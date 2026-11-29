Die Fraport Aktie hat am Freitag, 27. November 2026, auf Xetra bei 66,40 Euro geschlossen, ein Minus von 0,15 Prozent. Auf Wochensicht gewann die Fraport Aktie 4,81 Prozent. Der Flughafenbetreiber profitierte von der breiten Erholung der Nebenwerte und von soliden Neunmonatszahlen.
Fraport Aktie: Mehr Passagiere als vor Corona, 29 Prozent weniger Gewinn – wann zahlt sich das Wachstum aus?
Die Fraport Aktie schließt die Woche bei 66,40 Euro und gehört mit fast 5 Prozent Plus zu den Gewinnern im MDAX. Konzernweit fertigt der Flughafenbetreiber erstmals mehr Fluggäste ab als 2019. Doch der Gewinn sinkt, und Frankfurt tritt auf der Stelle.
Fraport AG · ISIN: DE0005773303 · WKN: 577330 · Handelssymbol: FRA (Xetra) · US-Handelssymbol (außerbörslich): FPRUY
Die Zahlen
Das Ausland wächst, Frankfurt stagniert
In den ersten neun Monaten 2026 zählten die Fraport-Flughäfen weltweit rund 146 Millionen Passagiere, 1,7 Prozent mehr als im Vorjahr und erstmals mehr als im Vor-Corona-Jahr 2019. Das Wachstum kam fast ausschließlich aus dem Ausland, vor allem aus Griechenland, Peru und Brasilien. Am Heimatflughafen Frankfurt sank die Zahl der Fluggäste dagegen leicht um 0,2 Prozent auf 47,5 Millionen.
Der Umsatz stieg um 3,8 Prozent auf 3,47 Milliarden Euro. Der Anteil des Auslandsgeschäfts am EBITDA kletterte von 43 auf 48 Prozent. Unter dem Strich verdiente Fraport aber deutlich weniger: Das Konzernergebnis fiel um 28,8 Prozent auf 314,5 Millionen Euro, das Ergebnis je Aktie von 4,30 auf 2,95 Euro. Höhere Abschreibungen, Zinsen und Kosten, unter anderem für das neue Terminal 3, belasten.
Die Prognose für 2026 bestätigte der Vorstand: Das EBITDA soll auf bis zu 1,5 Milliarden Euro steigen, nach 1,44 Milliarden Euro im Vorjahr. Beim Konzernergebnis rechnet Fraport mit 300 bis 400 Millionen Euro, nach 468 Millionen Euro im Jahr 2025. Weil die großen Investitionen auslaufen, hat sich der Free Cashflow nahezu verdoppelt.
Fraport hat den Investitionsgipfel hinter sich. Jetzt muss sich das teure Terminal in Frankfurt mit mehr Passagieren und höheren Erlösen bezahlt machen.
Häufige Fragen zur Fraport Aktie
Wo hat die Fraport Aktie am 27. November geschlossen?
Auf Xetra bei 66,40 Euro, ein Minus von 0,15 Prozent.
Welche Prognose gilt für 2026?
Ein EBITDA von bis zu 1,5 Milliarden Euro und ein Konzernergebnis von 300 bis 400 Millionen Euro.
Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbol?
ISIN DE0005773303, WKN 577330, Handelssymbol FRA.
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