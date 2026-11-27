Zwei Fördermeldungen aus der vergangenen Woche prägen das Bild. Laut Reuters (24.11.2026) will Exxon die Ölförderung in Guyana binnen Wochen über die Marke von einer Million Barrel pro Tag heben. Und am 20. November meldete Reuters unter Berufung auf die angolanische Behörde ANPG eine Investitionsentscheidung von 4 Milliarden Dollar für die Kizomba-Felder vor Angola samt einer Entdeckung. Am 23. November meldete das Unternehmen zudem die Ergebnisse von Rückkaufangeboten für mehrere Anleihen (Business Wire).

Das sind Wachstumsprojekte, die in einem schwachen Ölpreisumfeld besonders zählen: Neue Förderung mit niedrigen Kosten je Fass sichert Cashflow, auch wenn der Brent-Preis fällt. Zugleich zeigt der Kurs, wie stark die Aktie dennoch am Rohölpreis hängt. Seit dem 52-Wochen-Tief von 114,61 Dollar hat die Exxon-Mobil-Aktie knapp 40 Prozent gewonnen (eigene Rechnung), vom Hoch bei 188,50 Dollar liegt sie aber 15 Prozent zurück.