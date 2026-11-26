Die Ferrari-Aktie (ISIN: NL0011585146, FSE: 2FE, Mailand: RACE, NYSE: RACE) startet mit Rückenwind in die Katar-Woche: Am Mittwoch legte das Papier um rund 3% auf etwa 373 Euro zu, nachdem JPMorgan die Kaufempfehlung erneuerte. Dazu kommen ein laufender Aktienrückkauf, ein Auftragsbuch bis 2028 und ein angehobener Jahresausblick. Doch während die Börse die Preismacht feiert, brennt in Maranello die Rennstrecke: Nach dem erneuten Crash von Lewis Hamilton und Charles Leclerc in Las Vegas fragt die Formel-1-Welt, ob Ferrari vor dem Rennwochenende in Katar eine klare Nummer 1 ausruft. Diese Ferrari Aktie Prognose ordnet beides ein: kurzfristig nach News, Quartalszahlen und Chartbild, mittel- bis langfristig nach Fundamentaldaten und großem Gesamtbild.
Ferrari Aktie Prognose: Auftragsbuch bis 2028, Rückkauf-Rückenwind und Hamilton-Zoff - Wie viel Katar-Drama verträgt die Ferrari-Aktie?
Die Ferrari-Aktie steigt auf rund 373 Euro: Analysten loben Preismacht und Personalisierung, der Aktienrückkauf läuft, das Auftragsbuch reicht bis 2028. Doch vor dem Katar-GP drängt sich die Frage auf, ob Ferrari Hamilton zur Nummer 1 macht. Die große Ferrari Aktie Prognose.
Steckbrief
- Unternehmen
- Ferrari N.V.
- Ticker
- RACE (NYSE, Euronext Milan)
- ISIN
- NL0011585146
- Geschäft
- Luxus-Sportwagen, Personalisierung, Formel 1, Markenlizenzen
- Vorstandschef
- Benedetto Vigna
- Rückkaufprogramm
- rund 3,5 Mrd. € bis 2030
- Eigene Aktien
- 2.092.066 Stück (1,18%, Stand 13.11.2026)
Stand: 25.11.2026, Kurs: Börse Stuttgart, intraday
Die aktuellen News
Analysten-Lob und Rückkauf: Was die Ferrari-Aktie antreibt
Die Analysten sind sich bei der Ferrari-Aktie auffallend einig: gigantische Preismacht, ein hoher Anteil an Personalisierungen und ein Auftragsbuch, das so voll ist wie selten.
Am Mittwoch bestätigte die US-Bank JPMorgan ihre Einstufung "Overweight" mit einem Kursziel von 420 Euro. Analyst Jose Asumendi setzt im Autosektor für 2027 vor allem auf Luxusautos, Anbieter hochtechnologisierter Fahrzeuge, Lkw-Bauer und Reifenhersteller. Zuvor hatte Jefferies am 23. November sein "Buy" mit 430 Euro Kursziel wiederholt, auch Berenberg stufte die Aktie am selben Tag mit "Buy" ein. Bank of America hob ihr Kursziel am 18. November von 442 auf 450 US-Dollar an und verwies auf höhere Bewertungen in der Vergleichsgruppe sowie die gute Sicht auf 2027.
|Haus
|Einstufung
|Kursziel
|Datum
|JPMorgan
|Overweight
|420 €
|25.11.2026
|Jefferies
|Buy
|430 €
|23.11.2026
|Berenberg
|Buy
|k. A.
|23.11.2026
|Bank of America
|k. A.
|450 US-Dollar (zuvor 442)
|18.11.2026
Einschätzungen Dritter, unverändert weitergegeben. aktiencheck.de macht sie sich nicht zu eigen. k. A. = keine Angabe in der Quelle.
Quelle: dpa-AFX, Investing.com (25.11.2026)
Die Quartalszahlen
Die Zahlen stützen die Story: Mehr Marge bei flachen Stückzahlen
Entscheidend für jede Ferrari Aktie Prognose ist, wie der Konzern Wachstum erzeugt, ohne die Exklusivität zu verwässern. Im dritten Quartal 2026 lieferte Ferrari mit 3.368 Fahrzeugen sogar etwas weniger aus als im Vorjahr (3.401), während Umsatz und Gewinn zulegten. Der Grund liegt im Modellmix und in den Personalisierungen, die laut Ferrari mehr als 21% der Erlöse aus Fahrzeugen und Ersatzteilen ausmachen. Konzernchef Benedetto Vigna sagte, das Auftragsbuch reiche inzwischen bis 2028, zwei weitere Modellpräsentationen stünden in diesem Jahr noch an.
|Kennzahl
|Q3 2026
|Veränderung
|Auslieferungen
|3.368 Fahrzeuge
|-1%
|Nettoumsatz
|1.896 Mio. €
|+7% (währungsbereinigt +10%)
|EBITDA
|753 Mio. € (Marge 39,7%)
|Marge zuvor 37,9%
|EBIT
|563 Mio. € (Marge 29,7%)
|+12% (währungsbereinigt +23%)
|Nettogewinn
|431 Mio. €
|EPS verwässert 2,44 €
|Industrieller Free Cashflow
|567 Mio. €
|+43%
|Industrielle Nettoliquidität
|219 Mio. €
|Ende Juni: Nettoverschuldung 131 Mio. €
Vorjahresvergleich laut Unternehmensmitteilung vom 3. November 2026. Währungsbereinigte Werte laut Ferrari.
Quelle: Ferrari N.V., Quartalsmitteilung vom 3.11.2026
Auf Neun-Monats-Sicht steigerte Ferrari den Nettoumsatz um 6% auf 5.682 Mio. Euro, das EBIT um 7% auf 1.716 Mio. Euro und den industriellen Free Cashflow um 23% auf 1.496 Mio. Euro. Zum dritten Mal in diesem Jahr hob das Management daraufhin die Jahresziele an.
|Kennzahl
|Neu
|Bisher
|2025
|Nettoumsatz
|rund 7,65 Mrd. €
|rund 7,60 Mrd. €
|7,15 Mrd. €
|Bereinigtes EBITDA
|mind. 3,00 Mrd. € (Marge mind. 39,2%)
|mind. 2,97 Mrd. €
|2,77 Mrd. €
|Bereinigtes EBIT
|mind. 2,285 Mrd. € (Marge mind. 29,8%)
|mind. 2,26 Mrd. €
|2,11 Mrd. €
|Bereinigtes EPS (verwässert)
|mind. 9,85 €
|mind. 9,68 €
|8,96 €
|Industrieller Free Cashflow
|bis zu 1,65 Mrd. €
|mind. 1,55 Mrd. €
|1,54 Mrd. €
Quelle: Ferrari N.V., Quartalsmitteilung vom 3.11.2026
Bei einem Kurs von rund 373 Euro und der EPS-Untergrenze von 9,85 Euro ergibt sich für die Ferrari-Aktie ein KGV 2026e von rund 38 (Redaktionsrechnung). Das ist eine Luxus-Bewertung, die Perfektion einpreist. Der Konzern hat zuletzt aber genau das geliefert: Die Prognose wurde im Jahresverlauf mehrfach angehoben, und die Ferrari-Aktie profitiert zudem von günstigeren Wechselkursannahmen.
Der Aktienrückkauf
Ferrari kauft eigene Aktien: Rückenwind mit System
Im Hintergrund arbeitet das Rückkaufprogramm. In seinem Periodenbericht vom 23. November meldete Ferrari den Kauf von 47.100 eigenen Aktien zwischen dem 16. und 20. November zu einem Durchschnittspreis von 366,19 Euro, insgesamt rund 17,2 Mio. Euro. Das Volumen gehört zur dritten Tranche über 250 Mio. Euro im Rahmen des mehrjährigen Programms von rund 3,5 Mrd. Euro, das bis 2030 laufen soll. Zum 13. November hielt Ferrari 2.092.066 eigene Aktien, das entspricht 1,18% des ausgegebenen Kapitals.
Für die Ferrari Aktie Prognose heißt das: Die Gesellschaft ist selbst regelmäßiger Käufer und stützt den Kurs in schwachen Phasen. Ein Kauf von rund 17 Mio. Euro pro Woche ist im Vergleich zum Börsenwert aber überschaubar. Der Effekt liegt weniger in der einzelnen Woche als in der Summe über Jahre und im Signal, dass das Management die Bewertung als angemessen ansieht.
Das Ferrari-Drama in Katar
Nummer 1 oder zwei Stars? Warum die Fahrerfrage auch Anleger beschäftigt
Am Freitag beginnt in Katar das Rennwochenende, und alle Augen richten sich auf Maranello: Zieht Ferrari nach dem Hamilton-Leclerc-Zusammenstoß von Las Vegas die Reißleine und macht Lewis Hamilton zum klaren Nummer-1-Fahrer?
In Las Vegas kollidierten die beiden Ferrari-Piloten im Kampf um Platz sechs, die Rennkommissare bestraften Leclerc mit zehn Sekunden, Hamilton drehte sich. Max Verstappen gewann. Es war nach der Startrunden-Kollision von Mexiko-Stadt, die Ferrari einen möglichen Sieg kostete, bereits der zweite teure Zwischenfall in kurzer Zeit. Teamchef Frédéric Vasseur kritisierte laut Sky Sports Leclercs Fahrweise und kündigte neue Gespräche mit beiden Fahrern an. Solche Vorfälle dürften sich nicht wiederholen, sagte er.
Sportlich hat sich das Kräfteverhältnis im Team gedreht: Nach 242 zu 156 Punkten für Leclerc im Vorjahr führt Hamilton jetzt mit 267 zu 250 Punkten, vor den beiden letzten Rennen in Katar und Abu Dhabi. Hamilton liegt auf Rang 3 der Fahrerwertung, Leclerc auf Rang 6. Beide Titel sind schon vergeben, Ferrari wartet seit 18 Jahren auf einen Fahrertitel. Hamilton betont, er habe nie darum gebeten, die Nummer eins zu sein. In der Debatte fordern ehemalige Fahrer und Kommentatoren wie Damon Hill und David Croft eine klare Hierarchie, andere wie Jamie Chadwick fordern verbindliche Spielregeln und echte Konsequenzen für beide Fahrer.
Das Chartbild
Ferrari-Aktie zwischen Zahlen-Sprung und Rückkaufzone
Das Chartbild der Ferrari-Aktie zeigt nach den Zahlen eine Verschiebung nach oben. Die Durchschnittspreise der Rückkäufe lagen Ende Oktober bei rund 351 bis 357 Euro und am 3. November bei 354,56 Euro. Einen Tag nach den Quartalszahlen am 4. November lag der Durchschnitt schon bei 372,35 Euro, am 5. November bei 381,32 Euro. Danach pendelte der Kurs im Bereich von rund 365 bis 374 Euro. Die Aktie notiert damit mit rund 373 Euro knapp 2% über dem Rückkaufschnitt der vergangenen Woche (Redaktionsrechnung). Beschreibend lässt sich festhalten: Der Bereich um 350 bis 355 Euro diente zuletzt als Ausgangsbasis, die Zone um 380 Euro als kurzfristige Hürde.
Die Prognose
Ferrari Aktie Prognose: Drei Szenarien für die kommenden Monate
Eine seriöse Punktprognose ist bei einem Wert mit so hoher Bewertung nicht möglich. Die Redaktion unterscheidet drei Szenarien, die an klar beobachtbare Auslöser geknüpft sind. Es handelt sich um Einschätzungen der Redaktion, nicht um Kursziele oder eine Anlageempfehlung.
Kurzfristig (bis Jahresende): Zwischen Katar und Rückkauf
Kurzfristig dominieren die Nachrichten rund um die Fahrerfrage und der Gesamtmarkt. Ein ruhiges Rennwochenende in Katar und in Abu Dhabi würde das Thema entschärfen, ein weiterer Zwischenfall würde die Debatte neu anfachen. Fundamental stützen der Rückkauf, die erwartete erste Auslieferung des Flaggschiffs Luce im vierten Quartal und zwei weitere Modellpräsentationen in diesem Jahr.
Mittelfristig (6 bis 12 Monate): Die Marge entscheidet
Mit den Jahreszahlen Anfang 2027 muss Ferrari zeigen, dass Preismacht und Personalisierung die flachen Stückzahlen weiter ausgleichen. Bleibt die EBIT-Marge nahe 30%, passt das Bewertungsniveau. Schwächt sich der Mix ab oder wird der Luxussektor insgesamt niedriger bewertet, könnten Analysten ihre Ziele senken. Das zeigt das Beispiel der Bank of America, die ihr früheres Kursziel wegen der Bewertung von Hermès gesenkt hatte.
Langfristig (bis 2030): Wachstum ohne Verwässerung
Der Plan des Managements sieht bis 2030 rund 9 Mrd. Euro Umsatz und eine EBITDA-Marge von 40% vor. Das ist ein Ziel des Unternehmens, keine Zusage. Es hängt davon ab, ob Ferrari neue Antriebe wie den ersten Elektro-Ferrari, die Personalisierung und die Preisdisziplin zugleich managt, ohne die Exklusivität zu verlieren. Das Rückkaufprogramm von rund 3,5 Mrd. Euro bis 2030 unterstützt den Gewinn je Aktie zusätzlich.
Termine
Was Anleger der Ferrari-Aktie jetzt beobachten
Laufend: Aktienrückkauf, Ferrari meldet die Käufe wöchentlich.
28. und 29. November 2026: Qualifying und Rennen beim Katar-GP.
Dezember 2026: Rennen in Abu Dhabi und mögliche Gespräche über eine Fahrerhierarchie.
Viertes Quartal 2026: Erste Auslieferungen des Ferrari Luce, zwei weitere Modellpräsentationen.
Anfang 2027: Jahreszahlen 2026 und Ausblick für 2027.
FAQ
Häufige Fragen zur Ferrari-Aktie
Warum steigt die Ferrari-Aktie aktuell? Eine erneuerte Kaufempfehlung von JPMorgan, der laufende Aktienrückkauf und der zuletzt angehobene Jahresausblick stützen den Kurs. Am 25. November lag das Plus bei rund 3%.
Wie lautet die Ferrari Aktie Prognose der Analysten? Überwiegend positiv: JPMorgan nennt 420 Euro, Jefferies 430 Euro, Berenberg stuft mit "Buy" ein. Das sind Einschätzungen Dritter, keine Prognose von aktiencheck.de.
Wie lange reicht das Auftragsbuch von Ferrari? Laut Konzernchef Benedetto Vigna bis in das Jahr 2028.
Wie viele Aktien hat Ferrari zuletzt zurückgekauft? Zwischen dem 16. und 20. November 47.100 Aktien für rund 17,2 Mio. Euro, im Durchschnitt zu 366,19 Euro.
Wird Hamilton Ferraris Nummer 1? Eine Entscheidung ist nicht bekannt. Hamilton sagt, er habe nie darum gebeten, Teamchef Vasseur will weitere Gespräche mit beiden Fahrern führen.
War dieser Artikel hilfreich?
Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.