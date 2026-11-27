Fanuc-Aktie: Robotikkonzern legt um mehr als sechs Prozent zu

aktiencheck.de Redaktion 27.11.2026, 09:53 1 Min. Trading Economics, comdirect

Die Fanuc-Aktie steigt im Nikkei 225 um 6,35 Prozent und zählt zu den Gewinnern des Tages.

Die Fanuc-Aktie ist Nikkei 225 Gewinner: Laut comdirect steigt sie am Morgen um 6,35 Prozent auf 31,00 Euro. Der Nikkei 225 legt um 2,1 Prozent auf 58.711 Punkte zu. FUC FUC — 1T 5T 1M 3M 6M YTD 1J 5J 20J 5T · — Chart wird geladen Wertpapier 1 Monat 6 Monate 1 Jahr FUC — — — Nikkei 225 Gewinner Was die Fanuc-Aktie stützt Fanuc stellt Industrieroboter und Steuerungen her. Einen konkreten Anlass für den heutigen Anstieg habe ich nicht belegen können. Die Aktie profitiert offenbar von der breiten Kauflaune, nachdem sie am 13. Mai nach Zahlen bereits um über 10 Prozent gesprungen war. Fanuc-Aktie bei comdirect am Morgen +6,35 % Nikkei 225 (+2,1 %) 58.711 Quelle : comdirect Was dagegen spricht Industriewerte hängen an der Konjunktur und am Investitionszyklus. Die Fanuc-Aktie ist heute ein Nikkei 225 Gewinner aus der Industrie.

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