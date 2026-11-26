Die Europäische Zentralbank (EZB) hätte die Zinsen nach dem am Donnerstag veröffentlichten Protokoll schon im Oktober erhöhen können. Laut Reuters und Dow Jones war eine große Zahl der Ratsmitglieder dafür, strittig war nur der Zeitpunkt. Am 17. Dezember gilt eine Anhebung um 25 Basispunkte auf 2,75 Prozent als nahezu sicher. Für Deutsche Bank Aktie, Commerzbank Aktie und andere Bankaktien stellt sich damit die Frage, wie viel Zinsrückenwind schon im Kurs steckt. Der DAX schloss am Donnerstag um 17:43 Uhr MEZ bei 25.215,52 Punkten, ein Plus von 2,08 Prozent (Quelle: dpa-AFX).
EZB-Protokoll: Viele Ratsmitglieder wollten schon im Oktober erhöhen – wie viel Zinsschritt steckt vor dem 17. Dezember in Bankaktien und Euro-Anleihen?
Das Protokoll der EZB-Sitzung vom 28./29. Oktober zeigt: Eine große Zahl von Ratsmitgliedern hätte schon im Oktober die Zinsen angehoben, nur das Timing war strittig. Der Markt rechnet mit einem Schritt auf 2,75 Prozent am 17. Dezember. Was das für Deutsche Bank Aktie, Commerzbank Aktie und den DAX bedeutet.
Das Protokoll
Was steht im EZB-Protokoll vom Oktober?
Im Oktober blieben die Zinsen unverändert. Chefvolkswirt Philip Lane hatte laut Dow Jones das Halten vorgeschlagen, die Entscheidung war an eine Kommunikationsbedingung geknüpft. Nach den Berichten bestätigten die Daten seit September die Argumente für eine geldpolitische Straffung. Das Protokoll hält laut Reuters fest:
Eine Anhebung auf dieser Sitzung würde die notwendige geldpolitische Straffung lediglich vorziehen.
Die Inflation lag im Oktober bei 4,0 Prozent nach 3,8 Prozent im September, das Ziel der EZB beträgt 2,0 Prozent. Zweitrundeneffekte, also höhere Löhne und Preise als Folge des Energieschocks, seien noch nicht eingetreten, müssten aber verhindert werden. Die Energieinflation breite sich laut Dow Jones aus. Brent lag zur Sitzung laut aktien.news bei fast 115 US-Dollar.
Wann erhöht die EZB die Zinsen wieder?
Alle drei Quellen nennen den 17. Dezember 2026. Erwartet wird ein Schritt um 25 Basispunkte auf 2,75 Prozent. Laut Dow Jones sind das mehr als 90 Prozent in den ESTR-Terminkursen eingepreist. Nach Reuters wäre es die dritte Erhöhung in diesem Jahr. Dow Jones erwartet einen weiteren Schritt spätestens bis Juni. Das Zinsniveau liegt nach den Berichten bei 2,50 Prozent; der Einlagesatz wird in den Quellen nicht genannt.
|Merkmal
|Stand
|Beschluss Oktober
|Zinsen unverändert
|Inflation Euroraum Oktober
|4,0 % (September: 3,8 %)
|Leitzins aktuell
|2,50 %
|Nächste Sitzung
|17.12.2026
|Erwartung
|+25 Basispunkte auf 2,75 %
Leitzins laut Dow Jones und aktien.news; die Erwartung für Dezember ist eine Marktannahme, kein Beschluss.
Quelle: Reuters, Dow Jones, aktien.news, 26.11.2026
Was heißt die Zinswende für Bankaktien und Euro-Anleihen?
Eine Kursreaktion von Bankaktien oder Anleihen auf das Protokoll nennen die Quellen nicht. Aktien.news berichtet, die Rendite französischer zehnjähriger Staatsanleihen habe im Oktober über fünf Prozent gelegen, ein 24-Jahres-Hoch, und liege jetzt bei 4,732 Prozent; der Zeitpunkt der Angabe ist nicht klar belegt. Nach Einschätzung der Redaktion können höhere Zinsen die Zinsmargen von Banken stützen, belasten aber Kreditnehmer und Bewertungen anderer Anlageklassen. Ein belegter Zusammenhang mit der heutigen Kursentwicklung liegt nicht vor.
Häufige Fragen zur EZB-Zinserhöhung
Wann ist die nächste EZB-Sitzung? Am 17. Dezember 2026.
Wie hoch war die Inflation im Oktober? 4,0 Prozent, nach 3,8 Prozent im September.
Hat die EZB im Oktober die Zinsen erhöht? Nein, die Zinsen blieben unverändert. Das Protokoll zeigt aber, dass viele Ratsmitglieder einen Schritt für möglich hielten.
Welche Aktien profitieren von höheren Zinsen? Aus den Quellen lässt sich keine Kursreaktion ableiten; Bankaktien gelten allgemein als zinssensitiv.
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