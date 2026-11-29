Five Below verkauft vor allem Waren für Jugendliche und junge Familien zu Preisen von meist fünf Dollar oder wenig darüber. Das Konzept wächst schnell: Im Geschäftsjahr 2026 stieg der Umsatz um 22,9 Prozent auf 4,76 Milliarden Dollar, der Gewinn um 41,4 Prozent auf 359 Millionen Dollar. Im vierten Quartal des Vorjahres hatte das Unternehmen die Erwartungen bei Umsatz und Gewinn übertroffen.