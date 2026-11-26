Wann ist die nächste EZB-Sitzung? Am 17. Dezember 2026.

Wie hoch war die Inflation im Oktober? 4,0 Prozent, nach 3,8 Prozent im September.

Hat die EZB im Oktober die Zinsen erhöht? Nein, die Zinsen blieben unverändert. Das Protokoll zeigt aber, dass viele Ratsmitglieder einen Schritt für möglich hielten.

Welche Aktien profitieren von höheren Zinsen? Aus den Quellen lässt sich keine Kursreaktion ableiten; Bankaktien gelten allgemein als zinssensitiv.