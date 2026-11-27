Wie lief das bisherige Jahr?

Nach neun Monaten erzielte Evotec rund 465 Millionen Euro Umsatz, besser als erwartet.

Was erwartet Evotec für 2026?

570 bis 610 Millionen Euro Umsatz und ein bereinigtes EBITDA von minus 70 bis minus 105 Millionen Euro.

Kauft Evotec eigene Aktien?

Ja, bis zu 365.000 Stück bis zum 18. Dezember.

Welche ISIN und WKN hat die Evotec Aktie?

ISIN DE0005664809, WKN 566480, Handelssymbol EVT, US-Handelssymbol EVO.