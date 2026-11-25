Die ExxonMobil Aktie hat ein ungewöhnliches Jahr hinter sich. Zum 1. Juli 2026 verlegte der Konzern seinen rechtlichen Sitz von New Jersey nach Texas. Seitdem ist die ExxonMobil Holdings Corporation die börsennotierte Muttergesellschaft, jede alte Aktie wurde automatisch in eine neue getauscht. Das Kürzel XOM an der New Yorker Börse blieb. Für Aktionäre war keine Handlung nötig – doch die Wertpapierkennung hat sich geändert.
ExxonMobil Aktie: Neuer Name, neue Heimat Texas, Ölpreis minus ein Viertel – hält die Dividendenmaschine durch?
Der Ölriese firmiert seit Juli als ExxonMobil Holdings in Texas, hat die Dividende zum 44. Mal in Folge erhöht – und erlebt nun einen Ölpreis-Rutsch. Wie robust die ExxonMobil Aktie vor dem OPEC+-Treffen ist.
Die Dividende
44 Jahre Erhöhung in Serie
Für Einkommensanleger bleibt Exxon ein Klassiker: Die Quartalsdividende steigt auf 1,07 Dollar je Aktie nach zuvor 1,03 Dollar, ausgezahlt wird sie am 10. Dezember. Es ist die 44. jährliche Erhöhung in Folge. Möglich machte das ein starkes drittes Quartal mit einem Gewinn je Aktie von 4,23 Dollar und einem freien Cashflow von 19,1 Milliarden Dollar. Die Nettoschulden lagen bei überschaubaren 22,1 Milliarden Dollar.
Der Gegenwind
Der Ölpreis verliert ein Viertel
Der Rückenwind vom Ölmarkt hat allerdings gedreht. Brent fiel von gut 117 Dollar Ende Oktober auf rund 89 Dollar am 24. November. Die Internationale Energieagentur sieht erstmals seit Kriegsbeginn wieder mehr Angebot als Nachfrage, zudem dämpfen Gespräche zwischen den USA und dem Iran die Risikoprämie. Die ExxonMobil Aktie hielt sich bislang vergleichsweise gut und lag zuletzt rund ein Drittel über dem Jahresanfang. Am 29. November berät die OPEC+ über ihre Förderpolitik für 2027.
Die ExxonMobil Aktie zeigt, wie viel ein breit aufgestelltes Geschäft wert ist: Raffinerien und Chemie federn den Ölpreis-Rutsch ab. Wie lange dieser Puffer trägt, entscheidet der Ölmarkt in den kommenden Wochen.
Häufige Fragen zur ExxonMobil Aktie
Warum heißt Exxon jetzt ExxonMobil Holdings?
Mit dem Umzug des rechtlichen Sitzes nach Texas zum 1. Juli 2026 wurde die ExxonMobil Holdings Corporation zur börsennotierten Muttergesellschaft. Das Kürzel XOM blieb.
Wie hoch ist die Dividende?
1,07 Dollar je Quartal, ausgezahlt am 10. Dezember 2026.
Was bedeutet der Ölpreis-Rutsch?
Er belastet das Fördergeschäft. Raffinerien und Chemie können einen Teil abfedern.
Die Stammdaten dienen der eindeutigen Zuordnung des Wertpapiers.
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