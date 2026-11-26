Warum ist die Ferrovial-Aktie heute ein IBEX 35 Gewinner?

Die Ferrovial-Aktie stieg um 1,78 Prozent. Eine eigene Meldung gab es nicht. Der Infrastrukturkonzern profitierte von der breiten Erholung und der nachlassenden Zollangst.

Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbole der Ferrovial-Aktie?

Die ISIN lautet NL0015001FS8, die WKN A3EG0H. In Deutschland wird die Aktie unter dem Kürzel 8ZQ gehandelt, in den USA unter FER (Nasdaq).

Wie stark ist die Ferrovial-Aktie am Donnerstag gestiegen?

Die Ferrovial-Aktie schloss bei 53,70 Euro und damit 1,78 Prozent über dem Schlusskurs vom Mittwoch (52,76 Euro).

Warum hat Ferrovial eine niederländische ISIN?

Ferrovial hat seinen rechtlichen Sitz 2023 von Spanien in die Niederlande verlegt. Die Aktie bleibt im IBEX 35 und ist zusätzlich an der Nasdaq notiert.