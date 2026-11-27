Erhöht die EZB im Dezember die Zinsen? Die Geldmärkte preisen laut LSEG mit 91 Prozent eine Anhebung um 25 Basispunkte ein; entschieden ist noch nichts.

Wer wird neuer EZB-Präsident? Pablo Hernández de Cos soll Christine Lagarde ablösen; die formelle Ernennung ist für den Dezember-Gipfel vorgesehen.

Was bedeutet das für Bankaktien? Höhere Zinsen stützen häufig die Margen, ein belegter Kurseffekt der Dezember-Erwartung liegt nicht vor.

Wie steht der DAX? Um 12:10 Uhr bei 25.429,03 Punkten, plus 0,85 Prozent.