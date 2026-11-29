Die Fielmann Aktie hat am Freitag, 27. November 2026, auf Xetra unverändert bei 43,80 Euro geschlossen. Auf Fünf-Tages-Sicht steht nach Angaben von MarketScreener ein Plus von 3,06 Prozent. Am Morgen war die Fielmann Aktie zeitweise auf 43,50 Euro gefallen, die Marke von 44 Euro blieb im Wochenverlauf die Hürde.
Fielmann Aktie: Drei Prozent Wochenplus – der Optiker schließt knapp unter 44 Euro
Die Fielmann Aktie schließt am Freitag unverändert bei 43,80 Euro und gewinnt auf Wochensicht gut 3 Prozent. Im dritten Quartal hatte der Hamburger Optikerkonzern den Umsatz um 5,1 Prozent auf 649 Millionen Euro gesteigert.
Fielmann Group AG · ISIN: DE0005772206 · WKN: 577220 · Handelssymbol: FIE (Xetra) · US-Handelssymbol (außerbörslich): FLMNF
Das Geschäft
Wachstum im dritten Quartal
Fielmann hat am 5. November die Zahlen für das dritte Quartal vorgelegt. Der Umsatz stieg um 5,1 Prozent auf 649 Millionen Euro. Der Konzern aus Hamburg verkauft Brillen, Kontaktlinsen und Hörgeräte über ein Filialnetz in Deutschland und mehreren Nachbarländern.
Deutsche Bank Research hat Fielmann nach Angaben von MarketScreener auf „Buy“ belassen, mit einem Zielwert von 62 Euro. Das sind Einschätzungen der Häuser, keine Prognose der Redaktion.
Die Fielmann Aktie ist kein Kurssprinter. Sie lebt vom stetigen Wachstum eines Filialgeschäfts, das wenig von Konjunkturschwankungen abhängt.
Häufige Fragen zur Fielmann Aktie
Wo hat die Fielmann Aktie geschlossen?
Auf Xetra bei 43,80 Euro, unverändert zum Vortag.
Wie lief das dritte Quartal?
Der Umsatz stieg um 5,1 Prozent auf 649 Millionen Euro.
Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbol?
ISIN DE0005772206, WKN 577220, Handelssymbol FIE.
War dieser Artikel hilfreich?
Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.