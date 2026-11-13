Manchmal genügt ein unerwarteter Wahlausgang, um die Stimmung an der Börse grundlegend zu verändern, so Marthel Edouard, CFA der Weberbank.
Finanzmarkt: KI-Korrektur trifft auf neue Zinssorgen
Turbulente Tage an Kapitalmärkten
Der deutliche Erfolg der Demokraten bei den US-Zwischenwahlen am 3. November habe die ohnehin nervösen Technologiemärkte kräftig durchgeschüttelt, so die Weberbank. Vor allem der Ausbau neuer Rechenzentren stehe plötzlich stärker im politischen Fokus. In den für den Ausbau von Rechenzentren besonders wichtigen Bundesstaaten wie Texas und Virginia hätten sich die demokratischen Kandidaten für den Gouverneursposten durchgesetzt. Die Folge könnten höhere Umweltauflagen, steigende Stromkosten und langwierigere Genehmigungsverfahren für Rechenzentren sein. Dass die Kurse im Halbleitersektor am vergangenen Donnerstag innerhalb eines Tages teilweise zweistellige prozentuale Verluste verzeichnet hätten, verdeutliche, wie groß die Verunsicherung zeitweise gewesen sei.
Dabei werde häufig übersehen, dass eine mögliche Verlangsamung des Ausbaus keineswegs mit einer schwächeren Nachfrage nach Künstlicher Intelligenz gleichzusetzen sei. Der Bedarf an Rechenleistung, Prozessoren und Speicherchips wachse nach wie vor sehr dynamisch. Die laufende Berichtssaison untermauere diese Entwicklung: Nachdem 84 Prozent der Unternehmen aus dem S&P 500 ihre Zahlen veröffentlicht hätten, liege das Gewinnwachstum bei gut 33 Prozent und damit deutlich über den zuvor erwarteten knapp 26 Prozent. Einzelne Halbleiterhersteller hätten ihre Gewinne sogar um bis zu 134 Prozent gesteigert. Auch in Europa überzeugten die Unternehmen mit kräftigen Ergebniszuwächsen.
Dennoch reagierten die Anleger zunehmend kritisch auf die hohen Investitionsbudgets der Technologiekonzerne und auf die Frage, wann daraus ausreichend Erträge entstehen würden. Hinzu kämen die in den vergangenen Monaten gestiegenen Zinsen. Erfreulich sei aus Sicht der Weberbank, dass die jüngste Korrektur die Bewertungen vieler Technologiewerte spürbar reduziert habe. Die Bank betrachte diese Entwicklung deshalb weiterhin als Korrektur innerhalb eines langfristigen Aufwärtstrends und nicht als Ende des KI-Booms. Allerdings dürften die politischen Unsicherheiten und die anhaltende Diskussion über die Rentabilität der hohen Investitionen auch künftig für erhebliche Kursschwankungen sorgen. In ihren Portfolios setze die Weberbank daher unverändert auf eine breite Streuung sowohl innerhalb des Technologiesektors als auch darüber hinaus. Sich bietende Chancen wolle sie nutzen, um die Qualität und das Renditepotenzial ihrer Portfolios gezielt zu verbessern.
Nach Einschätzung der Weberbank sei eine mögliche Verlangsamung beim Bau neuer Rechenzentren nicht mit einer nachlassenden Nachfrage nach Künstlicher Intelligenz gleichzusetzen. Vielmehr könnte dadurch das ohnehin knappe Gut Rechenleistung noch knapper und infolgedessen margenstärker werden.
Anleihen: US-Inflation könnte die Zinswende in die Gegenrichtung treiben
Während Technologieaktien zuletzt unter Druck geraten seien, seien am Rentenmarkt die amerikanischen Konjunkturdaten wieder stärker in den Mittelpunkt gerückt. Zunächst habe die Flucht in sichere Staatsanleihen die Renditen sinken lassen. Doch die überraschend robusten Arbeitsmarktdaten vom Freitag und insbesondere die jüngsten Inflationszahlen hätten für eine deutliche Gegenbewegung gesorgt.
Im Oktober seien in den USA mehr als doppelt so viele neue Arbeitsplätze entstanden wie erwartet. Dies habe auch dazu geführt, dass die bereits niedrige Arbeitslosenquote weiter gesunken sei. Das Lohnwachstum sei in diesem Monat etwas höher ausgefallen. Einen Zweitrundeneffekt im Sinne einer Lohn-Preis-Spirale sehe die Weberbank jedoch nicht, da andere, teilweise verlässlichere Indikatoren für das Lohnwachstum stabil geblieben seien.
Die Verbraucherpreise seien im Oktober zwar weniger stark gestiegen als im Vormonat, hätten jedoch über den Markterwartungen gelegen. Auch die Kerninflation ohne Energie und Nahrungsmittel habe nach oben überrascht und sich damit noch etwas weiter vom Inflationsziel der amerikanischen Notenbank von zwei Prozent entfernt. Bemerkenswert sei, dass sich der Preisdruck zunehmend auf Dienstleistungen, Nahrungsmittel und verschiedene Konsumgüter verteile.
Eine weitere Leitzinsanhebung im Dezember erscheine damit inzwischen sehr wahrscheinlich. Unter Investoren werde sogar über einen größeren Zinsschritt diskutiert. Einen solchen halte die Weberbank allerdings für sehr unwahrscheinlich, da sie die Finanzierungsbedingungen der Unternehmen bereits als ausreichend restriktiv einschätze.
Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen habe sich erneut der Marke von fünf Prozent genähert. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen liege aktuell bei rund 3,3 Prozent. Für die Rentenmärkte erwarte die Weberbank in den kommenden Wochen anhaltende Schwankungen.
Deshalb bevorzuge die Weberbank in ihren Portfolios weiterhin Anleihen mit mittleren Laufzeiten und lege größeren Wert auf laufende Zinserträge als auf die Hoffnung auf schnelle Kursgewinne infolge sinkender Renditen. In Europa bleibe zudem der französische Haushaltsstreit ein Unsicherheitsfaktor. Allerdings erkenne die Weberbank darin derzeit keine Anzeichen für eine neue Euro-Staatsschuldenkrise.
Zusammenfassend lasse sich aus Sicht der Weberbank feststellen, dass die robuste US-Konjunktur und die hartnäckige Inflation den Druck auf die amerikanische Notenbank Fed erhöhten, während politische Risiken in Europa für zusätzliche Schwankungen sorgten.
Unternehmensanleihen: Qualität bleibe der entscheidende Faktor
Die jüngsten Turbulenzen an den Kapitalmärkten hätten auch vor europäischen Unternehmensanleihen nicht Halt gemacht. Nachdem die Risikoaufschläge in diesem Marktsegment über weite Strecken des Jahres auf vergleichsweise niedrigen Niveaus verharrt hätten, seien sie in den vergangenen Wochen wieder spürbar gestiegen.
Bemerkenswert sei dabei, dass diese Entwicklung nicht auf eine Verschlechterung der wirtschaftlichen Lage der Unternehmen zurückzuführen sei. Ganz im Gegenteil: Die laufende Berichtssaison zeige, dass sich die meisten europäischen Unternehmen trotz des herausfordernden wirtschaftlichen Umfelds weiterhin in einer guten fundamentalen Verfassung befänden.
Die gestiegenen Risikoaufschläge spiegelten nach Einschätzung der Weberbank daher vor allem die erhöhte Unsicherheit und Risikoaversion der Anleger wider. Für Investoren ergebe sich daraus eine durchaus interessante Konstellation: Während sich an der Kreditwürdigkeit vieler Emittenten wenig geändert habe, würden Anleger für die Übernahme von Kreditrisiken inzwischen wieder besser entlohnt.
Insbesondere bei Unternehmensanleihen guter Bonität sehe die Weberbank deshalb attraktive Einstiegsmöglichkeiten. Im Vergleich zu europäischen Staatsanleihen, deren Renditen bei einer nachlassenden Risikoaversion wieder etwas steigen könnten, halte sie dieses Marktsegment derzeit für besonders interessant.
Der Blick nach vorn: Höhere Renditen und zeitweise ausgeweitete Risikoaufschläge würden Chancen bei soliden Unternehmensanleihen schaffen. Bei der Auswahl bleibe die Weberbank anspruchsvoll.
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