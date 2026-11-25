Ferrari Aktie +3,64%: Euro Stoxx 50 Gewinner am Mittag - JPMorgan-Favorit für 2027

aktiencheck.de Redaktion 25.11.2026, 13:35 2 Min.

Die Ferrari Aktie steigt am Mittag um 3,64% auf 374,35 Euro. Starke Quartalszahlen, ein ausverkaufter Luce und der JPMorgan-Ausblick machen den Sportwagenbauer zum Euro Stoxx 50 Gewinner.

Bild: Brandon Atchison / Unsplash

Ferrari Aktie am Mittag +3,64% Kurs am Mittag 374,35 € Mindestens erwarteter Gewinn je Aktie 2026 9,68 € Die Ferrari Aktie zählt am Mittwochmittag zu den Euro Stoxx 50 Gewinnern: Ein Plus von 3,64% bringt den Titel auf 374,35 Euro. Während die gesamte Autobranche von einem positiven Ausblick von JPMorgan für 2027 profitiert, kann Ferrari zusätzlich mit starken Fundamentaldaten punkten. Kursgewinn Ferrari Aktie: Zahlen und Ausblick treiben an Die jüngsten Quartalszahlen lieferten die Basis für das Vertrauen der Anleger: Im dritten Quartal lag der Gewinn je Aktie bei 2,78 US-Dollar nach einer Erwartung von 2,32 US-Dollar. Der Umsatz kletterte auf 2,15 Milliarden US-Dollar (Erwartung: 1,90 Milliarden). Für 2026 peilt Ferrari einen Gewinn je Aktie von mindestens 9,68 Euro an. Ferrari Aktie: Q3-Zahlen gegen Erwartung Kennzahl Ergebnis Erwartung Gewinn je Aktie 2,78 $ 2,32 $ Umsatz 2,15 Mrd. $ 1,90 Mrd. $ Besonders stützt die Nachfrageseite: Der neue Luce ist für 2027 ausverkauft, das Auftragsbuch reicht bis in das Jahr 2028 hinein. Diese Planbarkeit unterscheidet die Ferrari Aktie von den meisten Wettbewerbern der Branche und erklärt die Rolle als Favorit im JPMorgan-Ausblick. Bewertung Hohe Erwartungen sind eingepreist Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von rund 38 ist die Aktie ambitioniert bewertet. Die 52-Wochen-Spanne reicht von 263,40 bis 430,50 Euro, der aktuelle Kurs liegt damit im oberen Mittelfeld, aber deutlich unter dem Hoch. Was gegen weitere Kursgewinne spricht Steigende Abschreibungen belasten die Profitabilität.

Das Management äußerte sich zum Tempo des F80 und zum Modellmix 2027 nicht konkret.

Das hohe Bewertungsniveau lässt wenig Raum für Enttäuschungen. Die Ferrari Aktie bleibt als Euro Stoxx 50 Gewinner damit eine Qualitätsgeschichte mit Preisaufschlag: Operativ überzeugt der Sportwagenbauer, die Bewertung verlangt jedoch weitere Lieferungen auf hohem Niveau.

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