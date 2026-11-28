Anfang November lag die Aktie noch 43 Prozent im Plus und auf Rekordniveau. Dann drehte der Wind. Die ExxonMobil Aktie schloss am Freitag, 27. November 2026, bei 160,18 US-Dollar, ein Plus von 1,33 Prozent. Vom 52-Wochen-Hoch bei 188,50 US-Dollar ist sie 15 Prozent entfernt. Medien sprechen vom schwächsten Monat seit März 2020.
ExxonMobil Aktie: Schwächster Monat seit dem Corona-Crash – obwohl der Ölriese 20 Milliarden Dollar für Rückkäufe einplant
Die ExxonMobil Aktie hat nach einem Rekordjahr im November deutlich nachgegeben. Ein Gerichtsurteil kostet den Konzern nach Medienberichten 340 Millionen Dollar. Entscheidend bleibt der Ölpreis im kommenden Jahr.
ExxonMobil Holdings Corporation · ISIN: US30231G1022 · WKN: 852549 · Handelssymbol: XONA · US-Handelssymbol: XOM
Der Rückschlag
Vom Rekord in die Korrektur
Die Zahlen zum dritten Quartal hatten Ende Oktober noch überzeugt. Der bereinigte Gewinn lag über den Erwartungen, getragen von höheren Margen im Raffineriegeschäft, die den leicht gesunkenen Ölpreis ausglichen. Für 2027 kündigte der Konzern Aktienrückkäufe von 20 Milliarden US-Dollar an, so viel wie im laufenden Jahr.
Im November gab die Aktie dennoch nach. Hinzu kam eine juristische Niederlage: Der Konzern wurde nach Medienberichten zur Zahlung von knapp 340 Millionen US-Dollar verurteilt. Beobachter werten das als möglichen Wegbereiter für weitere Verfahren.
340 Millionen Dollar sind für ExxonMobil eine verkraftbare Summe. Wichtiger ist die Frage, wie viele solcher Urteile folgen – und wo der Ölpreis in einem Jahr steht. An beidem hängt mehr als an jedem Quartalsbericht.
Der Ausblick
Öl im Jahr 2027: zehn Dollar weniger?
Die Analysten bleiben mehrheitlich konstruktiv. Der Konzern baut seine Projekte in Angola aus, die Ausschüttungen sind verlässlich. Eine große US-Investmentbank rechnet allerdings damit, dass die Nordseesorte Brent im kommenden Jahr um rund zehn US-Dollar fällt. Das wäre für alle Ölkonzerne Gegenwind. Das sind Einschätzungen der Häuser, keine Prognose der Redaktion.
Die Kursziele gehen entsprechend auseinander: Die jüngsten Schätzungen von vier Häusern reichen von 90 bis 199 US-Dollar, der Durchschnitt liegt mit 163 US-Dollar knapp über dem aktuellen Kurs.
Häufige Fragen zur ExxonMobil Aktie
Wo steht die ExxonMobil Aktie?
Am 27. November 2026 schloss sie bei 160,18 US-Dollar (plus 1,33 Prozent).
Wie viel will der Konzern zurückkaufen?
Aktien für 20 Milliarden US-Dollar im Jahr 2027.
Was belastet den Kurs?
Die Erwartung sinkender Ölpreise und ein Gerichtsurteil über knapp 340 Millionen US-Dollar.
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