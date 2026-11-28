Die Evonik Aktie hat die Woche am Freitag, 27. November 2026, auf Xetra bei 18,41 Euro beendet. Am Montag hatte sie bei 18,39 Euro geschlossen, unter dem Strich hat sich also wenig bewegt. Die eigentliche Geschichte steht in einer anderen Zahl: BASF hatte zuletzt 24 Euro je Aktie geboten. Der Kurs liegt gut 23 Prozent darunter.