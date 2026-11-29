Einordnung der Redaktion: Die EZB befindet sich in einer schwierigen Lage. Die hohe Inflation wird vor allem von den Energiepreisen getrieben, gegen die Zinsen nur begrenzt helfen. Gleichzeitig kann es sich die Notenbank kaum leisten, bei einer Teuerung von 4 Prozent untätig zu bleiben. Die Zinserhöhung im Dezember gilt als nahezu sicher. Für die Märkte entscheidend sind die Inflationsdaten am Dienstag und die Botschaft der EZB über den weiteren Kurs. Signalisiert sie ein Ende der Zinserhöhungen, könnte das an den Aktienmärkten für Erleichterung sorgen.