Am 8. Juni ging Factorial Energy über die Fusion mit einer Börsenhülle an die Nasdaq, bewertet mit 1,3 Milliarden Dollar. Der erste Handelstag endete bei 13,80 Dollar, wenig später stand das Papier bei mehr als 25 Dollar. Heute kostet die Factorial Energy Aktie 3,80 Dollar. Am Freitag legte sie 4,7 Prozent zu, das 52-Wochen-Tief von 3,41 Dollar ist nah. Der Börsenwert: noch rund 408 Millionen Dollar.
Factorial Energy Aktie: 85 Prozent unter dem Hoch – Mercedes fährt mit der Feststoffbatterie 1.200 Kilometer, die Börse wartet auf Umsatz
Die Factorial Energy Aktie ist erst seit Juni an der Nasdaq und hat seither eine Achterbahnfahrt hinter sich: von über 25 Dollar auf 3,80 Dollar. Der Feststoff-Spezialist aus Boston arbeitet mit Mercedes-Benz und Stellantis, hat erste Zellen an einen Luftfahrtkunden verkauft und ein Technikziel früher erreicht als geplant. Der erste Umsatz beträgt allerdings ganze 26.000 Dollar. Die große Analyse.
Die Technik
Feststoff, gebaut auf alten Maschinen
Factorial entwickelt Batterien mit festem statt flüssigem Elektrolyten. Das verspricht mehr Reichweite bei weniger Gewicht. Das Unternehmen fährt zwei Linien: die Plattform FEST für leistungsstarke Anwendungen wie Drohnen und Elektroautos und die Plattform Solstice, eine vollständig feste Zelle für Robotik und Raumfahrt.
Der Vorteil gegenüber manchen Wettbewerbern liegt in der Fertigung. Eine FEST-Linie kann nach Unternehmensangaben bis zu 80 Prozent der üblichen Anlagen für Lithium-Ionen-Zellen weiterverwenden; die Pilotlinie erreicht eine Ausbeute von mehr als 85 Prozent. Mit dem koreanischen Zellhersteller SK On prüft Factorial eine Fertigung in dessen Werken.
Die Partner
Mercedes, Stellantis und die Luftfahrt
Die Referenzen sind prominent. Mercedes-Benz hat mit einem leicht umgebauten Testwagen mehr als 1.200 Kilometer mit einer Ladung zurückgelegt; die an Mercedes gelieferten Musterzellen erreichten mehr als 390 Wattstunden je Kilogramm. Stellantis zeigte im Oktober mit dem Peugeot RCZ Vision ein Konzeptauto mit Factorial-Batterie. Zu den Geldgebern zählt auch IQT, der Investmentarm der US-Sicherheitsbehörden.
Schneller als das Auto kommt die Luftfahrt. Im dritten Quartal verbuchte Factorial den ersten Umsatz mit einem Luftfahrtkunden, früher als für 2027 angekündigt. Die Zellen für dieses Programm erreichten 450 Wattstunden je Kilogramm. Eine Drohne flog mit Factorial-Zellen mehr als achteinhalb Stunden am Stück.
Die Zahlen
Ein Gewinn, der keiner ist
So beeindruckend die Technik, so klein sind die Zahlen. Der erste Umsatz betrug rund 26.000 Dollar. Der ausgewiesene Quartalsgewinn von 8,8 Millionen Dollar stammt aus der Neubewertung von Optionsscheinen und nicht aus dem Geschäft. Operativ gibt Factorial in diesem Jahr 36 bis 38 Millionen Dollar aus, in der Kasse lagen Ende September 95,4 Millionen Dollar.
Für die Factorial Energy Aktie heißt das: Nennenswerte Erlöse erwartet das Management erst 2027, wenn Serienprogramme anlaufen. Der Ausbau der FEST-Fertigung soll Ende 2027 abgeschlossen sein. Der wichtigste Meilenstein steht noch aus – ein verbindlicher Abnahmevertrag mit einem großen Autobauer. Die Serienfertigung für Autos peilt Factorial erst gegen Ende des Jahrzehnts an.
Häufige Fragen zur Factorial Energy Aktie
Seit wann ist die Factorial Energy Aktie an der Börse?
Seit dem 8. Juni 2026 an der Nasdaq. Der Börsengang erfolgte über die Fusion mit einer Börsenhülle.
Was unterscheidet Factorial von QuantumScape?
Beide entwickeln Feststoffbatterien. Factorial betont, dass seine Zellen weitgehend auf vorhandenen Fertigungsanlagen hergestellt werden können, und setzt zunächst auf Drohnen und Luftfahrt.
Verdient Factorial Geld?
Nein. Der Quartalsgewinn beruht auf einem Bewertungseffekt, operativ schreibt das Unternehmen Verlust.
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