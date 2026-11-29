Die Five Below Aktie hat am Freitag, 27. November 2026, bei 215,14 Dollar geschlossen, 1,35 Prozent unter dem Vortag. Bereits am Mittwoch hatte sie 3,25 Prozent verloren, ohne dass es eine Unternehmensnachricht gab. Die 52-Wochen-Spanne reicht von 158,86 bis 263,88 Dollar. Am Mittwoch, 2. Dezember, legt der Discounter nach US-Börsenschluss die Zahlen zum dritten Geschäftsquartal vor.
Five Below Aktie: Drei Prozent Minus vor den Zahlen – Analysten sehen fast 40 Prozent mehr
Die Five Below Aktie schließt bei 215,14 Dollar, der mittlere Analystenzielwert liegt bei 301 Dollar. Am 2. Dezember legt der Discounter Zahlen vor. Der Optionsmarkt rechnet mit zwölf Prozent Bewegung.
Five Below, Inc. · ISIN: US33829M1018 · US-Handelssymbol: FIVE
Das Geschäft
Wachstum über 20 Prozent
Five Below verkauft vor allem Waren für Jugendliche und junge Familien zu Preisen von meist fünf Dollar oder wenig darüber. Das Konzept wächst schnell: Im Geschäftsjahr 2026 stieg der Umsatz um 22,9 Prozent auf 4,76 Milliarden Dollar, der Gewinn um 41,4 Prozent auf 359 Millionen Dollar. Im vierten Quartal des Vorjahres hatte das Unternehmen die Erwartungen bei Umsatz und Gewinn übertroffen.
Die Branche hat in dieser Woche Rückenwind bekommen. Der Discounter Dollar Tree meldete am 24. November deutlich mehr Kunden in seinen Filialen und hob die Jahresprognose an. Der Trend, dass Verbraucher vermehrt beim Discounter einkaufen, betrifft auch Five Below.
Dollar Tree, Inc. · ISIN: US2567461080 · WKN: 906820 · Handelssymbol: DT3 · US-Handelssymbol: DLTR
Der Kurs ist vor den Zahlen gefallen, die Ziele der Analysten liegen weit darüber. Am Mittwoch zeigt sich, wer näher an der Wirklichkeit liegt.
Die Bewertung
Weit unter dem Analystenziel
Den mittleren Zielwert der Analysten gibt Stock Analysis mit 301 Dollar an, die Durchschnittsempfehlung mit „Kaufen“. Das sind Einschätzungen der Häuser, keine Prognose der Redaktion. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis der vergangenen zwölf Monate liegt bei 19,5. Im Weihnachtsgeschäft erzielt Five Below traditionell einen großen Teil seines Jahresumsatzes, der Ausblick hat daher besonderes Gewicht.
Häufige Fragen zur Five Below Aktie
Wann legt Five Below Zahlen vor?
Am Mittwoch, 2. Dezember 2026, nach US-Börsenschluss.
Wie stark wächst Five Below?
Im Geschäftsjahr 2026 stieg der Umsatz um 22,9 Prozent.
Wo liegt das mittlere Analystenziel?
Bei 301 Dollar.
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