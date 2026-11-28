Die Analysten bleiben mehrheitlich konstruktiv. Der Konzern baut seine Projekte in Angola aus, die Ausschüttungen sind verlässlich. Eine große US-Investmentbank rechnet allerdings damit, dass die Nordseesorte Brent im kommenden Jahr um rund zehn US-Dollar fällt. Das wäre für alle Ölkonzerne Gegenwind. Das sind Einschätzungen der Häuser, keine Prognose der Redaktion.