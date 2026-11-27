Am Freitag, 20. November, habe der S&P 500 3,7 Prozent verloren und damit seine schwächste Börsenwoche seit den Zollturbulenzen im April 2025 beendet. Der Nasdaq 100 habe zu diesem Zeitpunkt mit einem Rückgang von knapp 20 Prozent gegenüber seinem Oktober-Hoch kurz vor dem Eintritt in einen technischen Bärenmarkt gestanden, während der MSCI Emerging Markets diese Schwelle bereits überschritten habe. Im Mittelpunkt der Kursausschläge stehe erneut die Künstliche Intelligenz (KI). Lange habe das Interesse vor allem der Nachfrage nach Rechenleistung und der Rentabilität der hohen KI-Investitionen gegolten. Zwar habe die jüngste Berichtssaison Gewinnzuwächse auf breiterer Basis gezeigt, doch der Gesamtmarkt bleibe stark vom KI-Sektor abhängig. Diese Konzentration reiche bis auf die Führungsebene. Einzelne Vorstandschefs würden sowohl die Unternehmensstrategie als auch die öffentliche Wahrnehmung der Branche prägen. Der überraschende Rücktritt des Vorstandschefs Jensen Huang habe zum Verkaufsdruck bei Technologieaktien beigetragen. Seine umso überraschendere Rückkehr habe eine kräftige, aber nur vorübergehende Erholung gestützt. Donald Trumps persönlicher Einsatz dafür verdeutliche zugleich die enge Verflechtung von Politik und Unternehmensführung. Auch die Handelspolitik sorge für Unsicherheit. Seit dem 19. November würden Exporte bestimmter leistungsfähiger KI-Chips – unter anderem nach Singapur, Malaysia, Indonesien, Thailand und Brasilien – eine US-Ausfuhrlizenz benötigen. Die Regelung solle verhindern, dass Beschränkungen gegenüber China über Drittländer umgangen würden. Hinzu kämen Pläne für zusätzliche US-Zölle gegenüber China, der EU und weiteren Handelspartnern. Trotz der gestiegenen Risiken bleibe Zurek für Aktien zuversichtlich. Das Gewinnwachstum reiche inzwischen deutlich über den Technologiesektor hinaus, während die gesunkenen Bewertungen wieder attraktivere Einstiegsmöglichkeiten eröffnen würden. Dabei achte Zurek auf Diversifikation innerhalb der Technologiebranche und bevorzuge Unternehmen mit geringer Verschuldung und überzeugenden Ertragsperspektiven.