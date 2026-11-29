Wie passen Rekordzahlen und ein Kurs 40 Prozent unter dem Hoch zusammen? Die Antwort liegt im Jahresverlauf. Am 27. April schoss die Fanuc Aktie nach den Jahreszahlen um 16 Prozent nach oben, der größte Tagesgewinn seit 2008. Mitte Mai folgte die Nachricht, dass Fanuc mit Google ein KI-System für Industrieroboter entwickelt – der Kurs stieg im Handelsverlauf erneut um bis zu 16 Prozent auf ein Rekordhoch. Anleger kauften die Fantasie von der „Physical AI“: Roboter, die nicht mehr programmiert werden, sondern lernen.

Am 3. August kam die Quittung. Nach den Zahlen zum ersten Quartal verlor die Aktie so viel wie seit über einem Jahrzehnt nicht an einem Tag; Marktbeobachter verwiesen auf Sorgen um die Profitabilität. Der Ausverkauf bei KI-Werten im November drückte den Kurs weiter. Erst zum Wochenschluss drehte die Stimmung, als Roboter-Aktien in ganz Asien anzogen.