Die Evotec Aktie notiert um die Marke von 3 Euro und damit nahe ihren Tiefs. Der Börsenwert des Hamburger Wirkstoffforschers liegt bei nur noch rund 500 Millionen Euro. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beträgt nach Angaben von Datenanbietern 4,59 Euro. Das sind Einschätzungen der Häuser, keine Prognose der Redaktion.
Evotec Aktie: Unter 3 Euro, Rückkauf läuft, Zahlen besser als befürchtet – beginnt jetzt die Bodenbildung?
Neunmonatszahlen über den Erwartungen, ein Aktienrückkauf bis Mitte Dezember und eine neue Forschungschefin: Die Evotec Aktie sendet erste Lebenszeichen. Doch die Verluste bleiben hoch. Die große Analyse des Hamburger Wirkstoffforschers.
Die Stammdaten: Die Evotec Aktie trägt die ISIN DE0005664809 und die WKN 566480. In Deutschland lautet das Handelssymbol EVT, in den USA werden Hinterlegungsscheine an der Nasdaq unter dem US-Handelssymbol EVO gehandelt.
Die Zahlen
Besser als befürchtet
In den ersten neun Monaten 2026 erzielte Evotec rund 465 Millionen Euro Umsatz und ein bereinigtes EBITDA von minus 42,8 Millionen Euro. Beides lag über den Erwartungen der Analysten. An der im Sommer gesenkten Prognose hält Evotec fest: 570 bis 610 Millionen Euro Umsatz und ein bereinigtes EBITDA von minus 70 bis minus 105 Millionen Euro.
Bei Evotec ist besser als befürchtet schon eine gute Nachricht. Für eine echte Wende muss das vierte Quartal liefern.
Die Signale
Rückkauf und neue Forschungschefin
Vom 10. November bis 18. Dezember kauft Evotec bis zu 365.000 eigene Aktien für bis zu 2 Millionen Euro zurück. Seit dem 1. November leitet Joanna Holbrook als Chief Scientific Officer die Forschung. Rechnerisch muss Evotec im vierten Quartal noch 105 bis 145 Millionen Euro umsetzen, um die Prognose zu erreichen. Für die Evotec Aktie wird das Schlussquartal zum Härtetest.
Häufige Fragen zur Evotec Aktie
Wie lief das bisherige Jahr?
Nach neun Monaten erzielte Evotec rund 465 Millionen Euro Umsatz, besser als erwartet.
Was erwartet Evotec für 2026?
570 bis 610 Millionen Euro Umsatz und ein bereinigtes EBITDA von minus 70 bis minus 105 Millionen Euro.
Kauft Evotec eigene Aktien?
Ja, bis zu 365.000 Stück bis zum 18. Dezember.
Welche ISIN und WKN hat die Evotec Aktie?
ISIN DE0005664809, WKN 566480, Handelssymbol EVT, US-Handelssymbol EVO.
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