Im zweiten Quartal stieg der Umsatz um 22,9 Prozent auf 1,26 Milliarden Dollar. Auf vergleichbarer Fläche ging es um 14,1 Prozent nach oben – das fünfte Quartal in Folge mit einem zweistelligen Plus. Getragen wurde das vor allem von mehr Kunden, nicht nur von höheren Preisen. Der bereinigte Gewinn je Aktie hat sich mit 1,68 Dollar mehr als verdoppelt. Gleichzeitig wächst das Filialnetz kräftig: Ende Juli betrieb Five Below 2.022 Läden in 46 Bundesstaaten, 8,8 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Für das Gesamtjahr sind rund 150 neue Filialen geplant, 2027 soll Puerto Rico dazukommen. Nach den Zahlen sprang die Aktie nachbörslich um gut 6 Prozent.