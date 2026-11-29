Squishy-Spielzeug, Handyhüllen, Süßigkeiten – fast alles für fünf Dollar oder weniger. Mit diesem simplen Konzept hat sich Five Below zu einem der erfolgreichsten Einzelhändler der USA entwickelt. Die Five Below Aktie legte in den zwölf Monaten bis Anfang November um 66 Prozent zu und kostete zuletzt rund 254 Dollar. Am Mittwoch, dem 2. Dezember, folgen nach US-Börsenschluss die Five Below Quartalszahlen zum dritten Geschäftsquartal. Es ist der letzte große Test vor dem Weihnachtsgeschäft, in dem Five Below traditionell den Löwenanteil seines Jahresgewinns erzielt.
Five Below Aktie: Plus 66 Prozent in einem Jahr, fünf Quartale zweistelliges Wachstum – am Mittwoch steht die Weihnachtsprognose auf dem Prüfstand
Der Billig-Händler für Teenager ist einer der heißesten Einzelhandelswerte der Wall Street. Am 2. Dezember legt Five Below nach Börsenschluss die Quartalszahlen vor. Die eigene Prognose verspricht ein Gewinnplus von mehr als 50 Prozent. Was die Five Below Aktie jetzt antreibt – und warum die Erwartungen gefährlich hoch sind.
Die Stammdaten für Anleger: Die Five Below Aktie trägt die ISIN US33829M1018 und die WKN A1JZ18. An deutschen Börsenplätzen wird sie unter dem Handelssymbol 6F1 gehandelt, in den USA unter dem Kürzel FIVE an der Nasdaq.
Der Lauf
Fünf Quartale in Folge zweistellig
Was Five Below zurzeit abliefert, ist im US-Einzelhandel selten.
Im zweiten Quartal stieg der Umsatz um 22,9 Prozent auf 1,26 Milliarden Dollar. Auf vergleichbarer Fläche ging es um 14,1 Prozent nach oben – das fünfte Quartal in Folge mit einem zweistelligen Plus. Getragen wurde das vor allem von mehr Kunden, nicht nur von höheren Preisen. Der bereinigte Gewinn je Aktie hat sich mit 1,68 Dollar mehr als verdoppelt. Gleichzeitig wächst das Filialnetz kräftig: Ende Juli betrieb Five Below 2.022 Läden in 46 Bundesstaaten, 8,8 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Für das Gesamtjahr sind rund 150 neue Filialen geplant, 2027 soll Puerto Rico dazukommen. Nach den Zahlen sprang die Aktie nachbörslich um gut 6 Prozent.
Das Gleichgewicht aus neuen Filialen und zweistelligem Wachstum auf vergleichbarer Fläche zeigt, dass unser Schwungrad an Fahrt gewinnt.
Die Erwartungen
Was die Five Below Quartalszahlen liefern müssen
Für das dritte Quartal stellt Five Below einen Umsatz von 1,21 bis 1,23 Milliarden Dollar in Aussicht, ein Plus von rund 17,5 Prozent gegenüber den 1,04 Milliarden Dollar des Vorjahres. Auf vergleichbarer Fläche soll der Umsatz um 8 bis 10 Prozent wachsen. Beim Gewinn je Aktie rechnet das Unternehmen mit 1,01 bis 1,13 Dollar nach bereinigt 0,68 Dollar vor einem Jahr – in der Mitte der Spanne ein Anstieg um mehr als 50 Prozent. Die Prognose ist bewusst vorsichtig: Sie enthält die geltenden Zölle, aber weder mögliche Zollrückerstattungen noch Aktienrückkäufe.
Five Below: Umsatz im dritten Quartal
Mio. Dollar
- Prognose des Managements (Mitte)
Geschäftsjahr endet Ende Januar/Anfang Februar. Q3 GJ26: Mitte der Unternehmensprognose von 1,21 bis 1,23 Milliarden Dollar, kein Ist-Wert.
Quelle: Five Below, Quartalsmitteilungen
Daten als Tabelle
|Quartal
|Umsatz
|Q3 GJ 2024
|843,7
|Q3 GJ 2025
|1.038,3
|Q3 GJ 2026
|1.220,0
Noch wichtiger ist der Blick nach vorn. Für das Gesamtjahr erwartet Five Below einen Umsatz von 5,63 bis 5,71 Milliarden Dollar und einen bereinigten Gewinn von 9,83 bis 10,31 Dollar je Aktie. Die Spanne für das vierte Quartal ist damit groß – genau dort entscheidet sich, ob das Weihnachtsgeschäft die hohen Erwartungen erfüllt. Ein Warnsignal aus dem Vorjahr: Damals übertraf Five Below die Prognosen deutlich und hob die Ziele an, die Aktie gab trotzdem leicht nach, weil viel Optimismus bereits eingepreist war.
Die Szenarien
Drei Wege für die Five Below Aktie nach den Zahlen
Szenario 1: Der Lauf geht weiter
Five Below liefert erneut zweistelliges Wachstum auf vergleichbarer Fläche und hebt die Jahresprognose an. Dann könnte die Five Below Aktie neue Rekorde ansteuern.
Szenario 2: Gut, aber erwartet
Die Zahlen liegen am oberen Ende der Prognose, der Ausblick bleibt unverändert. Wie im Vorjahr könnten Gewinnmitnahmen folgen.
Szenario 3: Vorsicht vor Weihnachten
Das Management äußert sich zurückhaltend zum Weihnachtsgeschäft oder warnt vor Zollkosten. Dann droht ein Rückschlag wie im Juni.
Häufige Fragen zur Five Below Aktie
Wann legt Five Below die Quartalszahlen vor?
Am Mittwoch, 2. Dezember 2026, nach US-Börsenschluss. Die Telefonkonferenz beginnt um 16:15 Uhr New Yorker Zeit, also um 22:15 Uhr deutscher Zeit.
Was erwartet Five Below für das dritte Quartal?
Einen Umsatz von 1,21 bis 1,23 Milliarden Dollar, ein Plus auf vergleichbarer Fläche von 8 bis 10 Prozent und einen Gewinn je Aktie von 1,01 bis 1,13 Dollar.
Welche ISIN, WKN und Handelssymbole hat die Five Below Aktie?
ISIN US33829M1018, WKN A1JZ18, deutsches Handelssymbol 6F1, US-Handelssymbol FIVE an der Nasdaq. Die zum Vergleich genannte Dollar General Aktie hat die ISIN US2566771059, die WKN A0YEES, das deutsche Handelssymbol 7DG und das US-Handelssymbol DG an der NYSE.
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