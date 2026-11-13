FED vor neuen Zinserhöhungen - RBI warnt vor wachsendem Preisdruck und steigenden Anleiherenditen

So habe nicht nur die Gesamtinflation mit 0,35 % gegenüber dem Vormonat stärker als erwartet zugelegt, auch die Kernrate habe mit 0,3 % gegenüber dem Vormonat über den Konsenserwartungen gelegen. Während die Inflationsdynamik bei den Wohnkosten etwas schwächer ausgefallen sei als noch im September, seien es vor allem die Transportdienstleistungen gewesen, die Aufwärtsdruck auf die Kerndienstleistungskomponente ausgeübt hätten. Bei den Kerngütern sei es abgesehen von einem deutlichen Preisrückgang bei Gebrauchtfahrzeugen zu einem breit gefächerten Preisauftrieb gekommen. Darüber hinaus hätten auch die Energie- und Nahrungsmittelpreise deutliche monatliche Anstiege verzeichnet. Jahresvergleiche seien aufgrund des Government Shutdowns im Oktober 2025 nicht veröffentlicht worden. Während sich der Inflationsdruck in der Eurozone weiterhin vor allem auf die Gesamtinflation und hier insbesondere auf die Energiepreiskomponente konzentriere, verdichteten sich in den USA die Hinweise auf eine Verbreiterung des Preisauftriebs. Ob die Eurozone lediglich hinterherhinke und zu gegebener Zeit eine ähnliche Dynamik erfahren werde oder ob das stärkere US-Wachstumsmomentum den binnenwirtschaftlich getriebenen Inflationsdruck anheize, sei eine der zentralen Unsicherheiten für die kommenden Monate.