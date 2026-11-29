Factorial entwickelt Batterien mit festem statt flüssigem Elektrolyten. Das verspricht mehr Reichweite bei weniger Gewicht. Das Unternehmen fährt zwei Linien: die Plattform FEST für leistungsstarke Anwendungen wie Drohnen und Elektroautos und die Plattform Solstice, eine vollständig feste Zelle für Robotik und Raumfahrt.

Der Vorteil gegenüber manchen Wettbewerbern liegt in der Fertigung. Eine FEST-Linie kann nach Unternehmensangaben bis zu 80 Prozent der üblichen Anlagen für Lithium-Ionen-Zellen weiterverwenden; die Pilotlinie erreicht eine Ausbeute von mehr als 85 Prozent. Mit dem koreanischen Zellhersteller SK On prüft Factorial eine Fertigung in dessen Werken.