wirtschaftliche Eckpunkte für die langfristige Fortsetzung ihrer Zusammenarbeit verständigt. Ein detailliertes Term Sheet wurde am 10. November von beiden Seiten unterzeichnet. Nach der Mitteilung soll damit die Grundlage für weitere zehn Jahre Partnerschaft gelegt werden. Diese Verständigung kann die Planbarkeit eines zentralen Geschäftsbereichs verbessern. Sie ist damit ein möglicher Grund für die positive Aufnahme der Zahlen. Für eine konkrete Berechnung künftiger Ergebnisbeiträge fehlen in der vorliegenden Meldung allerdings die wirtschaftlichen Einzelheiten. Insbesondere wäre es voreilig, die Belastung von bis zu 50 Mio. EUR für 2026 pauschal als zusätzlichen Gewinn eines späteren Jahres anzusetzen. Aus der Verständigung allein ergibt sich weder die genaue Höhe einer Entlastung noch deren zeitlicher Verlauf. Hier liegt eine wichtige Chance für die Aktie – und zugleich ein Punkt, an dem Erwartungen der Anleger den bestätigten Informationen vorauseilen könnten. waipu.tv: Der kleinere Bereich liefert das stärkere Ergebniswachstum Im IPTV-Geschäft fällt die operative Dynamik freundlicher aus. waipu.tv gewann in den ersten neun Monaten 116 Tsd. Abo-Kunden hinzu und erhöhte den Bestand auf 1,871 Mio. Abonnenten. Nach Unternehmensangaben bleibt das Angebot damit hinter MagentaTV die Nummer zwei im Markt für internetbasiertes lineares Fernsehen. Das bereinigte EBITDA des Segments stieg um 20,3% auf 29,5 Mio. EUR. Damit wächst der Ergebnisbeitrag deutlich. Für freenet ist das strategisch interessant, weil ein stärkeres TV-Geschäft die Abhängigkeit vom Mobilfunk langfristig verringern könnte. Noch bleibt der absolute Ergebnisbeitrag allerdings wesentlich kleiner als der des Mobilfunksegments. Die Umsatzentwicklung verlangt einen genaueren Blick. Mit 161,1 Mio. EUR lagen die ausgewiesenen IPTV-Umsätze auf Vorjahresniveau. Ursache waren Media-Barter-Geschäfte, die in diesem Jahr nicht durchgeführt wurden und laut freenet EBITDA-neutral sind. Auf vergleichbarer Basis stiegen die Umsätze dagegen um 8,5% auf 156,3 Mio. EUR. Die unveränderte ausgewiesene Umsatzgröße verdeckt somit das Wachstum auf vergleichbarer Basis. Zusammen mit dem höheren Ergebnis spricht das für eine zunehmende Skalierung. Ob sich diese Dynamik fortsetzt, hängt unter anderem von der Kundengewinnung, der Kundenbindung und den laufenden Aufwendungen für das Angebot ab. Vollständige Übernahme erhöht Chancen und Kapitaleinsatz Mitte Oktober 2026 übernahm freenet die verbleibenden rund 25% an waipu.tv. Der initiale Kaufpreis betrug rund 76 Mio. EUR. Damit setzt der Konzern ein klares Signal: Das IPTV-Geschäft soll eine größere Rolle für die langfristige Entwicklung spielen. Die vollständige Beteiligung erhöht die wirtschaftliche Teilhabe am künftigen Erfolg. Sie ist aber nicht mit einer erstmaligen vollständigen Einbeziehung des waipu.tv-Geschäfts in die Konzernzahlen gleichzusetzen. Anleger sollten deshalb aus dem Anteilskauf keinen automatischen zusätzlichen Umsatzsprung ableiten. Finanziert wird der initiale Kaufpreis aus vorhandenen liquiden Mitteln. Dazu zählen auch die im November zugeflossenen Mittel aus dem Verkauf der verbliebenen CECONOMY-Anteile. Nach Unternehmensangaben beeinflusst die Transaktion weder die Prognose für 2026 noch die kommunizierte Dividendenpolitik. Die von freenet als sehr attraktiv bezeichnete Bewertung lässt sich anhand der vorliegenden Angaben nicht unabhängig beurteilen. Zudem handelt es sich ausdrücklich um einen initialen Kaufpreis. Ohne weitere Vertragsdetails sollte dieser nicht ungeprüft mit sämtlichen möglichen Zahlungsverpflichtungen gleichgesetzt werden. Wirtschaftlich wird entscheidend sein, ob das künftige Wachstum den eingesetzten Mitteln gerecht wird. Bestätigte Prognose: Das Schlussquartal bleibt entscheidend Der Vorstand hält an den Jahreszielen fest. Für 2026 erwartet freenet weiterhin ein bereinigtes Konzern-EBITDA von 500 bis 530 Mio. EUR und einen bereinigten Free Cashflow von 270 bis 300 Mio. EUR. Nach den ersten neun Monaten fehlen rechnerisch noch 127,5 bis 157,5 Mio. EUR bereinigtes EBITDA, um die jeweilige Grenze der Jahresprognose zu erreichen. Beim bereinigten Free Cashflow wären im Schlussquartal noch 36,7 bis 66,7 Mio. EUR erforderlich. Diese Differenzen verdeutlichen die verbleibende Aufgabe, stellen aber keine eigenständige Quartalsprognose dar. Für den Mobilfunk bleibt die Ergebnisspanne bei 390 bis 420 Mio. EUR. Im IPTV-Segment werden 45 bis 55 Mio. EUR erwartet, im Segment Sonstige / Holding 65 bis 75 Mio. EUR. Der Postpaid-Kundenbestand soll moderat, die Zahl der waipu.tv-Abonnenten merklich wachsen. Die Bestätigung liefert Verlässlichkeit. Eine Prognoseanhebung enthält die Meldung allerdings nicht. Der Kursanstieg lässt sich daher eher als positive Bewertung der erreichten Entwicklung und der neuen Perspektiven interpretieren als als Reaktion auf offiziell erhöhte Gewinnziele. Was für die Aktie spricht – und was Anleger prüfen sollten Die Chancen liegen in einer Kombination aus hoher Mittelgenerierung, einer klar kommunizierten Ausschüttungspolitik, weiterem Kundenwachstum und dem steigenden Ergebnisbeitrag von waipu.tv. Hinzu kommt die Aussicht auf mehr Planungssicherheit in der Partnerschaft mit Telefónica Deutschland. Gelingt es freenet, diese Faktoren in nachhaltiges Ergebniswachstum zu übersetzen, könnte sich die operative Grundlage der Aktie verbessern. Dem stehen der rückläufige Mobilfunkertrag, der gegenüber dem Vorjahr niedrigere ARPU und die noch offenen Details der künftigen Zusammenarbeit mit Telefónica gegenüber. Auch die Integration von mobilezone muss sich wirtschaftlich bewähren. Ein größerer Konzern ist für Aktionäre erst dann wertvoller, wenn Wachstum, Profitabilität und Kapitaleinsatz zusammenpassen. Ob die Aktie beim genannten Kurs günstig bewertet ist, lässt sich aus der hohen rechnerischen Dividendenrendite allein nicht beantworten. Dafür wären unter anderem eine umfassende Betrachtung der Verschuldung, der nachhaltigen Ertragskraft und des künftigen Investitionsbedarfs notwendig. Insgesamt überwiegen in der vorliegenden Meldung die positiven Impulse, ohne dass die Ergebnisrisiken verschwunden wären. Der Sprung an die MDAX-Spitze zeigt, dass Anleger die Cashflow-Stärke und die Perspektiven derzeit honorieren. Für eine dauerhaft überzeugende Entwicklung muss freenet nun beweisen, dass aus mehr Kunden, größerem Umsatz und neuen Vereinbarungen auch nachhaltig höhere Erträge entstehen. Teilen Sie diesen Artikel mit Ihren Freunden – bevor im Gruppenchat wieder jemand behauptet, Free Cashflow sei kostenloses Datenvolumen. Autor: Redaktion, aktiencheck.de Veröffentlicht am: 12. November 2026 Disclaimer Dieser Artikel dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageberatung dar. Investitionen in Aktien unterliegen Risiken, einschließlich des möglichen Verlusts des eingesetzten Kapitals. Die Redaktion übernimmt keine Haftung für etwaige Entscheidungen auf Basis dieses Artikels.

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