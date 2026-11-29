Der zweite Gegner sitzt in China. Am 1. September hat die EU-Kommission eine Überprüfung der Antidumpingzölle auf chinesisches Siliziummetall eingeleitet. Am 23. Oktober ordnete sie an, alle Einfuhren aus China zu registrieren. Damit könnten höhere Zölle später auch rückwirkend erhoben werden. Der Markt reagiert bereits: Die Preisindizes für Siliziummetall sind seit den Handelsmaßnahmen in den USA um rund 10 und in Europa um rund 6 Prozent gestiegen. Ferroglobe selbst erzielte im dritten Quartal mit 2.669 Dollar je Tonne erstmals in diesem Jahr wieder einen höheren Durchschnittspreis, ein Plus von 3 Prozent.

Dass sich der Wind dreht, zeigt auch der Wettbewerb. Der norwegische Hersteller Elkem hat am 10. November seine Preise für Ferrosilizium in der EU um mindestens zehn Prozent erhöht. Schwierig bleibt dagegen genau dieses Geschäft bei Ferroglobe: Der europäische Preisindex für Ferrosilizium liegt 16 Prozent unter dem Stand vom Jahresanfang.