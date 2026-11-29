In den ersten neun Monaten 2026 zählten die Fraport-Flughäfen weltweit rund 146 Millionen Passagiere, 1,7 Prozent mehr als im Vorjahr und erstmals mehr als im Vor-Corona-Jahr 2019. Das Wachstum kam fast ausschließlich aus dem Ausland, vor allem aus Griechenland, Peru und Brasilien. Am Heimatflughafen Frankfurt sank die Zahl der Fluggäste dagegen leicht um 0,2 Prozent auf 47,5 Millionen.

Der Umsatz stieg um 3,8 Prozent auf 3,47 Milliarden Euro. Der Anteil des Auslandsgeschäfts am EBITDA kletterte von 43 auf 48 Prozent. Unter dem Strich verdiente Fraport aber deutlich weniger: Das Konzernergebnis fiel um 28,8 Prozent auf 314,5 Millionen Euro, das Ergebnis je Aktie von 4,30 auf 2,95 Euro. Höhere Abschreibungen, Zinsen und Kosten, unter anderem für das neue Terminal 3, belasten.

Die Prognose für 2026 bestätigte der Vorstand: Das EBITDA soll auf bis zu 1,5 Milliarden Euro steigen, nach 1,44 Milliarden Euro im Vorjahr. Beim Konzernergebnis rechnet Fraport mit 300 bis 400 Millionen Euro, nach 468 Millionen Euro im Jahr 2025. Weil die großen Investitionen auslaufen, hat sich der Free Cashflow nahezu verdoppelt.