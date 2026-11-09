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Finexity begibt Anleihe 2026/2030 - Anleihenews

aktiencheck.de Redaktion 09.11.2026, 12:41 2 Min. anleihencheck.de

Finexity begibt eine neue Anleihe über bis zu 4,5 Mio. EUR - wahlweise klassisch oder tokenisiert

Die Finexity AG (ISIN DE000A40ET88, XETRA: FXT), Anbieterin von Infrastruktur für tokenisierte Wertpapiere, begibt die Anleihe 2026/2030 in zwei Tranchen mit einem Gesamtplatzierungsvolumen von bis zu EUR 4,5 Mio., so das Unternehmen in der aktuellen Ad hoc-Mitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Ad hoc-Meldung: Die Anleihe wird in zwei wirtschaftlich identisch ausgestatteten Serien angeboten: als klassisches Wertpapier zur Verwahrung im Depot (Serie A, ISIN DE000A5GS8A5) und als Kryptowertpapier nach dem Gesetz über elektronische Wertpapiere (eWpG), eingetragen in einem Kryptowertpapierregister und verwahrt in der Wallet (Serie B, ISIN DE000A5GS8B3). Die Anleihe ist mit dem 6-Monats-Euribor plus 6,00% p. a. verzinst, mindestens mit 7,00% p. a. Das öffentliche Angebot in Deutschland läuft vom 6. November 2026 bis zum 5. November 2027; Anleger können ab EUR 1.000 zeichnen - online unter finexity-group.com/de/investor-relations/bond-2026-2030. Die Mittel aus der Anleihe sollen in den Ausbau der Gruppe sowie in allgemeine Unternehmenszwecke fließen - insbesondere in den Ausbau der eigenen Infrastruktur sowie in die Integration übernommener Emissionen sowie weiterer Plattformen, deren Anlegerbasen und Emissionen in die eigene Infrastruktur übernommen werden. Die Anleihe ist variabel verzinst: Der Zins setzt sich aus dem 6-Monats-Euribor und einem Aufschlag von 6,00% p. a. zusammen und wird halbjährlich neu festgelegt. Für den Euribor gilt eine Untergrenze von 1,00%, Anleger erhalten damit mindestens 7,00% p. a.; eine Obergrenze gibt es nicht. Der Zins der ersten Zinsperiode wird am 25. November 2026 festgelegt - auf Basis des 6-Monats-Euribor vom 2. November 2026 (2,994%) läge er bei rund 9,0% p. a.; der tatsächliche Zins kann höher oder niedriger ausfallen. Die Zinsen werden halbjährlich am 27. Mai und 27. November gezahlt, erstmals am 27. Mai 2027. Die Anleihe läuft bis zum 27. November 2030; Ausgabe und Rückzahlung erfolgen zu 100%. Die Emittentin kann die Anleihe ab dem 27. November 2027 vorzeitig zurückzahlen - zu 103%, ab dem 27. November 2028 zu 101,5% und ab dem 27. November 2029 zu 100% des Nennbetrags, jeweils zuzüglich aufgelaufener Zinsen. Die Anleihe ist unbesichert und nicht nachrangig. Gezeichnet werden kann online unter finexity-group.com/de/investor-relations/bond-2026-2030 sowie per Zeichnungsschein. Darüber hinaus prüft der Vorstand zur Stärkung der Eigenkapitalbasis eine Kapitalerhöhung unter Ausschluss des Bezugsrechts. (Ad hoc-Mitteilung vom 06.11.2026)

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