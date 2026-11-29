Ein Tag hat gereicht, um ein Viertel des Börsenwerts auszulöschen. Am 4. November, dem Tag nach den Quartalszahlen, stürzte die Ferroglobe Aktie um 24 Prozent auf 2,93 Dollar ab. Seither ging es weiter abwärts, am 20. November markierte sie bei 2,11 Dollar ein neues 52-Wochen-Tief. Die Woche beendete sie nach einer leichten Erholung bei 2,47 Dollar. Die Bilanz für den November: fast 40 Prozent Verlust. Im Februar hatte die Aktie noch 5,66 Dollar gekostet.
Ferroglobe Aktie: Fast 40 Prozent Absturz im November, fünf Werke vor dem Aus – jetzt soll Brüssel helfen
Die Ferroglobe Aktie hat im November fast 40 Prozent verloren und kostet nur noch 2,47 Dollar. Der größte westliche Hersteller von Siliziummetall rutscht operativ ins Minus, weil der Strom in Spanien zu teuer ist und Billigimporte die Preise drücken. Nun schließt der Konzern fünf Werke – und hofft auf Strafzölle der EU gegen China. Die große Analyse zur Ferroglobe Aktie.
Ferroglobe PLC · ISIN: GB00BYW6GV68 · WKN: A2ACR3 · Handelssymbol: 5FG · US-Handelssymbol: GSM
Der Schock
Der Strom frisst den Gewinn auf
Ferroglobe schmilzt in riesigen Elektroöfen Quarz zu Siliziummetall – dem Vorprodukt für Silikone, Aluminiumlegierungen, Solarzellen und Chips. Kaum eine Industrie braucht mehr Strom.
Genau das wurde dem Konzern im dritten Quartal zum Verhängnis. Der Umsatz stieg zwar um 18,6 Prozent auf 369,8 Millionen Dollar, blieb aber unter den Erwartungen von 383 Millionen Dollar. Das bereinigte operative Ergebnis (EBITDA) rutschte auf minus 2,4 Millionen Dollar, nach plus 13,1 Millionen Dollar im Vorquartal. Allein höhere Energiekosten, vor allem in Spanien, kosteten nach Unternehmensangaben 18,5 Millionen Dollar. Das Management führt sie auf den Konflikt im Nahen Osten zurück.
Der ausgewiesene Quartalsgewinn von 57,9 Millionen Dollar täuscht: Er stammt fast vollständig aus einer nicht zahlungswirksamen Höherbewertung langfristiger Stromverträge um 76,8 Millionen Dollar. Bereinigt blieb ein Verlust von 0,06 Dollar je Aktie.
Die Antwort
Fünf Werke schließen, die übrigen sollen voll laufen
Der Umbau
Ferroglobe will weltweit fünf Werke schließen und die Produktion auf die günstigsten Standorte bündeln. Welche Werke es trifft, will der Konzern erst nach Gesprächen mit den Beschäftigten sagen.
Das Ziel
Die Auslastung soll von weniger als 60 auf rund 80 Prozent steigen, die Gemeinkosten sollen um 20 Prozent sinken. Bei voller Wirkung verspricht sich der Vorstand eine Verbesserung des bereinigten EBITDA um 85 bis 115 Millionen Dollar im Jahr.
Der Preis
Der Umbau kostet zunächst 40 bis 60 Millionen Dollar, verteilt über 18 Monate.
Das Polster
Die Nettoverschuldung ist mit 42 Millionen Dollar gering. Das verschafft dem Konzern Zeit, die viele hoch verschuldete Rohstofffirmen nicht haben.
Ferroglobe hat kein Schuldenproblem und kein Absatzproblem – sondern ein Strompreis- und ein China-Problem.
Elkem ASA · ISIN: NO0010816093 · WKN: A2JGEL · Handelssymbol: 1DP · US-Handelssymbol: ELKEF
Die Hoffnung
Strafzölle könnten rückwirkend gelten
Der zweite Gegner sitzt in China. Am 1. September hat die EU-Kommission eine Überprüfung der Antidumpingzölle auf chinesisches Siliziummetall eingeleitet. Am 23. Oktober ordnete sie an, alle Einfuhren aus China zu registrieren. Damit könnten höhere Zölle später auch rückwirkend erhoben werden. Der Markt reagiert bereits: Die Preisindizes für Siliziummetall sind seit den Handelsmaßnahmen in den USA um rund 10 und in Europa um rund 6 Prozent gestiegen. Ferroglobe selbst erzielte im dritten Quartal mit 2.669 Dollar je Tonne erstmals in diesem Jahr wieder einen höheren Durchschnittspreis, ein Plus von 3 Prozent.
Dass sich der Wind dreht, zeigt auch der Wettbewerb. Der norwegische Hersteller Elkem hat am 10. November seine Preise für Ferrosilizium in der EU um mindestens zehn Prozent erhöht. Schwierig bleibt dagegen genau dieses Geschäft bei Ferroglobe: Der europäische Preisindex für Ferrosilizium liegt 16 Prozent unter dem Stand vom Jahresanfang.
Häufige Fragen zur Ferroglobe Aktie
Warum ist die Ferroglobe Aktie eingebrochen?
Das bereinigte operative Ergebnis fiel im dritten Quartal ins Minus, der Umsatz verfehlte die Erwartungen, und der Konzern kündigte die Schließung von fünf Werken an.
Was stellt Ferroglobe her?
Siliziummetall sowie Legierungen auf Basis von Silizium und Mangan. Nach eigenen Angaben ist der Konzern der größte freie Anbieter von Siliziummetall in der westlichen Welt.
Was bedeutet das EU-Verfahren?
Die Kommission prüft, ob die Zölle auf chinesisches Siliziummetall erhöht werden. Weil die Einfuhren seit Oktober registriert werden, wären höhere Zölle auch rückwirkend möglich.
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