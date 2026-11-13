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Exxon Mobil Aktie: Gewinnmitnahmen zum Jahresende? Bernstein wird vorsichtiger

aktiencheck.de Redaktion 13.11.2026, 12:10 1 Min. Sanford C. Bernstein & Co

Exxon Mobil-Aktie unter Druck! Bernstein warnt vor möglichen Belastungen für Ölwerte und senkt das Kursziel. Eine Entspannung zwischen den USA und dem Iran könnte die Ölpreise sinken lassen, während Gewinnmitnahmen zum Jahresende zusätzlichen Gegenwind bringen könnten

Bild: Pexels

Die Analysten von Sanford C. Bernstein & Co belassen die Aktie von Exxon Mobil Corp. (ISIN: US30231G1022, WKN: 852549, FSE: XONA, NYSE: XOM) unverändert auf "outperform" und senken das Kursziel von 193 auf 186 USD. Bernstein habe seine Ratings und Kursziele für den Öl- und Gassektor nach den Zwischenwahlen in den USA überarbeitet. Dabei halte das Analysehaus eine Deeskalation der Spannungen zwischen den USA und dem Iran für wahrscheinlicher als eine weitere Eskalation. Infolgedessen dürften sich die Ölpreise normalisieren. Bernstein betrachte Ölunternehmen bei Ölpreisen von über 75 USD je Barrel weiterhin als attraktiv, warne jedoch davor, dass es für Ölaktien schwierig werden könnte, weitere Kursgewinne zu erzielen. Das Analysehaus befürchte, dass es zum Jahresende zu Gewinnmitnahmen oder zu einer Umschichtung von Kapital in bislang stark unter Druck geratene Sektoren kommen könnte. Vor diesem Hintergrund bevorzuge Bernstein Explorations- und Produktionsunternehmen (E&P) mit einem stärkeren Fokus auf Erdgas und stufe Aktien von Öl- und Gasexplorations- und Produktionsunternehmen herab. zuvor: 193 USD ⬇️ Ziel 186 USD zuvor: outperform ↔️ outperform 12.11.2026 🏛️ Bernstein Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.

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