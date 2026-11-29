Wo hat die Fielmann Aktie geschlossen?

Auf Xetra bei 43,80 Euro, unverändert zum Vortag.

Wie lief das dritte Quartal?

Der Umsatz stieg um 5,1 Prozent auf 649 Millionen Euro.

Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbol?

ISIN DE0005772206, WKN 577220, Handelssymbol FIE.