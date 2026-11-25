Jens Chrzanowski, Deutschland-Chef von XTB, nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Ferrari-Aktie (ISIN: NL0011585146, WKN: A2ACKK, Ticker: RACE) unter die Lupe.
Ferrari Aktie: Fast 9,5 Milliarden Euro Umsatz bis 2030 in Sicht – die Bewertung bleibt hoch
Ferrari wächst, doch bei einem KGV von rund 35 ist die Aktie für Jens Chrzanowski zu teuer.
Im Aktien-Marathon bewerte Chrzanowski jede Woche eine Aktie nach fundamentalen Kriterien. Er betrachte nicht den kurz- oder mittelfristigen Kursverlauf, sondern die langfristige Perspektive. Grundlage seien die fundamentalen Unternehmensdaten, die Chrzanowski für die nächsten Jahre bis 2028 und 2030 fortschreibe. So könnten langfristig orientierte Anleger ihre eigene Einschätzung mit der von Chrzanowski abgleichen und die Analyse als Basis für ihre Anlageentscheidungen nutzen.
✅ Drei Key Takeaways
Starkes Unternehmen, hohe Bewertung: Die Ferrari-Aktie punkte mit Markenstärke und wachsenden Zahlen (Umsatz 2025: 7.146 Mio. EUR). Mit einem KGV von rund 35 und einer Dividendenrendite von nur 1,13% sei sie aber nicht günstig.
Chart neutral / bullisch: Im Wochen- und Tageschart entscheide sich der nächste Schritt an den Durchschnittslinien. Ein bestätigter Wochenschluss über 430 EUR wäre das Signal nach oben, ein Bruch der SMA200 würde die Schwäche in Richtung SMA50 verlängern.
Aktien-Marathon-Fazit: Trotz guter Prognose bis 2030 (Umsatz 9.446 Mio. EUR) sei die Ferrari-Aktie aktuell kein Investment Case. Chrzanowski würde sie erst bei einem KGV unter 20 wieder genauer prüfen.
Ferrari-Aktie im Check: Fazit vorab
Die Ferrari-Aktie stehe für eine starke Marke und stetig wachsende Zahlen. Mit einem KGV von rund 35 sei sie aber nicht günstig, und die Dividendenrendite liege bei nur etwa 1,1%. Die Kursentwicklung der letzten Monate habe zudem nicht überzeugt. Chrzanowskis Fazit: Trotz der guten wirtschaftlichen Entwicklung sei die Ferrari-Aktie aktuell kein Investment Case. Erst bei einem KGV unter 20 wäre sie für Chrzanowski wieder interessant.
Ferrari-Aktie: Chartanalyse im Wochenchart
Die Ferrari-Aktie habe sich seit 2022 schrittweise erholt. Sie sei über die SMA20 (aktuell 353,98 EUR) und die SMA50 (aktuell 232,70 EUR) gestiegen und habe sich entlang der SMA50 aufwärtsschieben können. Die Aufwärtsbewegung sei Ende 2024 ausgelaufen, danach sei die Aktie in eine Seitwärtsbox gerutscht.
Bis Ende Oktober 2025 hätten SMA20 und SMA50 noch Unterstützung geboten. Beide Durchschnittslinien seien anschließend verbindlich unterschritten worden, und die Aktie sei dynamisch an und unter die SMA200 (aktuell 351,24 EUR) gefallen. Über die SMA200 habe sie sich erst im August wieder geschoben, sich aber bisher nicht belastbar nach oben gelöst.
Szenario nach oben: Die Aktie müsse sich verbindlich von SMA20 und SMA200 lösen. Erst ein bestätigter Wochenschluss über 430 EUR eröffne wieder Potenzial in Richtung des Hochs vom Februar 2025.
Szenario nach unten: Werde die SMA200 per Wochenschluss aufgegeben, steige die Wahrscheinlichkeit weiterer Schwäche in Richtung SMA50. Diese Linie sei im Juli ein harter Widerstand gewesen und könnte im Rücklauf eine gute Unterstützung sein. Falle auch sie per bestätigtem Wochenschluss, rücke wieder die Unterseite in den Fokus.
Einschätzung Wochenchart: neutral / bullisch
Ferrari-Aktie: Chartanalyse im Tageschart
Im Juli habe sich die Aktie von der SMA200 (aktuell 327,09 EUR) nach oben lösen können. SMA20 (aktuell 367,85 EUR) und SMA50 (aktuell 358,45 EUR) hätten sie bei Schwäche gestützt, und die Erholungen hätten jeweils in der Nähe dieser beiden Linien stattgefunden.
Auch der Rücksetzer in dieser Handelswoche habe sich an der SMA50 stabilisiert. Etabliere sich die Aktie per Tagesschluss über der SMA20, wäre der Weg in Richtung 430 EUR frei. Das Bild würde wieder neutral, wenn sie per Tagesschluss unter die SMA50 fiele. Verliere sie danach auch den Kontakt zu dieser Linie, steige die Wahrscheinlichkeit eines erneuten Tests der SMA200.
Einschätzung Tageschart: neutral / bullisch
Unternehmensprofil: Das stecke hinter der Ferrari-Aktie
Die Ferrari N.V. sei ein weltbekannter Hersteller von Luxussportwagen und Formel-1-Rennfahrzeugen. Im Zuge der Ausgliederung aus dem Fiat-Chrysler-Konzern sei Ferrari am 21. Oktober 2015 in New York an die Börse gegangen. Seit dem 4. Januar 2016 sei die Aktie auch an der Mailänder Börse notiert.
Der erste Ferrari, der 125 S, sei 1947 in Maranello entstanden. Im Rennsport sei Ferrari mit 1.143 Grand-Prix-Starts bis einschließlich Las Vegas 2026 eines der traditionsreichsten Teams überhaupt. Die Fahrzeuge würden in Maranello konstruiert und gebaut und über ein Händlernetz in über 60 Ländern verkauft. Der Firmensitz liege in den Niederlanden, der operative Hauptsitz in Maranello, Italien.
Aktionärsstruktur Ferrari:
Der größte Aktionär sei die Beteiligungsgesellschaft Exor N.V., gefolgt von Piero Ferrari. Beide würden zusammen gut ein Drittel der Anteile am Konzern halten. Institutionelle Anleger hätten nach Einschätzung von Chrzanowski nur eine untergeordnete Bedeutung. Die Mehrheit der Aktien sei im Streubesitz.
Der Umsatz habe sich im Betrachtungszeitraum Jahr um Jahr erhöht. 2025 habe er mehr als 60% über dem Wert von 2021 gelegen.
Die Zahl der Mitarbeitenden sei im Betrachtungszeitraum ebenfalls angestiegen. Die Zahl der Beschäftigten sei zwischen 2021 und 2025 um gut 25% gestiegen und damit deutlich langsamer als der Umsatz.
Der Pro-Kopf-Umsatz habe bereits 2022 über der Marke von 1 Mio. EUR gelegen, was überdurchschnittlich und außerordentlich sei.
Der Umsatz je Aktie sei ebenfalls Jahr für Jahr angestiegen. 2025 habe diese Kennzahl 73% über dem Wert von 2021 gelegen.
Das operative Ergebnis habe in den letzten fünf Jahren verdoppelt werden können.
Das Ergebnis vor Steuern habe 2025 die Marke von 2 Mrd. EUR überschritten.
Der Gewinn je Aktie sei im Betrachtungszeitraum jedes Jahr gestiegen und habe sich seit 2021 praktisch verdoppelt.
Die Aktionäre hätten von der Geschäftsentwicklung ebenfalls profitiert. Die Dividende sei im Betrachtungszeitraum jedes Jahr erhöht worden.
Die Dividendenrendite sei mit gut 1% allerdings unterdurchschnittlich.
Die Aktie sei mit einem KGV von 35,55 (2025) nicht günstig.
Das Eigenkapital sei im Betrachtungszeitraum ebenfalls angewachsen und betrage knapp 4 Mrd. EUR.
Die Eigenkapitalquote habe sich seit 2021 mit Ausnahme von 2024 jedes Jahr etwas verbessert und liege im Branchendurchschnitt.
Fazit: Sei die Ferrari-Aktie ein Kauf?
Die Marke sei bekannt und habe ein starkes Image. Der Konzern habe seine wesentlichen Kennzahlen im Betrachtungszeitraum Jahr für Jahr verbessert. Dem stünden drei Punkte gegenüber: eine geringe Dividendenrendite, eine zuletzt schwache Kursentwicklung und ein KGV von 35, das auch laut Prognose bis 2030 nicht unter 27 falle. Deshalb sei die Ferrari-Aktie für Chrzanowski aktuell kein Investment Case. Erst bei einem KGV unter 20 würde Chrzanowski sie erneut genauer prüfen. (Analyse vom 25.11.2026)
Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.
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