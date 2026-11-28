So viel wie nie verdient – und trotzdem deutlich weniger übrig. Diese Rechnung müssen Fraport-Aktionäre gerade verstehen. Die Fraport Aktie schloss am Freitag, 27. November 2026, auf Xetra bei 66,40 Euro, ein Minus von 0,15 Prozent. Auf Wochensicht steht ein Plus von 4,81 Prozent. Seit Jahresbeginn liegt die Aktie knapp fünf Prozent im Minus.
Fraport Aktie: Rekord beim operativen Ergebnis, Gewinn minus 29 Prozent – und Frankfurt kommt nicht vom Fleck
Die Fraport Aktie gewinnt in einer Woche fast fünf Prozent. Der Flughafenbetreiber verdient im Ausland prächtig, während das Drehkreuz Frankfurt stagniert. Der steigende Ölpreis kommt zur Unzeit.
Fraport AG · ISIN: DE0005773303 · WKN: 577330 · Handelssymbol: FRA · US-Handelssymbol: FPRUY
Die Zahlen
Oben Rekord, unten Rückgang
Fraport hat in den ersten neun Monaten operativ so viel verdient wie nie zuvor. Unter dem Strich sank der Gewinn dagegen um 29 Prozent. Der Konzern übertraf dennoch die Erwartungen der Analysten und bestätigte seine Prognose. Am Tag der Analyse, dem 20. November, hatte die Aktie 3,43 Prozent auf 63,35 Euro verloren; seitdem hat sie den Rückgang mehr als aufgeholt.
Das Muster dahinter: Im Ausland wachsen die Flughäfen des Konzerns, etwa in Griechenland und in der peruanischen Hauptstadt Lima. Am Heimatstandort bewegt sich wenig. Im Oktober nutzten rund 6,0 Millionen Passagiere den Flughafen Frankfurt – praktisch so viele wie ein Jahr zuvor. Der Winterflugplan fällt kleiner aus. Nur die Fracht legte zu.
Fraport ist längst kein Frankfurter Flughafen mehr, sondern ein internationaler Flughafenkonzern mit einem deutschen Problemstandort. Das Wachstum kommt aus Lima und Athen. Die Kosten bleiben in Hessen.
Der Gegenwind
Teures Kerosin trifft die Kunden
Am Freitagmorgen gehörte die Aktie zunächst zu den Verlierern im MDAX. Auslöser war der Ölpreis: Die Nordseesorte Brent näherte sich der Marke von 98 US-Dollar. Teures Kerosin belastet die Fluggesellschaften – und wer weniger fliegt oder Strecken streicht, zahlt weniger Gebühren an den Flughafen.
Hinzu kommen die deutschen Standortkosten. Luftverkehrssteuer und Gebühren gelten als Grund dafür, dass Airlines ihr Angebot in Deutschland langsamer ausbauen als anderswo in Europa. Bewertet wird die Aktie mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von rund 20, die Dividende von 1,00 Euro entspricht einer Rendite von 1,5 Prozent.
Häufige Fragen zur Fraport Aktie
Wo steht die Fraport Aktie?
Am 27. November 2026 schloss sie auf Xetra bei 66,40 Euro (minus 0,15 Prozent).
Wie lief die Woche?
Die Aktie gewann 4,81 Prozent und gehörte zu den stärkeren Werten im MDAX.
Wächst der Flughafen Frankfurt?
Kaum. Im Oktober lag das Passagieraufkommen mit rund 6,0 Millionen etwa auf Vorjahresniveau.
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