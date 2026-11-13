Diese Woche veröffentlichte Daten zur US-Verbraucherpreisinflation im Oktober deuteten, wie schon die Zahlen für September, auf eine Verbreiterung des bestehenden Inflationsdrucks hin, so die Raiffeisen Bank International AG (RBI).
FED vor neuen Zinserhöhungen - RBI warnt vor wachsendem Preisdruck und steigenden Anleiherenditen
US-Inflation schockt die Märkte
So habe nicht nur die Gesamtinflation mit 0,35 % gegenüber dem Vormonat stärker als erwartet zugelegt, auch die Kernrate habe mit 0,3 % gegenüber dem Vormonat über den Konsenserwartungen gelegen. Während die Inflationsdynamik bei den Wohnkosten etwas schwächer ausgefallen sei als noch im September, seien es vor allem die Transportdienstleistungen gewesen, die Aufwärtsdruck auf die Kerndienstleistungskomponente ausgeübt hätten. Bei den Kerngütern sei es abgesehen von einem deutlichen Preisrückgang bei Gebrauchtfahrzeugen zu einem breit gefächerten Preisauftrieb gekommen. Darüber hinaus hätten auch die Energie- und Nahrungsmittelpreise deutliche monatliche Anstiege verzeichnet. Jahresvergleiche seien aufgrund des Government Shutdowns im Oktober 2025 nicht veröffentlicht worden. Während sich der Inflationsdruck in der Eurozone weiterhin vor allem auf die Gesamtinflation und hier insbesondere auf die Energiepreiskomponente konzentriere, verdichteten sich in den USA die Hinweise auf eine Verbreiterung des Preisauftriebs. Ob die Eurozone lediglich hinterherhinke und zu gegebener Zeit eine ähnliche Dynamik erfahren werde oder ob das stärkere US-Wachstumsmomentum den binnenwirtschaftlich getriebenen Inflationsdruck anheize, sei eine der zentralen Unsicherheiten für die kommenden Monate.
In der kommenden Woche stünden mit den Zahlen zu den Einzelhandelsumsätzen und der Industrieproduktion wichtige Indikatoren zur Konjunkturdynamik der USA im Oktober auf der Agenda. Aktuellen Schätzungen zufolge dürften beide Kennzahlen nach deutlichen Monatszuwächsen im September eine etwas moderatere Dynamik aufweisen. Die zugrunde liegende wirtschaftliche Dynamik der USA präsentiere sich allerdings auch im vierten Quartal bislang sehr solide. Der Nowcast der Atlanta Fed liege derzeit bei annualisierten 3,5 % gegenüber dem Vorquartal. Auch für die Eurozone stünden Daten zur Industrieproduktion zur Veröffentlichung an, allerdings erst für September. Angesichts der bisher veröffentlichten nationalen Daten gehe die RBI von einem moderaten Rückgang im Monatsvergleich aus. Weitere Hinweise auf die Stimmungslage im November dürften der ZEW-Index für Deutschland und das Konsumentenvertrauen für die Eurozone liefern. Der bereits veröffentlichte Sentix-Index habe wie von der RBI erwartet eine leichte Eintrübung der Stimmungslage angezeigt. Eine ähnlich verhaltene Entwicklung erwarte die RBI auch bei den anstehenden Veröffentlichungen. Bei den ZEW-Zukunftserwartungen rechne die RBI mit einem unveränderten Wert von 28,1 Punkten. Bei der Einschätzung der aktuellen Lage halte sie einen marginalen Anstieg von -35,9 auf -35,3 Punkte für möglich. Für das Konsumentenvertrauen prognostiziere die RBI einen Rückgang von -17,9 auf -19 Punkte.
Die Zinsmärkte hätten in dieser Woche ihre Richtung geändert. Der Auslöser lasse sich leicht identifizieren: Die Renditen US-amerikanischer Staatsanleihen seien deutlich gestiegen, nachdem die Verbraucherpreisinflation für Oktober höher als erwartet ausgefallen sei. Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen liege nun wieder über 5 %, während sich die kurzfristigen Renditen nahe ihren bisherigen Jahreshöchstständen bewegten. Als Haupttreiber lasse sich eine Neubewertung der Zinserwartungen an die US-Notenbank Fed ausmachen. Eine Zinserhöhung im Dezember sei inzwischen wieder vollständig eingepreist. Zudem werde die Möglichkeit eines größeren Zinsschritts um 50 Basispunkte diskutiert. Für die kommenden zwölf Monate preise der Markt mittlerweile mindestens drei Zinserhöhungen ein und damit eine mehr als noch vor einer Woche. Die Markterwartungen lägen somit etwas über der Prognose der RBI, die von zwei Zinserhöhungen ausgehe: einer im Dezember und einer weiteren im März.
Der anhaltende Inflationsdruck in den USA überrasche die RBI allerdings nicht. Ihre ursprüngliche Prognose einer Zinserhöhung der Fed im Oktober sei angesichts der Fundamentaldaten durchaus gerechtfertigt gewesen, wie die jüngsten Inflations- und Arbeitsmarktdaten zeigten. Zwei Mitglieder des Offenmarktausschusses FOMC hätten sich im Oktober für eine Zinserhöhung ausgesprochen. In den vergangenen Tagen hätten zudem immer mehr FOMC-Mitglieder erklärt, dass weitere Zinserhöhungen notwendig seien. Das Protokoll der letzten Fed-Sitzung, das in der kommenden Woche veröffentlicht werde, könnte nach Einschätzung der RBI tatsächlich zeigen, dass mehr als nur die beiden abweichenden Mitglieder eine Zinserhöhung befürwortet hätten. Damals habe eine Verschärfung der Finanzierungsbedingungen angesichts schwächerer Aktienmärkte für Vorsicht gesprochen. Da sich die Aktienmärkte inzwischen stabilisiert hätten, dürften die Inflationssorgen wieder stärker in den Mittelpunkt rücken. Aus heutiger Sicht sei eine Zinserhöhung um 25 Basispunkte im Dezember nach Einschätzung der RBI praktisch beschlossene Sache.
Wie üblich habe sich der europäische Zinsmarkt nicht von der Dynamik der US-Zinsen entkoppeln können. Die Renditen deutscher Bundesanleihen seien dem Anstieg der US-Treasury-Renditen gefolgt. Der Effekt einer Abflachung der Zinskurve sei in Europa allerdings deutlich geringer ausgefallen als in den USA. Aus fundamentaler Sicht erscheine dies der RBI gerechtfertigt, da eine breit angelegte Beschleunigung der Inflation im Euroraum wesentlich weniger deutlich erkennbar sei als in den Vereinigten Staaten. Bei den eingepreisten Zinserwartungen für die Europäische Zentralbank sehe die RBI eine weitgehende Übereinstimmung mit ihrer eigenen Einschätzung. Eine Zinserhöhung im Dezember sei mit einer Wahrscheinlichkeit von über 90 % nahezu vollständig eingepreist. Eine weitere Erhöhung im März gelte mit einer Wahrscheinlichkeit von rund 60 % als wahrscheinlich, sei jedoch keineswegs sicher. Die Erwartung, dass die Fed einen restriktiveren geldpolitischen Kurs verfolgen werde als die EZB, belaste zudem den EUR/USD-Wechselkurs und verstärke den Abwärtsdruck auf den Euro.
Für die EZB gehe es derzeit nicht nur darum, den richtigen Leitzinspfad zu finden und die Inflationsrisiken zu steuern. Die Notenbank stehe auch vor bedeutenden personellen Veränderungen. Mittlerweile stehe fest, dass Christine Lagarde vorzeitig aus dem Amt der EZB-Präsidentin ausscheide. Als mögliche Nachfolger kämen Pablo Hernández de Cos aus Spanien und Klaas Knot aus den Niederlanden infrage. In diesem knappen Rennen sehe die RBI Pablo Hernández de Cos leicht vorn, da sich mit ihm eine politische Einigung einschließlich der Nachbesetzungen von Isabel Schnabel und Philip Lane leichter erzielen ließe. Die entsprechenden Positionen könnten mit Kandidaten aus Deutschland und Frankreich nachbesetzt werden. Unabhängig davon, wer sich letztlich durchsetze, erwarte die RBI bei der EZB ein hohes Maß an geldpolitischer Kontinuität. Unter Klaas Knot könnte die EZB allerdings eine etwas restriktivere Linie in der Geldpolitik und bei der Liquiditätssteuerung verfolgen. In Zeiten stärkerer Spannungen an den Anleihemärkten könnte insbesondere die Nachfolge von Isabel Schnabel größere Bedeutung erlangen.
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