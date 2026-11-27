Warum ist die First Majestic Silver Aktie heute S&P/TSX Gewinner?

Die Aktie stieg am 27. November 2026 um 2,68 Prozent auf 16,87 kanadische Dollar, weil der Silberpreis im frühen Handel rund 6 Prozent zulegte.

Wie viel Silber förderte First Majestic zuletzt?

Im dritten Quartal 2026 waren es 3,4 Millionen Unzen Silber und 29.552 Unzen Gold.