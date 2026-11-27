Wie hoch ist die Inflationserwartung der Verbraucher im Euroraum? Laut EZB-Umfrage 3,5 Prozent für die kommenden zwölf Monate (Oktober), nach 3,1 Prozent im September.

Wann entscheidet die EZB wieder über die Zinsen? Die nächste Sitzung ist am 17. Dezember 2026.

Welche Daten stehen als Nächstes an? Die Euroraum-Schnellschätzung zur Inflation im November kommt am Dienstag, 1. Dezember, um 11:00 Uhr (dpa-AFX); EZB-Präsidentin Christine Lagarde tritt am 30. November vor dem EU-Parlament auf.

Wie hoch ist der EZB-Einlagensatz? Aktuell 2,50 Prozent.