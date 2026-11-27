Evonik Aktie: Barclays sieht Methionin-Gegenwind – der Spezialchemiekonzern ist größter MDAX Verlierer

aktiencheck.de Redaktion 27.11.2026, 18:05 2 Min.

Die Evonik Aktie fällt am Freitag um 1,29 Prozent auf 18,41 Euro und ist am Abend der größte Verlierer im MDAX. Barclays nimmt die Beobachtung mit „Equal Weight“ und einem Kursziel von 18 Euro wieder auf. Nach dem Aus der BASF-Übernahme fehlt die Fantasie.

Bild: Evonik Industries AG

Die Evonik Aktie ist das Schlusslicht im MDAX. Zum Handelsschluss notiert das Papier des Essener Spezialchemiekonzerns bei 18,41 Euro, ein Minus von 0,24 Euro oder 1,29 Prozent. Damit ist Evonik am Abend der größte MDAX Verlierer. Kurs der Evonik Aktie am Abend 18,41 EUR Tagesverlust, Platz 1 der MDAX Verlierer -1,29 % Kursziel von Barclays (Equal Weight) 18 EUR Bewertung im letzten BASF-Angebot 11,2 Mrd. EUR Quelle : Kursliste 27.11.2026, 17:35 Uhr; Barclays; Oddo BHF Der Auslöser Warum die Evonik Aktie als MDAX Verlierer fällt Belastet wird die Aktie von einer neuen Analystenstudie. Barclays nimmt die Beobachtung von Evonik mit der Einstufung „Equal Weight“ und einem Kursziel von 18 Euro wieder auf. Die Analysten rechnen für 2027 mit einer vollständigen Umkehr der Preisgewinne beim Futtermittelzusatz Methionin, die Evonik im laufenden Jahr erzielt hat. Der Kurs liegt damit nur knapp über dem neuen Ziel. Kursziele sind Einschätzungen der jeweiligen Häuser, keine Prognose der Redaktion. Hinzu kommt das Ende der Übernahmefantasie. Evonik hatte zwei unverbindliche Angebote von BASF abgelehnt, das letzte bewertete den Konzern mit 11,2 Milliarden Euro. BASF hat sich zurückgezogen. Oddo BHF stufte die Aktie danach von „Outperform“ auf „Neutral“ ab und senkte das Kursziel von 22 auf 19 Euro. Großaktionär RAG-Stiftung will seine Beteiligung zudem schrittweise auf 25,1 Prozent verringern. Der Ausblick Eigenständigkeit als Bewährungsprobe Interimschef Claus Rettig setzt nun auf einen eigenständigen Kurs. Finanzchef Michael Rauch rechnet damit, im ersten Quartal 2027 Neuigkeiten zum Verkauf der margenschwachen C4-Chemie bekannt geben zu können. Was für die Evonik Aktie sprechen könnte Verkauf der C4-Chemie in Vorbereitung

Eigenständiger Wachstumskurs

Mögliche spätere Gespräche mit BASF Was Anleger bedenken sollten Methionin-Preise könnten 2027 fallen

Übernahmefantasie verpufft

RAG-Stiftung will Anteile verkaufen Einordnung der Redaktion: Die Evonik Aktie ist größter MDAX Verlierer, weil Barclays die Erwartungen an 2027 dämpft. Ohne BASF muss Evonik den Wert aus eigener Kraft belegen. FAQ Häufige Fragen zur Evonik Aktie Warum fällt die Evonik Aktie heute?

Barclays nimmt die Beobachtung mit „Equal Weight“ und einem Kursziel von 18 Euro wieder auf und erwartet Gegenwind bei Methionin. Was ist aus der BASF-Übernahme geworden?

Evonik lehnte zwei unverbindliche Angebote ab, BASF hat sich zurückgezogen. Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbole der Evonik Aktie?

ISIN DE000EVNK013, WKN EVNK01. Handelssymbol an deutschen Börsen: EVK. Das US-Handelssymbol wird nachgetragen. BASF: ISIN DE000BASF111, WKN BASF11, Kürzel BAS. Fazit zur Evonik Aktie Die Evonik Aktie ist am Abend der größte MDAX Verlierer. Barclays dämpft die Erwartungen, die Übernahmefantasie ist verflogen.

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