Fraport hat in den ersten neun Monaten operativ so viel verdient wie nie zuvor. Unter dem Strich sank der Gewinn dagegen um 29 Prozent. Der Konzern übertraf dennoch die Erwartungen der Analysten und bestätigte seine Prognose. Am Tag der Analyse, dem 20. November, hatte die Aktie 3,43 Prozent auf 63,35 Euro verloren; seitdem hat sie den Rückgang mehr als aufgeholt.