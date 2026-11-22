Mit einem KGV von 16,38 und einer Dividendenrendite von 2,57 Prozent ist die ExxonMobil Aktie moderat bewertet. Die Marktkapitalisierung liegt bei rund 594,8 Milliarden Euro, auf zwölf Monate steht ein Plus von 36,7 Prozent. Der Rückgang im letzten Monat zeigt, wie stark die Aktie von den Erwartungen an Öl- und Raffineriepreise abhängt.