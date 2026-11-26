Das Chartbild der Ferrari-Aktie zeigt nach den Zahlen eine Verschiebung nach oben. Die Durchschnittspreise der Rückkäufe lagen Ende Oktober bei rund 351 bis 357 Euro und am 3. November bei 354,56 Euro. Einen Tag nach den Quartalszahlen am 4. November lag der Durchschnitt schon bei 372,35 Euro, am 5. November bei 381,32 Euro. Danach pendelte der Kurs im Bereich von rund 365 bis 374 Euro. Die Aktie notiert damit mit rund 373 Euro knapp 2% über dem Rückkaufschnitt der vergangenen Woche (Redaktionsrechnung). Beschreibend lässt sich festhalten: Der Bereich um 350 bis 355 Euro diente zuletzt als Ausgangsbasis, die Zone um 380 Euro als kurzfristige Hürde.