First Solar Aktie: Gelingt jetzt der Ausbruch?

Das Papier des Anbieters von Solarmodulen habe nach den US-Zwischenwahlen kräftig zulegen können. Die Aktie von First Solar habe dabei wichtige charttechnische Marken überwunden. Neben dem möglichen politischen Rückenwind für erneuerbare Energien mache auch attraktive Bewertung sowie robuste Profitabilität den Titel wieder interessant. Die Aktie von First Solar habe auch nach dem Kurssprung weiteres Potenzial, so Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 05.11.2026)