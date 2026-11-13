Finanzmarkt: KI-Korrektur trifft auf neue Zinssorgen

Dennoch reagierten die Anleger zunehmend kritisch auf die hohen Investitionsbudgets der Technologiekonzerne und auf die Frage, wann daraus ausreichend Erträge entstehen würden. Hinzu kämen die in den vergangenen Monaten gestiegenen Zinsen. Erfreulich sei aus Sicht der Weberbank, dass die jüngste Korrektur die Bewertungen vieler Technologiewerte spürbar reduziert habe. Die Bank betrachte diese Entwicklung deshalb weiterhin als Korrektur innerhalb eines langfristigen Aufwärtstrends und nicht als Ende des KI-Booms. Allerdings dürften die politischen Unsicherheiten und die anhaltende Diskussion über die Rentabilität der hohen Investitionen auch künftig für erhebliche Kursschwankungen sorgen. In ihren Portfolios setze die Weberbank daher unverändert auf eine breite Streuung sowohl innerhalb des Technologiesektors als auch darüber hinaus. Sich bietende Chancen wolle sie nutzen, um die Qualität und das Renditepotenzial ihrer Portfolios gezielt zu verbessern.