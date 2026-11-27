Foosung-Aktie KOSPI Composite Index Gewinner: Plus 12,98 Prozent – Elektrolyt-Spezialist im Batterie-Sog

aktiencheck.de Redaktion 27.11.2026, 10:06 1 Min.

Die Foosung-Aktie gehört am Freitag zu den KOSPI Composite Index Gewinnern: Der Fluorchemie-Konzern steigt um 12,98 Prozent auf 8.880 Won. Batterie- und Halbleiterwerte führten die Erholung in Seoul an.

Die Foosung-Aktie (ISIN: KR7093370005, KRX-Kürzel: 093370) zählt am Freitag, 27. November 2026, zu den KOSPI Composite Index Gewinnern. Das Papier des Fluorchemie-Spezialisten schloss in Seoul bei 8.880 Won und damit 12,98 Prozent über dem Vortag. Gut zwei Millionen Aktien wechselten den Besitzer. 093370 093370 — 1T 5T 1M 3M 6M YTD 1J 5J 20J 5T · — Chart wird geladen Wertpapier 1 Monat 6 Monate 1 Jahr 093370 — — — Tagesplus der Foosung-Aktie +12,98 % Schlusskurs in Seoul 8.880 KRW KOSPI Composite Index am Freitag +4,34 % Quelle : Korea Exchange laut TradingView, Schluss 27.11.2026 Die Gründe für den Kursgewinn Warum der KOSPI Composite Index Gewinner Foosung heute steigt Foosung bedient gleich zwei Branchen, die am Freitag gefragt waren. Das Unternehmen stellt mit Lithiumhexafluorophosphat das Leitsalz für Batterie-Elektrolyte her und liefert Spezialgase für die Chipfertigung. Batteriematerialien gehörten zu den stärksten Gruppen des Tages, getragen von der Erwartung wachsender Nachfrage nach Elektroautos und stationären Energiespeichern. Zugleich führten die Halbleiter die Erholung an: Samsung Electronics gewann 4,55 Prozent, SK Hynix 5,41 Prozent. Eine eigene Meldung des Unternehmens haben wir nicht gefunden. Was den KOSPI Composite Index Gewinner bremsen kann Preisdruck: Die Preise für Elektrolyt-Salze schwanken stark und hängen an China.

Kein eigener Auslöser: Der Anstieg folgt der Branche.

Keine Dividende: Zuletzt schüttete Foosung nichts aus. Häufige Fragen zur Foosung-Aktie Warum ist die Foosung-Aktie heute ein KOSPI Composite Index Gewinner?

Die Foosung-Aktie stieg um 12,98 Prozent auf 8.880 Won, weil Batterie- und Halbleiterwerte in Seoul breit zurückgekauft wurden. Fazit: Zwei Branchen, ein Kurssprung Die Foosung-Aktie gehört zu den KOSPI Composite Index Gewinnern des Tages. Der Titel profitiert von der Erholung bei Batterien und Chips. Eigene Nachrichten fehlen.

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