Die vergangenen zwei Wochen waren von erheblichen Turbulenzen an den Aktienmärkten geprägt, so Dr. Martin Zurek von der Weberbank in der aktuellen Ausgabe von "Finanzmarkt aktuell".
Finanzmarkt aktuell: KI-Turbulenzen treffen auf hartnäckige Inflation
Trotz der Börsenturbulenzen sieht Zurek Chancen bei Aktien mit geringer Verschuldung und guten Ertragsperspektiven.
Am Freitag, 20. November, habe der S&P 500 3,7 Prozent verloren und damit seine schwächste Börsenwoche seit den Zollturbulenzen im April 2025 beendet. Der Nasdaq 100 habe zu diesem Zeitpunkt mit einem Rückgang von knapp 20 Prozent gegenüber seinem Oktober-Hoch kurz vor dem Eintritt in einen technischen Bärenmarkt gestanden, während der MSCI Emerging Markets diese Schwelle bereits überschritten habe. Im Mittelpunkt der Kursausschläge stehe erneut die Künstliche Intelligenz (KI). Lange habe das Interesse vor allem der Nachfrage nach Rechenleistung und der Rentabilität der hohen KI-Investitionen gegolten. Zwar habe die jüngste Berichtssaison Gewinnzuwächse auf breiterer Basis gezeigt, doch der Gesamtmarkt bleibe stark vom KI-Sektor abhängig. Diese Konzentration reiche bis auf die Führungsebene. Einzelne Vorstandschefs würden sowohl die Unternehmensstrategie als auch die öffentliche Wahrnehmung der Branche prägen. Der überraschende Rücktritt des Vorstandschefs Jensen Huang habe zum Verkaufsdruck bei Technologieaktien beigetragen. Seine umso überraschendere Rückkehr habe eine kräftige, aber nur vorübergehende Erholung gestützt. Donald Trumps persönlicher Einsatz dafür verdeutliche zugleich die enge Verflechtung von Politik und Unternehmensführung. Auch die Handelspolitik sorge für Unsicherheit. Seit dem 19. November würden Exporte bestimmter leistungsfähiger KI-Chips – unter anderem nach Singapur, Malaysia, Indonesien, Thailand und Brasilien – eine US-Ausfuhrlizenz benötigen. Die Regelung solle verhindern, dass Beschränkungen gegenüber China über Drittländer umgangen würden. Hinzu kämen Pläne für zusätzliche US-Zölle gegenüber China, der EU und weiteren Handelspartnern. Trotz der gestiegenen Risiken bleibe Zurek für Aktien zuversichtlich. Das Gewinnwachstum reiche inzwischen deutlich über den Technologiesektor hinaus, während die gesunkenen Bewertungen wieder attraktivere Einstiegsmöglichkeiten eröffnen würden. Dabei achte Zurek auf Diversifikation innerhalb der Technologiebranche und bevorzuge Unternehmen mit geringer Verschuldung und überzeugenden Ertragsperspektiven.
Hinter den Zahlen: Ein Kursrückgang eines Index von mehr als 20 Prozent gegenüber dem jüngsten Hoch gelte als technischer Bärenmarkt. Der Nasdaq 100 stehe kurz davor, während der MSCI Emerging Markets diese Schwelle bereits überschritten habe.
Die US-Wirtschaft sei im dritten Quartal kräftig gewachsen, getragen von robustem Konsum und steigenden Unternehmensinvestitionen. Im Oktober hätten die Konsumausgaben nach Abzug der Preissteigerungen allerdings stagniert. Zugleich bleibe der Preisdruck hoch: Die von der US-Notenbank besonders beachtete Inflationsrate habe im Oktober bei 3,8 Prozent und damit deutlich über ihrem Zwei-Prozent-Ziel gelegen. Mehrere Notenbankvertreter hätten deshalb weitere Zinserhöhungen in Aussicht gestellt, obwohl die Unruhe an den Finanzmärkten zunehme. In Deutschland sei die Wirtschaft im dritten Quartal lediglich um 0,1 Prozent gegenüber dem Vorquartal gewachsen, die Investitionen seien zurückgegangen. Unternehmensumfragen würden jedoch Hoffnung machen: Sie würden auf eine Belebung bei Dienstleistungen und Exporten hindeuten. Auch das ifo-Geschäftsklima habe sich leicht aufgehellt. Die Aussichten würden sich damit verbessern, doch die Inflation bleibe auch im Euroraum erhöht. Mehrere Vertreter der Europäischen Zentralbank würden daher eine Zinsanhebung im Dezember befürworten. Zurek erwarte sowohl in den USA als auch in der Eurozone eine weitere Zinserhöhung im Dezember. Zusätzliche Unsicherheit würden neue US-Zollvorschläge schaffen. Vorgesehen seien grundsätzlich bis zu 20 Prozent für Waren aus China und 15 Prozent für Waren aus der EU. Dabei seien Ausnahmen und die Anrechnung bestimmter bestehender Zölle vorgesehen. Die Pläne seien noch nicht endgültig beschlossen. Für deutsche Exportunternehmen bleibe damit offen, welche Belastungen tatsächlich entstünden. Diese Unsicherheit erschwere die Planung und könnte die erhoffte Erholung bremsen.
Zureks Fazit: Hartnäckiger Preisdruck spreche für weitere Zinserhöhungen. Neue US-Zölle könnten zugleich die erhoffte Erholung in Deutschland belasten.
Die Turbulenzen an den Aktienmärkten hätten Staatsanleihen als sicheren Hafen wieder stärker in den Fokus gerückt. US-Staatsanleihen und deutsche Bundesanleihen hätten Kursgewinne verzeichnet. Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen sei dabei zeitweise auf rund 4,8 Prozent gesunken. Doch die Kursgewinne stünden auf einem wackeligen Fundament. Die Inflation bleibe hartnäckig, sowohl in den USA als auch im Euroraum stünden weitere Zinserhöhungen im Raum. Diese könnten die Kurse bestehender Anleihen belasten. Die jüngste Erholung am Anleihenmarkt sei daher noch kein Zeichen für einen nachhaltig günstigeren Zinsausblick. Bei Unternehmensanleihen würden unterdessen die Risiken zunehmen. Besonders betroffen seien Unternehmen mit schwächerer Kreditwürdigkeit. Auch die Absicherung gegen Zahlungsausfälle von Technologieunternehmen mit hohen KI-Investitionen sei teurer geworden. Das zeige, dass Anleger deren finanzielle Risiken zunehmend kritischer bewerten würden. Aus Zureks Sicht blieben Staatsanleihen kurzfristig als Stabilitätsanker gefragt, ihr weiteres Kurspotenzial sei jedoch begrenzt. Bei Unternehmensanleihen bevorzuge Zurek finanziell solide Unternehmen und kurze bis mittlere Laufzeiten.
In einer Zahl: Rund 3,2 Prozent habe die Rendite der zuletzt platzierten zehnjährigen Bundesanleihen betragen. Staatsanleihen würden derzeit von der Flucht aus Risikoanlagen profitieren.
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