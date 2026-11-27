Die Exxon-Mobil-Aktie (Ticker XOM) hat am Freitag 1,3 Prozent auf 160,18 US-Dollar zugelegt und damit den niedrigsten Stand seit acht Wochen hinter sich gelassen. Das Papier des größten US-Ölkonzerns steht aber weiter 15 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch, während der Ölpreis im November rund 15 Prozent verlor: Kann die Förderung in Guyana den Preisrutsch ausgleichen?
Exxon Mobil Aktie: Rund 160 Dollar nach dem 8-Wochen-Tief – trägt die Förderung in Guyana gegen den fallenden Ölpreis?
Die Exxon-Mobil-Aktie hat am Freitag 1,3 Prozent auf 160,18 US-Dollar zugelegt und sich vom Wochentief abgesetzt, obwohl der Ölpreis im November rund 15 Prozent verloren hat. Neue Fördermeldungen aus Guyana und Angola stehen dem Überangebot am Ölmarkt gegenüber.
Der Schlusskurs von 160,18 Dollar (NYSE, 27.11.2026, 16:00 Uhr New Yorker Zeit, StockAnalysis) lag über dem Vortagesschluss von 158,08 Dollar. Die Tagesspanne reichte von 159,59 bis 161,25 Dollar. Am Montag, dem 23. November, hatte die Aktie mit 157,91 Dollar den tiefsten Stand seit September erreicht (Trading Economics). Die 52-Wochen-Spanne liegt zwischen 114,61 und 188,50 Dollar. Der Konzern firmiert seit Juli 2026 als ExxonMobil Holdings Corporation.
Der Auslöser
Warum steht die Exxon-Mobil-Aktie jetzt im Fokus?
Zwei Fördermeldungen aus der vergangenen Woche prägen das Bild. Laut Reuters (24.11.2026) will Exxon die Ölförderung in Guyana binnen Wochen über die Marke von einer Million Barrel pro Tag heben. Und am 20. November meldete Reuters unter Berufung auf die angolanische Behörde ANPG eine Investitionsentscheidung von 4 Milliarden Dollar für die Kizomba-Felder vor Angola samt einer Entdeckung. Am 23. November meldete das Unternehmen zudem die Ergebnisse von Rückkaufangeboten für mehrere Anleihen (Business Wire).
Das sind Wachstumsprojekte, die in einem schwachen Ölpreisumfeld besonders zählen: Neue Förderung mit niedrigen Kosten je Fass sichert Cashflow, auch wenn der Brent-Preis fällt. Zugleich zeigt der Kurs, wie stark die Aktie dennoch am Rohölpreis hängt. Seit dem 52-Wochen-Tief von 114,61 Dollar hat die Exxon-Mobil-Aktie knapp 40 Prozent gewonnen (eigene Rechnung), vom Hoch bei 188,50 Dollar liegt sie aber 15 Prozent zurück.
Das große Bild
Wie hängt die Exxon-Aktie am Ölpreis?
Brent kostete am Freitag um 20:40 Uhr MEZ 95,40 Dollar je Fass (finanzen.at), US-Leichtöl WTI 83,02 Dollar. Trading Economics beziffert das Monatsminus bei Brent auf 14,95 Prozent, auf Jahressicht steht der Preis allerdings noch 52 Prozent im Plus. Der Preisrutsch hat einen einfachen Grund: Lieferungen aus dem Golf laufen wieder an, und die Internationale Energieagentur erwartet für das vierte Quartal ein Überangebot. Gegenläufig wirken die Angriffe der Huthi-Miliz auf die saudische Raffinerie Jazan am 26. November, die den Risikoaufschlag im Ölpreis stützen.
Für einen integrierten Konzern wie Exxon ist ein schwächerer Ölpreis zweischneidig: Die Förderung verdient weniger, die Raffinerien und Chemiesparten profitieren dagegen tendenziell von niedrigeren Einkaufskosten. Der Konzern bleibt damit kein reiner Preis-Hebel wie ein Explorer, aber auch kein Gewinner jedes Preisrückgangs. Mehr zur Lage am Ölmarkt lesen Sie in unserem Bericht zum Ölpreis vom Freitagabend.
|Kennzahl
|Wert
|Schlusskurs 27.11.
|160,18 USD
|Vortagesschluss
|158,08 USD
|8-Wochen-Tief (23.11.)
|157,91 USD
|52-Wochen-Spanne
|114,61 bis 188,50 USD
|Brent (20:40 Uhr MEZ)
|95,40 USD je Fass
Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch und der Gewinn seit dem Tief sind eigene Rechnungen.
Quelle: StockAnalysis (NYSE-Schluss 16:00 Uhr New Yorker Zeit); Trading Economics (23.11.2026); finanzen.at (Brent, 20:40 Uhr MEZ)
Der Ausblick
Was sollten Anleger bei der Exxon-Mobil-Aktie und dem Ölpreis beobachten?
Die OPEC+ am Sonntag, 29. November: Der Markt achtet auf die Förderstrategie für 2027 und die mögliche Beibehaltung der Quoten bis Januar.
Die Lagerdaten: Die US-Rohölbestände stiegen in der Vorwoche um 1,1 Millionen Barrel (Trading Economics). Neue Daten kommen am Mittwoch.
Guyana und Angola: Erreicht die Förderung in Guyana die Millionenmarke, zeigt sich, wie schnell das Wachstum in den Zahlen ankommt.
Der Nahe Osten: Die Lage am Golf und in der Straße von Hormus bleibt für den Ölpreis ein Risikofaktor.
Häufige Fragen
FAQ zur Exxon-Mobil-Aktie
Wie hoch ist der Kurs der Exxon-Mobil-Aktie? Die Aktie schloss am Freitag, dem 27. November 2026, an der NYSE bei 160,18 US-Dollar, ein Plus von 1,33 Prozent (StockAnalysis).
Warum ist die Exxon-Aktie zuletzt gefallen? Der Ölpreis ist im November um rund 15 Prozent gefallen, am 23. November erreichte die Aktie mit 157,91 Dollar den tiefsten Stand seit September.
Wie hoch ist das Hoch der Exxon-Mobil-Aktie? Die 52-Wochen-Spanne reicht von 114,61 bis 188,50 US-Dollar.
Wie wirkt der Ölpreis auf Rohstoff-Aktien? Fördernde Konzerne wie Exxon profitieren von hohen Preisen, Raffinerien und Chemiesparten eher von niedrigen Rohölkosten. Wie stark sich das im Kurs zeigt, hängt vom Mix des Konzerns ab.
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