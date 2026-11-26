Die Ferrovial-Aktie (ISIN: NL0015001FS8, WKN: A3EG0H, deutsches Handelssymbol: 8ZQ, US-Handelssymbol: FER (Nasdaq)) gehört zu den IBEX 35 Gewinnern des Tages. Sie schloss am Donnerstag bei 53,70 Euro und damit 1,78 Prozent über dem Vortag. Im Ranking des spanischen Leitindex belegt Ferrovial damit Platz 20. Eine eigene Unternehmensmeldung gab es nicht.
Ferrovial-Aktie IBEX 35 Gewinner: Mautstraßen-Betreiber legt zu – Nordamerika im Blick
Die Ferrovial-Aktie gehört zu den IBEX 35 Gewinnern des Tages: Mit einem Plus von 1,78 Prozent auf 53,70 Euro profitiert der Infrastrukturkonzern von der nachlassenden Zollangst. Wir zeigen die Gründe für den Kursgewinn.
IBEX 35 am Abend
Starker Erholungstag: alle 35 Werte im Plus
Auch Infrastrukturwerte mit Schwerpunkt Nordamerika profitierten von der Erholung. Ferrovial gehörte zu den Gewinnern.
Der spanische Leitindex hat den Kurssturz vom Mittwoch mehr als wettgemacht. Der IBEX 35 schloss am Donnerstag 2,27 Prozent höher bei 19.057,90 Punkten, ein Plus von 422,10 Punkten. Alle 35 Werte beendeten den Handel im Plus. Am Vortag war der Index noch um 2 Prozent auf 18.635,80 Punkte gefallen und hatte ein Dreimonatstief markiert. Rückenwind kam von Aussagen aus den USA, wonach die geplanten Zölle weniger stark wirken könnten als befürchtet. Die Banken, die am Mittwoch besonders gelitten hatten, trugen die Erholung maßgeblich mit. Auch europaweit ging es aufwärts: Der Euro Stoxx 50 gewann knapp 2 Prozent und eroberte die Marke von 6.000 Punkten zurück. Die Wall Street blieb wegen Thanksgiving geschlossen.
Die Gründe für den Kursgewinn
Warum die Ferrovial-Aktie heute zulegt
Eine eigene Unternehmensmeldung gab es am Donnerstag nicht. Ferrovial verdient den Großteil seines Gewinns mit Mautstraßen in Nordamerika, vor allem mit der 407 ETR bei Toronto und Express-Strecken in Texas. Die nachlassende Sorge vor den US-Zöllen und die breite Erholung stützten deshalb auch die Ferrovial-Aktie.
Breite Erholung
Der IBEX 35 stieg um 2,27 Prozent, alle 35 Werte lagen im Plus.
Mautstraßen
Mauteinnahmen steigen oft mit der Inflation.
US-Börsennotiz
Ferrovial ist auch an der Nasdaq notiert.
Das Unternehmen
Ferrovial: Mautstraßen, Flughäfen und Bau
Ferrovial hat seinen rechtlichen Sitz 2023 nach Amsterdam verlegt und ist seit 2024 auch an der Nasdaq notiert. Der Konzern betreibt Mautstraßen, vor allem die 407 ETR in Kanada und Express-Spuren in Texas. Daneben baut Ferrovial Infrastruktur und ist an Flughäfen beteiligt.
Ganz ausgestanden ist die Unsicherheit nicht. Der Zollstreit mit den USA ist nicht beendet, und Anleger rechnen mit einer möglichen Zinserhöhung der US-Notenbank im Dezember. In Spanien findet am 29. November die Parlamentswahl statt. Die Wall Street öffnet am Freitag nur verkürzt.
Häufige Fragen zur Ferrovial-Aktie
Warum ist die Ferrovial-Aktie heute ein IBEX 35 Gewinner?
Die Ferrovial-Aktie stieg um 1,78 Prozent. Eine eigene Meldung gab es nicht. Der Infrastrukturkonzern profitierte von der breiten Erholung und der nachlassenden Zollangst.
Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbole der Ferrovial-Aktie?
Die ISIN lautet NL0015001FS8, die WKN A3EG0H. In Deutschland wird die Aktie unter dem Kürzel 8ZQ gehandelt, in den USA unter FER (Nasdaq).
Wie stark ist die Ferrovial-Aktie am Donnerstag gestiegen?
Die Ferrovial-Aktie schloss bei 53,70 Euro und damit 1,78 Prozent über dem Schlusskurs vom Mittwoch (52,76 Euro).
Warum hat Ferrovial eine niederländische ISIN?
Ferrovial hat seinen rechtlichen Sitz 2023 von Spanien in die Niederlande verlegt. Die Aktie bleibt im IBEX 35 und ist zusätzlich an der Nasdaq notiert.
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