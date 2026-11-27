Die Europäische Zentralbank (EZB) steht vor ihrer Zinsentscheidung im Dezember, und die Märkte haben die Erhöhung fast vollständig eingepreist: Laut LSEG liegt die Wahrscheinlichkeit für eine Anhebung um 25 Basispunkte bei 91 Prozent (finanzen.at, 27.11.2026, 08:59 Uhr). Der DAX (ISIN DE0008469008) stand um 12:10 Uhr MEZ bei 25.429,03 Punkten, ein Plus von 0,85 Prozent (finanzen.at, Xetra), und liegt seit Wochenbeginn rund 2,1 Prozent im Plus (finanzen.net). Für Bankaktien und zinssensible Werte im DAX ist die EZB-Entscheidung damit der wichtigste Zinstermin vor Weihnachten.
EZB-Zinsentscheid im Dezember: 91 Prozent eingepreist, Lagarde-Nachfolge steht – wie viel Zinserhöhung steckt im DAX?
Die Geldmärkte rechnen laut LSEG zu 91 Prozent mit einer EZB-Zinserhöhung um 25 Basispunkte im Dezember. Zugleich wechselt die EZB-Spitze: Pablo Hernández de Cos soll Christine Lagarde ablösen, Isabel Schnabel geht zum IWF. Was das für Zinsen, Bankaktien und den DAX bedeutet.
Steckbrief
- Index
- DAX
- ISIN
- DE0008469008
- Stand
- 25.429,03 Punkte (+0,85 %)
- Tageshoch
- 25.472,18 Punkte
- Tagestief
- 25.375,62 Punkte
Stand: 27.11.2026, Xetra, 12:10 Uhr MEZ; finanzen.at
Die Erwartung
Wird die EZB im Dezember die Zinsen erhöhen – und wie weit geht es danach?
Patrick Barbe, Leiter europäische Anleihen bei Neuberger, sagte laut Cash.: „Die Marktteilnehmer haben eine Zinserhöhung im Dezember fast vollständig eingepreist.“ Er erwartet die nächste Anhebung im April 2027, hält die Marktpreise dafür aber für „zu aggressiv“. Bundesbank-Präsident Joachim Nagel hatte am 14. November gesagt: „Wir sind heute mit 2,5 Prozent noch im neutralen Bereich.“ Weitere Schritte würden die Geldpolitik in einen restriktiven Bereich führen; zwei weitere Erhöhungen seien nach seiner Aussage an den Märkten eingepreist (Cash., 14.11.2026). Die Inflation im Euroraum nannte der Artikel mit vier Prozent.
Aus Frankreich kam am Freitag ein Signal in die andere Richtung: Die Inflation fiel im November auf 3,2 Prozent nach 3,7 Prozent im Oktober, Ökonomen hatten 3,6 Prozent erwartet (Dow Jones, 27.11.2026). Die Erwartung einer Dezember-Anhebung ändert das nach Marktpreisen bislang kaum.
Die Personalie
Wer führt die EZB künftig – und wird die Notenbank schneller?
Pablo Hernández de Cos soll Christine Lagarde ablösen. Die formelle Ernennung ist laut Cash. für den EU-Gipfel im Dezember geplant, Lagarde tritt im Februar zurück. Isabel Schnabel wechselt am 3. Januar 2027 zum IWF, die Amtszeit von Philip Lane endet im Mai. Barbe sagte, ein neuer Präsident könne die Notenbank künftig schneller handeln lassen. Das ist seine Einschätzung; eine Aussage der EZB dazu liegt nicht vor.
|Termin
|Ereignis
|Dezember 2026
|EZB-Zinsentscheid, 91 % Wahrscheinlichkeit für +25 Basispunkte
|Dezember 2026
|EU-Gipfel soll Hernández de Cos formell ernennen
|3. Januar 2027
|Schnabel wechselt zum IWF
|Februar 2027
|Lagarde tritt zurück
|April 2027
|Nächste Anhebung erwartet (Neuberger)
|Mai 2027
|Amtszeit Lane endet
Quelle: finanzen.at/LSEG (27.11.2026), Cash. (14.11. und 27.11.2026)
Die Börse
Was bedeutet eine Zinserhöhung für Bankaktien und den DAX – wer gewinnt, wer verliert?
Höhere Leitzinsen verbessern in der Regel die Zinsmargen von Banken, belasten aber Kreditnehmer und zinsabhängige Branchen wie Bau und Immobilien. Im DAX gehörten am Mittag Infineon, Hochtief und Rheinmetall zu den Gewinnern, Commerzbank, Beiersdorf und adidas zu den Verlierern (finanzen.net, Werte-Kasten). Die Commerzbank-Aktie stand allerdings wegen der UniCredit-Debatte unter Druck, nicht wegen der Zinsen.
Einschätzung der Redaktion: Ein Beleg, dass die erwartete EZB-Erhöhung die Mittagskurse bewegt hat, liegt nicht vor, denn sie ist weitgehend eingepreist. Kursrelevant dürfte vor allem sein, ob die EZB im Dezember zusätzliche Schritte andeutet.
Häufige Fragen
Was Leser zur EZB und zum DAX wissen wollen
Erhöht die EZB im Dezember die Zinsen? Die Geldmärkte preisen laut LSEG mit 91 Prozent eine Anhebung um 25 Basispunkte ein; entschieden ist noch nichts.
Wer wird neuer EZB-Präsident? Pablo Hernández de Cos soll Christine Lagarde ablösen; die formelle Ernennung ist für den Dezember-Gipfel vorgesehen.
Was bedeutet das für Bankaktien? Höhere Zinsen stützen häufig die Margen, ein belegter Kurseffekt der Dezember-Erwartung liegt nicht vor.
Wie steht der DAX? Um 12:10 Uhr bei 25.429,03 Punkten, plus 0,85 Prozent.
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