Die Fanuc Aktie hat am Freitag in Tokio 4,8 Prozent auf 5.339 Yen gewonnen. Der führende Hersteller von Roboterarmen aus Oshino am Fuße des Fuji steuert auf das beste Jahr seiner Geschichte zu: Zum ersten Mal soll der Umsatz eine Billion Yen übersteigen. An der Börse ist davon wenig zu sehen. Das Papier notiert 40 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch von 8.880 Yen.
Fanuc Aktie: Erstmals eine Billion Yen Umsatz, Aufträge plus 49 Prozent – und der Kurs liegt 40 Prozent unter dem Hoch
Die Fanuc Aktie steigt am Freitag in Tokio um knapp 5 Prozent. Der führende Hersteller von Industrierobotern hebt die Prognose an und will erstmals mehr als eine Billion Yen umsetzen, die Aufträge springen um 49 Prozent. Trotzdem notiert die Fanuc Aktie 40 Prozent unter ihrem Jahreshoch. Die große Analyse: Rekordzahlen, die Allianz mit Google und die Frage, was der Markt nicht glaubt.
Die Zahlen
Rekordquartal mit Rekordprognose
Am 23. Oktober legte Fanuc die Halbjahreszahlen vor. Von April bis September stieg der Umsatz um 16 Prozent auf 473,7 Milliarden Yen, der Nettogewinn um 41 Prozent auf 114,7 Milliarden Yen. Das zweite Quartal war mit 242,7 Milliarden Yen Umsatz das stärkste der Firmengeschichte, wie Morningstar festhält. Die operative Marge erreichte 26 Prozent, den höchsten Wert seit fünf Jahren. Der Auftragseingang sprang um 49 Prozent auf 306 Milliarden Yen.
Die Folge: Fanuc erhöhte die Jahresprognose. Der Umsatz soll 1,01 Billionen Yen erreichen statt 948,1 Milliarden Yen, der Nettogewinn 228,3 statt 198,0 Milliarden Yen. Die Zwischendividende steigt um 41 Prozent auf 72,54 Yen je Aktie. Dazu läuft ein Aktienrückkauf über bis zu 50 Milliarden Yen.
Der Umsatz dürfte erstmals eine Billion Yen übersteigen.
Der Kurs
Ein Jahr wie eine Achterbahn
Wie passen Rekordzahlen und ein Kurs 40 Prozent unter dem Hoch zusammen? Die Antwort liegt im Jahresverlauf. Am 27. April schoss die Fanuc Aktie nach den Jahreszahlen um 16 Prozent nach oben, der größte Tagesgewinn seit 2008. Mitte Mai folgte die Nachricht, dass Fanuc mit Google ein KI-System für Industrieroboter entwickelt – der Kurs stieg im Handelsverlauf erneut um bis zu 16 Prozent auf ein Rekordhoch. Anleger kauften die Fantasie von der „Physical AI“: Roboter, die nicht mehr programmiert werden, sondern lernen.
Am 3. August kam die Quittung. Nach den Zahlen zum ersten Quartal verlor die Aktie so viel wie seit über einem Jahrzehnt nicht an einem Tag; Marktbeobachter verwiesen auf Sorgen um die Profitabilität. Der Ausverkauf bei KI-Werten im November drückte den Kurs weiter. Erst zum Wochenschluss drehte die Stimmung, als Roboter-Aktien in ganz Asien anzogen.
Die Strategie
Google, Nvidia und eine Fabrik in den USA
Fanuc verkauft klassische Industrieroboter, Steuerungen für Werkzeugmaschinen und kleine Bearbeitungszentren. Neu ist die Öffnung der Plattform. Mit Google entsteht ein KI-System, das Werkzeuge aus der Google Cloud und das Sprachmodell Gemini nutzt. Bei der Simulation setzt Fanuc auf Technik von Nvidia. In den USA investiert der Konzern 90 Millionen Dollar, um Kapazitäten für die Roboterfertigung aufzubauen.
Gemessen an der eigenen Gewinnprognose von rund 246 Yen je Aktie kommt die Fanuc Aktie auf ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von knapp 22.
Stammdaten: Fanuc – ISIN JP3802400006, WKN 863731, Handelssymbol FUC, Tokio-Kürzel 6954, US-Handelssymbol FANUY (ADR). Alphabet – ISIN US02079K3059, WKN A14Y6F, Handelssymbol ABEA, US-Handelssymbol GOOGL. Nvidia – ISIN US67066G1040, WKN 918422, Handelssymbol NVD, US-Handelssymbol NVDA.
Häufige Fragen zur Fanuc Aktie
Warum ist die Fanuc Aktie am Freitag gestiegen?
Roboter-Aktien legten in ganz Asien zu. Eine neue Unternehmensmeldung von Fanuc gab es an diesem Tag nicht.
Wie hoch ist die Prognose von Fanuc?
Für das Geschäftsjahr bis März 2027 erwartet Fanuc 1,01 Billionen Yen Umsatz und 228,3 Milliarden Yen Nettogewinn.
Was verbindet Fanuc mit Google?
Beide entwickeln seit Mai 2026 ein KI-System für Industrieroboter auf Basis von Google Cloud und Gemini.
Wo wird die Fanuc Aktie gehandelt?
Heimatbörse ist Tokio unter dem Kürzel 6954. In Deutschland wird die Aktie unter dem Symbol FUC gehandelt.
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