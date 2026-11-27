Die Fanuc-Aktie ist Nikkei 225 Gewinner: Laut comdirect steigt sie am Morgen um 6,35 Prozent auf 31,00 Euro. Der Nikkei 225 legt um 2,1 Prozent auf 58.711 Punkte zu.
Fanuc-Aktie: Robotikkonzern legt um mehr als sechs Prozent zu
Die Fanuc-Aktie steigt im Nikkei 225 um 6,35 Prozent und zählt zu den Gewinnern des Tages.
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Nikkei 225 Gewinner
Was die Fanuc-Aktie stützt
Fanuc stellt Industrieroboter und Steuerungen her. Einen konkreten Anlass für den heutigen Anstieg habe ich nicht belegen können. Die Aktie profitiert offenbar von der breiten Kauflaune, nachdem sie am 13. Mai nach Zahlen bereits um über 10 Prozent gesprungen war.
Die Fanuc-Aktie ist heute ein Nikkei 225 Gewinner aus der Industrie.
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