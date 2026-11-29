Für die Europäische Zentralbank scheint die Entscheidung gefallen, bevor sie getroffen ist. In einer Umfrage der Nachrichtenagentur Reuters rechneten alle 71 befragten Ökonomen damit, dass die EZB am 17. Dezember den Einlagensatz von 2,50 auf 2,75 Prozent anhebt. Es wäre die dritte Zinserhöhung in diesem Zyklus. Auch an den Finanzmärkten gilt der Schritt als nahezu sicher: Mitte November lag die eingepreiste Wahrscheinlichkeit bei rund 91 Prozent. Die spannende Frage lautet deshalb nicht mehr ob, sondern wie es danach weitergeht.
EZB vor der dritten Zinserhöhung: Warum alle 71 befragten Ökonomen im Dezember mit 2,75 Prozent rechnen
Die Inflation im Euroraum liegt bei 4 Prozent, und die Europäische Zentralbank steht vor ihrer dritten Zinserhöhung in diesem Zyklus. Die Inflationsdaten am Dienstag werden zum letzten großen Test vor dem 17. Dezember. Die große Analyse: was die Zinswende für Sparer, Kreditnehmer und Aktien bedeutet.
Die Inflation
Warum die EZB nicht abwarten kann
Der Grund für die Zinswende ist die Teuerung. Im Oktober stiegen die Verbraucherpreise im Euroraum um 4,0 Prozent und damit doppelt so stark wie das Inflationsziel der EZB von 2 Prozent. Treiber sind vor allem die Energiepreise: Sie trugen allein 1,89 Prozentpunkte zur Inflationsrate bei. Die Kerninflation ohne Energie und Lebensmittel lag dagegen bei nur 2,3 Prozent. Zwischen den Ländern gibt es große Unterschiede: Italien kam auf 5,6 Prozent, Deutschland nach europäischer Berechnung auf 2,9 Prozent.
Erste Daten für November zeigen eine leichte Entspannung. In Frankreich sank die Inflationsrate auf 3,2 Prozent von 3,7 Prozent, in Spanien auf 4,1 Prozent von 4,9 Prozent. Am Montag folgen die Zahlen für Deutschland, am Dienstag um 11 Uhr die Schnellschätzung für den gesamten Euroraum. Unsere Lesart: Fallen die Daten deutlich niedriger aus als erwartet, dürfte die Zinserhöhung im Dezember trotzdem kommen. Die Diskussion über weitere Schritte im neuen Jahr würde aber leiser.
Der Kurs
Was Lagarde sagt und was danach kommen könnte
EZB-Präsidentin Christine Lagarde hat bislang keine Zweifel am Kurs gelassen. Es bräuchte laut Lagarde erhebliche Veränderungen der Lage, um von der geplanten Richtung abzuweichen. Einzelne Ratsmitglieder wie der kroatische Notenbankchef Boris Vujčić und der österreichische Notenbankgouverneur Martin Kocher halten auch weitere Schritte für möglich. Unter den Ökonomen ist die Lage gespalten: 46 der 71 Befragten sehen mit 2,75 Prozent den Höhepunkt erreicht, 25 erwarten eine weitere Erhöhung im ersten Quartal 2027. Am Montag spricht Lagarde vor dem Europäischen Parlament, Anleger werden jedes Wort genau verfolgen.
Für Anleger hat die Zinswende unterschiedliche Folgen. Sparer können auf etwas höhere Zinsen für Tages- und Festgeld hoffen. Für Immobilienkäufer und Unternehmen werden Kredite dagegen teurer. An der Börse gelten Banken traditionell als Profiteure steigender Zinsen, weil sie mehr an Krediten verdienen. Für Immobilienkonzerne und hoch bewertete Wachstumswerte sind höhere Zinsen dagegen eine Belastung. Unsere Lesart: Eine weitgehend erwartete Zinserhöhung ist an den Märkten bereits eingepreist. Kursbewegungen dürften vor allem davon abhängen, was die EZB über das Jahr 2027 sagt.
Einordnung der Redaktion: Die EZB befindet sich in einer schwierigen Lage. Die hohe Inflation wird vor allem von den Energiepreisen getrieben, gegen die Zinsen nur begrenzt helfen. Gleichzeitig kann es sich die Notenbank kaum leisten, bei einer Teuerung von 4 Prozent untätig zu bleiben. Die Zinserhöhung im Dezember gilt als nahezu sicher. Für die Märkte entscheidend sind die Inflationsdaten am Dienstag und die Botschaft der EZB über den weiteren Kurs. Signalisiert sie ein Ende der Zinserhöhungen, könnte das an den Aktienmärkten für Erleichterung sorgen.
FAQ
Häufige Fragen zur EZB-Zinserhöhung
Wann entscheidet die EZB über die Zinsen?
Der EZB-Rat tagt am 16. und 17. Dezember 2026. Die Entscheidung wird am 17. Dezember um 14:15 Uhr veröffentlicht.
Wie hoch ist der Leitzins der EZB aktuell?
Der Einlagensatz liegt bei 2,50 Prozent. Ökonomen erwarten im Dezember eine Anhebung auf 2,75 Prozent.
Wann kommen die nächsten Inflationsdaten?
Die Zahlen für Deutschland folgen am Montag, 30. November. Die Schnellschätzung für den Euroraum veröffentlicht Eurostat am Dienstag, 1. Dezember, um 11 Uhr.
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