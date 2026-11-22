Doppelt so viel Gewinn wie vor einem Jahr, Rekordleistung in den Raffinerien und ein Rückkaufversprechen über 20 Milliarden Dollar: Trotzdem verlor die ExxonMobil Aktie auf einen Monat 8,67 Prozent und schloss am 20. November bei 159,99 Dollar. Diese ExxonMobil Aktienanalyse zeigt, was die Zahlen sagen und was die ExxonMobil Aktie bremst.
ExxonMobil Aktienanalyse: Gewinn verdoppelt, 20 Milliarden Dollar Rückkauf für 2027 – warum verliert die Aktie fast 9 Prozent im Monat?
ExxonMobil verdient im dritten Quartal 15,4 Milliarden Dollar, doppelt so viel wie ein Jahr zuvor, und kündigt Rückkäufe von 20 Milliarden Dollar für 2027 an. Die ExxonMobil Aktie fiel auf einen Monat um 8,67 Prozent. Die Aktienanalyse mit Zahlen und Risiken.
Steckbrief
- Unternehmen
- ExxonMobil Holdings Corporation
- ISIN
- US30231G1022
- WKN
- 852549
- Handelssymbol
- XONA (Xetra, in Euro)
- US-Handelssymbol
- XOM (NYSE)
- Branche
- Öl, Gas und Chemie
- Sitz
- Spring, Texas
- Tagesspanne 20.11.2026
- 158,60 $ bis 161,53 $
Stand: 20.11.2026, Schlusskurs NYSE
Die Zahlen
ExxonMobil Aktienanalyse: Das dritte Quartal
ExxonMobil verdiente im dritten Quartal 2026 netto 15,4 Milliarden Dollar oder 3,72 Dollar je Aktie, nach 7,5 Milliarden Dollar oder 1,76 Dollar im Vorjahr. Bereinigt waren es 17,5 Milliarden Dollar oder 4,23 Dollar je Aktie, nach 14,7 Milliarden Dollar im zweiten Quartal. Der operative Cashflow erreichte 25,7 Milliarden Dollar, der freie Cashflow 19,1 Milliarden Dollar.
Raffinerien
Das Segment Energy Products steigerte das bereinigte Ergebnis auf 9,1 Milliarden Dollar nach 4,1 Milliarden Dollar im Vorquartal, getragen von hohen Raffineriemargen.
Förderung
Das bereinigte Upstream-Ergebnis sank auf 7,3 Milliarden Dollar nach 9,2 Milliarden Dollar, vor allem wegen niedrigerer Ölpreise. Die Förderung lag bei 4,50 Millionen Barrel Öläquivalent pro Tag.
Aktionäre
Im Quartal flossen 9,4 Milliarden Dollar an die Aktionäre. Für 2027 kündigte ExxonMobil Aktienrückkäufe von 20 Milliarden Dollar an, die Quartalsdividende beträgt 1,07 Dollar.
Guyana
Am Projekt Uaru vor Guyana begann die Förderung. Die Kapazität im Land steigt damit auf 1,1 Millionen Barrel pro Tag.
ExxonMobil: Bereinigtes Ergebnis nach Segmenten
Mrd. $
- Q2 2026
- Q3 2026
Zweites und drittes Quartal 2026, ohne Sondereffekte.
Quelle: ExxonMobil, Mitteilung vom 30.10.2026
Daten als Tabelle
|Kennzahl
|Q2 2026
|Q3 2026
|Upstream
|9,19
|7,31
|Energy Products
|4,10
|9,05
|Konzern gesamt
|14,68
|17,51
Bewertung
Was der Kurs von 159,99 Dollar einpreist
Mit einem KGV von 16,38 und einer Dividendenrendite von 2,57 Prozent ist die ExxonMobil Aktie moderat bewertet. Die Marktkapitalisierung liegt bei rund 594,8 Milliarden Euro, auf zwölf Monate steht ein Plus von 36,7 Prozent. Der Rückgang im letzten Monat zeigt, wie stark die Aktie von den Erwartungen an Öl- und Raffineriepreise abhängt.
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