Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt im "Der Aktionär TV" die Aktie von First Solar Inc. (ISIN: US3364331070, WKN: A0LEKM, Ticker-Symbol: F3A, NASDAQ-Symbol: FSLR) unter die Lupe.
First Solar Aktie: Gelingt jetzt der Ausbruch?
Rückenwind aus Washington
Das Papier des Anbieters von Solarmodulen habe nach den US-Zwischenwahlen kräftig zulegen können. Die Aktie von First Solar habe dabei wichtige charttechnische Marken überwunden. Neben dem möglichen politischen Rückenwind für erneuerbare Energien mache auch attraktive Bewertung sowie robuste Profitabilität den Titel wieder interessant. Die Aktie von First Solar habe auch nach dem Kurssprung weiteres Potenzial, so Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 05.11.2026)
Die Sendung mit Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im "Der Aktionär TV" können Sie HIER abrufen.
Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.
War dieser Artikel hilfreich?
Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.