Die Evonik Aktie hat die Woche am Freitag, 27. November 2026, auf Xetra bei 18,41 Euro beendet. Am Montag hatte sie bei 18,39 Euro geschlossen, unter dem Strich hat sich also wenig bewegt. Die eigentliche Geschichte steht in einer anderen Zahl: BASF hatte zuletzt 24 Euro je Aktie geboten. Der Kurs liegt gut 23 Prozent darunter.
Evonik Aktie: 24 Euro abgelehnt, 18 Euro im Kurs – die teure Woche nach dem BASF-Rückzug
Die Evonik Aktie schließt bei 18,41 Euro. BASF hatte 24 Euro geboten und sich zurückgezogen. Nun hat Evonik auch einen eigenen Zukauf in den USA abgeblasen.
Evonik Industries AG · ISIN: DE000EVNK013 · WKN: EVNK01 · Handelssymbol: EVK · US-Handelssymbol: EVKIY
Der Rückzug
Zwei Angebote, zwei Absagen
Am 19. November beendete BASF den Versuch, Evonik zu übernehmen. Der Essener Konzern hatte zuvor zwei unverbindliche Barangebote abgelehnt. Das letzte bewertete Evonik mit mehr als elf Milliarden Euro. Die Aktie verlor danach an einem Tag 16,21 Prozent und fiel zwischenzeitlich bis auf 16,75 Euro.
BASF SE · ISIN: DE000BASF111 · WKN: BASF11 · Handelssymbol: BAS · US-Handelssymbol: BASFY
Das Management setzt auf Eigenständigkeit. Zugleich will der größte Aktionär, die RAG-Stiftung, seine Beteiligung weiter verringern. Für den Kurs ist das eine schwierige Mischung: Der Bieter ist weg, und ein großer Verkäufer bleibt.
Wer 24 Euro ablehnt, muss zeigen, dass das Unternehmen allein mehr wert ist. Die Börse zahlt derzeit 18.
Diese Woche
Kein Zukauf und zwei Analystenstimmen
Am 24. November berichtete das Handelsblatt, Evonik verfolge den geplanten Kauf eines US-Spezialchemieanbieters nicht weiter. Grund seien die hohen Preisforderungen im Bieterverfahren. Damit entfällt auch der Wachstumsschritt, mit dem der Konzern seine eigenständige Strategie hätte unterlegen können.
Die britische Bank Barclays nahm die Beobachtung am 27. November mit „Equal Weight“ und einem Zielwert von 18 Euro wieder auf. Die DZ Bank senkte am 23. November den fairen Wert von 22 auf 20 Euro und blieb bei „Halten“. Das sind Einschätzungen der Häuser, keine Prognose der Redaktion.
Barclays PLC · ISIN: GB0031348658 · WKN: 850403 · Handelssymbol: BCY · US-Handelssymbol: BCS
Häufige Fragen zur Evonik Aktie
Wie viel hatte BASF geboten?
Zuletzt 24 Euro je Aktie in bar, unverbindlich. Evonik lehnte ab.
Wo schloss die Evonik Aktie am Freitag?
Bei 18,41 Euro auf Xetra.
Was sagt Barclays?
Equal Weight, Zielwert 18 Euro, seit dem 27. November 2026.
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