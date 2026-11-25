Warum heißt Exxon jetzt ExxonMobil Holdings?

Mit dem Umzug des rechtlichen Sitzes nach Texas zum 1. Juli 2026 wurde die ExxonMobil Holdings Corporation zur börsennotierten Muttergesellschaft. Das Kürzel XOM blieb.

Wie hoch ist die Dividende?

1,07 Dollar je Quartal, ausgezahlt am 10. Dezember 2026.

Was bedeutet der Ölpreis-Rutsch?

Er belastet das Fördergeschäft. Raffinerien und Chemie können einen Teil abfedern.