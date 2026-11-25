Die Ferrari-Aktie stehe für eine starke Marke und stetig wachsende Zahlen. Mit einem KGV von rund 35 sei sie aber nicht günstig, und die Dividendenrendite liege bei nur etwa 1,1%. Die Kursentwicklung der letzten Monate habe zudem nicht überzeugt. Chrzanowskis Fazit: Trotz der guten wirtschaftlichen Entwicklung sei die Ferrari-Aktie aktuell kein Investment Case. Erst bei einem KGV unter 20 wäre sie für Chrzanowski wieder interessant.