Ferrari Aktie: Treue Kunden, neue Märkte und 435 Euro im Visier

Die Ferrari-Aktie (ISIN: NL0011585146, WKN: A2ACKK, Ticker: RACE) legt am 11. November 2026 beim angegebenen Kursstand von 17:22 Uhr MEZ um 4,25 Euro beziehungsweise 1,14% auf 376,70 Euro zu. Die kanadische Bank RBC bleibt nach einem Treffen mit dem Management zuversichtlich: In seiner Ferrari-Aktienanalyse vom 10.11.2026 bestätigt Tom Narayan das Kursziel 435 Euro und das Rating "outperform". Gegenüber dem genannten Aktienkurs entspricht das einem rechnerischen Aufwärtspotenzial von rund 15,5%.