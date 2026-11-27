Kaum eine Aktie steht so sehr für Silber wie diese: Die First Majestic Silver Aktie (ISIN: CA32076V1031, WKN: A0LHKJ, Handelssymbol Toronto: AG, US-Handelssymbol: AG, Xetra/Frankfurt: FMV) gewann kurz nach Handelsbeginn in Toronto 2,68 Prozent auf 16,87 kanadische Dollar. First Majestic gehört damit zu den S&P/TSX Gewinnern des Morgens.
First Majestic Silver Aktie: S&P/TSX Gewinner mit 1,2 Milliarden in der Kasse – Silber meldet sich zurück
Die First Majestic Silver Aktie steigt am Freitagmorgen um 2,68 Prozent auf 16,87 kanadische Dollar und zählt zu den S&P/TSX Gewinnern. Silber verteuert sich im frühen Handel um rund 6 Prozent. Der mexikanische Produzent hat seinen Umsatz um 38 Prozent gesteigert, obwohl ein Streik die Förderung bremste.
Die Gründe für den Kursgewinn
Silber plus 6 Prozent – 62 Prozent des Umsatzes hängen daran
Der Silberpreis sprang am Freitag im frühen Handel um rund 6 Prozent, nachdem er im November von knapp 53 auf rund 45 Dollar je Unze gefallen war. Bei First Majestic stammen 62 Prozent der Erlöse aus Silber und 28 Prozent aus Gold. Beide Metalle erholen sich. Die First Majestic Silver Aktie zählt zu den meistgehandelten Silberwerten, über die Anleger auf den Preis setzen.
Silberpreis dreht
Die stärkste Tageserholung seit Wochen zieht den gesamten Sektor mit.
Hohe Marge
Zwischen erzieltem Preis und Gesamtkosten lagen im dritten Quartal knapp 32 Dollar je Unze Silberäquivalent, nach gut 18 Dollar ein Jahr zuvor.
Volle Kasse
1,23 Milliarden Dollar Barmittel geben Spielraum für Investitionen, Dividende und Rückkäufe.
Hintergrund
Mehr Geld mit weniger Unzen – das geht nur bei hohen Preisen
First Majestic betreibt vier Untertageminen in Mexiko: Santa Elena, San Dimas, La Encantada und, mit 70 Prozent Anteil, Los Gatos. Im dritten Quartal sank die Silberproduktion um 11 Prozent auf 3,4 Millionen Unzen. Ein Arbeitskampf legte San Dimas zwölf Tage lang lahm. Dass der Umsatz trotzdem um 38 Prozent stieg und das operative Ergebnis (EBITDA) um 78 Prozent auf 228,8 Millionen Dollar zulegte, lag allein an den Metallpreisen. Unter dem Strich blieben 74,5 Millionen Dollar Gewinn. Geld fließt auch nach Nevada: In die stillgelegte Goldmine Jerritt Canyon investierte der Konzern im Quartal knapp 42 Millionen Dollar.
Häufige Fragen zur First Majestic Silver Aktie
Warum ist die First Majestic Silver Aktie heute S&P/TSX Gewinner?
Die Aktie stieg am 27. November 2026 um 2,68 Prozent auf 16,87 kanadische Dollar, weil der Silberpreis im frühen Handel rund 6 Prozent zulegte.
Wie viel Silber förderte First Majestic zuletzt?
Im dritten Quartal 2026 waren es 3,4 Millionen Unzen Silber und 29.552 Unzen Gold.
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