Fluence baut große Batteriespeicher für Stromnetze und zunehmend für Rechenzentren. Die Nachfrage ist so hoch wie nie: Im vierten Geschäftsquartal bis Ende September gingen Aufträge über 3,5 Milliarden Dollar ein, im Gesamtjahr mehr als 6,2 Milliarden. Der Auftragsbestand stieg von 5,3 auf rund 8,9 Milliarden Dollar. Übergangschef Axel Meier sprach von der stärksten Nachfrage der Firmengeschichte.

Nur: Fluence konnte nicht liefern. Der Quartalsumsatz fiel um 29 Prozent auf 744,1 Millionen Dollar, Analysten hatten mit knapp 967 Millionen gerechnet. Die Bruttomarge rutschte im Quartal auf minus 5,0 Prozent, im Gesamtjahr blieben 2,8 Prozent nach 13,1 Prozent im Vorjahr. Das bereinigte operative Ergebnis lag bei minus 202,8 Millionen Dollar. Das Unternehmen begründet das mit Vertragsstrafen für verspätete Projekte, die auf den schleppenden Hochlauf beim Auftragsfertiger zurückgehen, und mit Mehrkosten bei der Einführung des neuen Produkts.