Die Euro-Verbraucher rechnen wieder mit mehr Teuerung: Laut der EZB-Verbraucherumfrage, veröffentlicht am Freitag, 27. November 2026, liegt die mittlere Inflationserwartung für die kommenden zwölf Monate im Oktober bei 3,5 Prozent – nach 3,1 Prozent im September. Volkswirte hatten im Schnitt mit 3,2 Prozent gerechnet (dpa-AFX). Zugleich fiel die Wirtschaftsstimmung der EU-Kommission im November auf 95,8 Punkte. Für den DAX (25.441,24 Punkte, plus 0,90 Prozent, dpa-AFX, 18:02 Uhr) ist die Frage, wie die EZB in dieser Mischung am 17. Dezember entscheidet – denn die Inflation im Euroraum lag zuletzt bei 4,0 Prozent (Eurostat-Schnellschätzung, 4.11.2026).
EZB-Verbraucherumfrage: Inflationserwartung springt auf 3,5 Prozent – rechtfertigt das die Zinserhöhung im Dezember?
Die Verbraucher im Euroraum erwarten laut EZB-Umfrage für die nächsten zwölf Monate 3,5 Prozent Inflation, nach 3,1 Prozent im September. Dazu kommen ein schwaches Wirtschaftsklima und ein Protokoll, das Märkte als Signal für Dezember lesen. Was heißt das für DAX und Bankaktien?
Die Zahlen
Was zeigen Inflationserwartung und Wirtschaftsstimmung?
Die Erwartungsumfrage der EZB misst, was Haushalte für die kommenden zwölf Monate annehmen. Der Wert liegt laut Notenbank unter dem Stand vom März (4,0 Prozent), aber über dem Vormonat und über der Prognose. Parallel meldete die EU-Kommission für den November einen Economic Sentiment Indicator von 95,8 Punkten, 0,7 Punkte weniger als im Oktober (revidiert 96,5) und deutlich unter dem langfristigen Durchschnitt von 100 (onvista, 27.11.2026, 10:32 Uhr). Aus Frankreich und Spanien kamen dagegen sinkende Teuerungsraten: In Frankreich ging der harmonisierte Preisindex im November auf 3,2 Prozent zurück (Oktober 3,7 Prozent), in Spanien auf 4,1 Prozent (dpa-AFX-Überblick, 27.11.2026, 17:05 Uhr).
|Indikator
|Aktuell
|Erwartung
|Vormonat
|EZB-Verbrauchererwartung (12 Monate)
|3,5 %
|3,2 %
|3,1 %
|Wirtschaftsstimmung Euroraum (ESI)
|95,8
|97,2
|96,5
|Inflation Frankreich (HVPI, November)
|3,2 %
|3,6 %
|3,7 %
|Inflation Spanien (HVPI, November)
|4,1 %
|–
|–
Frankreich: Analysten erwarteten im Schnitt 3,6 Prozent. Spanien: Vormonatswert in den Quellen 4,7 oder 4,9 Prozent, daher hier weggelassen.
Quelle: EZB, EU-Kommission, Insee/INE via dpa-AFX (27.11.2026)
Die EZB
Was steht im EZB-Protokoll zur Dezember-Sitzung?
Das Protokoll der Sitzung vom 28. und 29. Oktober wurde am 26. November veröffentlicht. Der Rat ließ die Zinsen unverändert – Einlagensatz 2,50 Prozent, Hauptrefinanzierungssatz 2,65 Prozent. Die Zinserhöhungen vom Juni und September sehen die Ratsmitglieder laut EZB-Text als gute Ausgangslage. Eine Dezember-Entscheidung nennt der EZB-Text nicht. Dow Jones wertete das Dokument am 26. November (14:27 Uhr) dennoch als Hinweis auf eine Straffung am 17. Dezember; die Terminmärkte (ESTR-Forwards) preisen demnach mehr als 90 Prozent für einen Schritt von 0,25 Prozentpunkten ein. Das ist eine Medien- und Marktdeutung, keine Aussage der EZB. Eine Prognose gibt die Redaktion nicht ab. Wichtig für die Einordnung: Eine Inflation von 4,0 Prozent liegt weit über dem Zwei-Prozent-Ziel; steigende Erwartungen der Haushalte gelten Notenbankern als Warnsignal, weil sie Lohnforderungen und Preissetzung beeinflussen können.
Märkte
Was bedeutet das für DAX, Bankaktien und Anleihen?
Höhere Zinsen verteuern Kredite und belasten wachstumsstarke Branchen, sie stützen aber die Zinsmargen von Banken. Als Einschätzung der Redaktion gilt: Bankaktien und Versicherer reagieren häufig auf Zinssignale, zinsempfindliche Sektoren wie Immobilien und Bauwerte ebenfalls; belegen lässt sich das für den heutigen Handelstag nicht, die Quellen nennen als Treiber der DAX-Erholung KI-Werte und Rüstung. Der DAX gewann in der Woche 2,6 Prozent, bleibt aber hinter dem Rekord knapp über 27.000 Punkten aus der ersten Novemberhälfte zurück (dpa-AFX, 27.11.2026).
Häufige Fragen zur EZB-Inflationserwartung
Wie hoch ist die Inflationserwartung der Verbraucher im Euroraum? Laut EZB-Umfrage 3,5 Prozent für die kommenden zwölf Monate (Oktober), nach 3,1 Prozent im September.
Wann entscheidet die EZB wieder über die Zinsen? Die nächste Sitzung ist am 17. Dezember 2026.
Welche Daten stehen als Nächstes an? Die Euroraum-Schnellschätzung zur Inflation im November kommt am Dienstag, 1. Dezember, um 11:00 Uhr (dpa-AFX); EZB-Präsidentin Christine Lagarde tritt am 30. November vor dem EU-Parlament auf.
Wie hoch ist der EZB-Einlagensatz? Aktuell 2,50 Prozent.
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