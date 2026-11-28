Evotec Aktie: Von 6,69 auf 2,53 Euro – und jetzt geht der zweite Wirkstoff mit dem US-Partner in die Klinik

aktiencheck.de Redaktion 28.11.2026, 18:45 3 Min.

Die Evotec Aktie hat in diesem Jahr mehr als 60 Prozent verloren und notiert knapp über dem Jahrestief. Eine Meldung aus der Partnerschaft mit einem US-Pharmakonzern geht fast unter.

Bild: Wikimedia Commons

Im Januar kostete die Aktie noch 6,69 Euro. Heute bekommt man sie für gut zweieinhalb. Die Evotec Aktie schloss am Donnerstag auf Xetra bei 2,53 Euro und notierte am Freitag, 27. November 2026, am Vormittag bei 2,56 Euro. Das 52-Wochen-Tief vom Oktober bei 2,42 Euro ist nur wenige Cent entfernt. Evotec SE · ISIN: DE0005664809 · WKN: 566480 · Handelssymbol: EVT · US-Handelssymbol: EVO Bristol-Myers Squibb Company · ISIN: US1101221083 · WKN: 850501 · Handelssymbol: BRM · US-Handelssymbol: BMY Abstand zum 52-Wochen-Hoch vom 14. Januar (6,69 €) rund −62 % Xetra-Schluss am 26. November 2,53 € 52-Wochen-Tief vom 13. Oktober 2,42 € Umsatz nach neun Monaten 465 Mio. € Quelle : Kursdaten Xetra und Börse Stuttgart bis 27. November 2026 Die Lage Ein Abwärtstrend ohne Boden Seit Monaten kennt der Kurs nur eine Richtung. Ein Marktkommentar fragte am Donnerstag, ob nur noch eine Eindeckung von Leerverkäufern die Aktie vor einem Rutsch auf zwei Euro bewahren könne. Die Woche selbst verlief ereignislos: Die Schlusskurse lagen zwischen 2,53 und 2,56 Euro. Die Ursachen sind hausgemacht. Evotec forscht im Auftrag und gemeinsam mit Pharmakonzernen an neuen Wirkstoffen und lebt von Kooperationen, Meilensteinzahlungen und Umsatzbeteiligungen. Das Geschäft mit der klassischen Auftragsforschung schwächelt, im jüngsten Quartal stand ein Verlust von 15 Cent je Aktie. Der Umsatz erreichte nach neun Monaten 465 Millionen Euro. Der Lichtblick Ein Signal aus der Pipeline Am Freitag wurde bekannt, dass ein zweiter Wirkstoffkandidat aus der Zusammenarbeit mit dem US-Pharmakonzern Bristol-Myers Squibb in die klinische Erprobung geht. Solche Schritte lösen üblicherweise Meilensteinzahlungen aus und belegen, dass die Forschungsplattform Kandidaten hervorbringt, die ein großer Partner für entwicklungswürdig hält. Der Kurs reagierte kaum. Hoffnungsträger des Managements ist außerdem die Sparte für biotechnologisch hergestellte Wirkstoffe, die profitables Wachstum liefern soll. Für die Aktie zählt, ob der Mittelabfluss gestoppt wird. Der Börsenwert lag Ende Oktober bei gut 500 Millionen Euro – weniger als ein Jahresumsatz. Was für die Evotec Aktie spricht Fortschritt in der Partnerschaft mit einem US-Pharmakonzern, breite Beteiligung an Wirkstoffprojekten, Biologika-Sparte und ein Börsenwert unter dem Jahresumsatz. Was dagegen spricht Anhaltende Verluste, schwache Auftragsforschung, intakter Abwärtstrend, Kurs nahe dem Jahrestief und unsichere Meilensteinzahlungen. Häufige Fragen zur Evotec Aktie Wo steht die Evotec Aktie?

Auf Xetra schloss sie am 26. November 2026 bei 2,53 Euro; am 27. November notierte sie am Vormittag bei 2,56 Euro. Wie stark ist sie gefallen?

Um rund 62 Prozent gegenüber dem 52-Wochen-Hoch vom Januar. Was ist neu?

Ein zweiter Wirkstoffkandidat aus der Partnerschaft mit Bristol-Myers Squibb geht in die klinische Erprobung. Fazit: Substanz ohne Vertrauen Die Evotec Aktie ist zum Sanierungsfall an der Börse geworden. Die Pipeline liefert Lebenszeichen, die Bilanz noch nicht. Solange der Konzern Geld verbrennt, bleibt jeder Fortschritt in der Forschung für den Kurs zweitrangig.

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