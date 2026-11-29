Schlechter können Zahlen kaum sein – und besser kaum die Kursreaktion. Die Fluence Energy Aktie schloss am Freitag im verkürzten US-Handel bei 5,19 Dollar, ein Tagesplus von knapp 10 Prozent. Eine Woche zuvor stand sie bei 3,46 Dollar, nahe dem 52-Wochen-Tief von 3,41 Dollar. Das ergibt einen Wochengewinn von 50 Prozent. Dazwischen lag am Montagabend ein Jahresbericht mit 273,9 Millionen Dollar Verlust. Vom 52-Wochen-Hoch bei 33,51 Dollar ist die Aktie allerdings noch immer rund 85 Prozent entfernt.
Fluence Energy Aktie: 50 Prozent Kurssprung in einer Woche – trotz 274 Millionen Dollar Verlust
Die Fluence Energy Aktie ist binnen einer Woche von 3,46 auf 5,19 Dollar gestiegen. Der Speicherspezialist aus dem Umfeld von Siemens und AES hat ein Jahr mit hohem Verlust, negativer Marge und einem Führungswechsel hinter sich. Zugleich meldet er Aufträge in Rekordhöhe: 8,9 Milliarden Dollar, mehr als das Neunfache des Börsenwerts. Die große Analyse eines Unternehmens, das zu viel Nachfrage und zu wenig Fabrik hat.
Der Widerspruch
Rekordaufträge, negative Marge
Fluence baut große Batteriespeicher für Stromnetze und zunehmend für Rechenzentren. Die Nachfrage ist so hoch wie nie: Im vierten Geschäftsquartal bis Ende September gingen Aufträge über 3,5 Milliarden Dollar ein, im Gesamtjahr mehr als 6,2 Milliarden. Der Auftragsbestand stieg von 5,3 auf rund 8,9 Milliarden Dollar. Übergangschef Axel Meier sprach von der stärksten Nachfrage der Firmengeschichte.
Nur: Fluence konnte nicht liefern. Der Quartalsumsatz fiel um 29 Prozent auf 744,1 Millionen Dollar, Analysten hatten mit knapp 967 Millionen gerechnet. Die Bruttomarge rutschte im Quartal auf minus 5,0 Prozent, im Gesamtjahr blieben 2,8 Prozent nach 13,1 Prozent im Vorjahr. Das bereinigte operative Ergebnis lag bei minus 202,8 Millionen Dollar. Das Unternehmen begründet das mit Vertragsstrafen für verspätete Projekte, die auf den schleppenden Hochlauf beim Auftragsfertiger zurückgehen, und mit Mehrkosten bei der Einführung des neuen Produkts.
Die Ursache
Eine Fabrik in Houston und ein Chefwechsel
Der Kern des Problems liegt in Texas. Die Fertigung der neuen Speicherplattform Smartstack bei einem Auftragsfertiger in Houston kam langsamer in Gang als geplant. Im September senkte Fluence deshalb die Umsatzprognose von rund 3,0 auf 2,4 Milliarden Dollar. Laut Telefonkonferenz stieg die Tagesproduktion inzwischen von drei auf zehn Einheiten; die Strafzahlungen für Verzögerungen summierten sich auf 90 Millionen Dollar. Die Vorräte verdoppelten sich auf 969 Millionen Dollar – Material, das auf die Montage wartet.
Am 2. November zog der Verwaltungsrat die Konsequenz. Vorstandschef Julian Nebreda und Finanzchef Ahmed Pasha mussten gehen. Übergangsweise führt Axel Meier, zuvor Finanzchef der Siemens-Sparte Smart Infrastructure, das Unternehmen. Ein eigener Ausschuss überwacht Fertigung und Auslieferung. Fluence war 2018 als Gemeinschaftsunternehmen von Siemens und dem US-Versorger AES entstanden.
Die Kursreaktion
Warum die Aktie trotzdem steigt
Dass die Fluence Energy Aktie nach dem Bericht zeitweise um rund 20 Prozent zulegte, hat drei Gründe. Erstens war der Kurs zuvor um mehr als 85 Prozent gefallen; viel Schlechtes war eingepreist. Zweitens der Auftragsbestand: 8,9 Milliarden Dollar stehen einem Börsenwert von knapp einer Milliarde gegenüber. Rund ein Drittel davon soll laut Management in jedem der nächsten drei Geschäftsjahre zu Umsatz werden. Drittens die Kasse: Die Liquidität beträgt rund 0,9 Milliarden Dollar, und das Management erwartet für das laufende Jahr keinen externen Kapitalbedarf.
Dem stehen offene Fragen gegenüber. Eine Prognose für das Geschäftsjahr 2027 gibt es nicht; sie soll im Februar folgen. Die Suche nach einem dauerhaften Vorstandschef und Finanzchef läuft. Und Aktionäre haben eine Sammelklage angestrengt, die dem Unternehmen unvollständige Information vorwirft.
Häufige Fragen zur Fluence Energy Aktie
Warum ist die Fluence Energy Aktie trotz Verlust gestiegen?
Der Auftragsbestand erreichte mit 8,9 Milliarden Dollar einen Rekord, und das Management stellte einen Plan zur Verbesserung von Fertigung und Profitabilität vor. Zudem war der Kurs zuvor sehr stark gefallen.
Was macht Fluence Energy?
Das Unternehmen plant und liefert große Batteriespeicher für Stromnetze und Rechenzentren sowie Software zur Steuerung solcher Anlagen.
Wem gehört Fluence Energy?
Fluence wurde von Siemens und AES gegründet. Beide sind weiterhin maßgeblich beteiligt.
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