Die flatexDEGIRO Aktie hält ihren Gewinn bis zum Schluss. Zum Handelsschluss notiert das Papier des Online-Brokers bei 24,16 Euro, ein Plus von 0,62 Euro oder 2,63 Prozent. Damit gehört flatexDEGIRO am Abend zu den MDAX Gewinnern.
flatexDEGIRO Aktie: Rückkauf und Aktivist geben Halt – der Online-Broker ist MDAX Gewinner über 24 Euro
Die flatexDEGIRO Aktie steigt am Freitag um 2,63 Prozent auf 24,16 Euro und gehört am Abend zu den MDAX Gewinnern. Das Aktienrückkaufprogramm läuft, der Investor PrimeStone drängt auf eine strategische Überprüfung. Die Erholung vom Jahrestief setzt sich fort.
Der Auslöser
Warum die flatexDEGIRO Aktie als MDAX Gewinner steigt
Eine neue Meldung gibt es nicht. flatexDEGIRO profitiert von der freundlichen Stimmung am Markt, der MDAX schloss 1,60 Prozent höher. Zudem kauft das Unternehmen seit dem 23. November eigene Aktien zurück: Das Programm umfasst bis zu 100 Millionen Euro und kann bis spätestens 26. Mai 2027 laufen.
Hinzu kommt Druck von einem Aktionär. Der Investor PrimeStone, der nach eigenen Angaben 1,5 Prozent hält, fordert eine strategische Überprüfung bis hin zur Suche nach Interessenten. Den fairen Wert sieht PrimeStone bei mehr als 40 Euro je Aktie. Mitte November war die Aktie noch auf ein Jahrestief von gut 21 Euro gefallen.
Die Fundamentaldaten
Gewinn rauf, Kurs holt auf
Im dritten Quartal stieg der Umsatz um 13,8 Prozent auf 150,3 Millionen Euro, die Prognose für 2026 hat flatexDEGIRO bestätigt.
Einordnung der Redaktion: Die flatexDEGIRO Aktie ist MDAX Gewinner, weil Rückkauf und Aktivistendruck den Kurs stützen. Ob aus der Forderung eine Überprüfung wird, ist offen.
FAQ
Häufige Fragen zur flatexDEGIRO Aktie
Warum steigt die flatexDEGIRO Aktie heute?
Der Markt ist freundlich, Aktienrückkauf und Aktivistendruck stützen.
Was fordert PrimeStone von flatexDEGIRO?
Eine strategische Überprüfung bis hin zur Suche nach Interessenten.
Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbole der flatexDEGIRO Aktie?
ISIN DE000FTG1111, WKN FTG111. Handelssymbol an deutschen Börsen: FTK. Das US-Handelssymbol wird nachgetragen.
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